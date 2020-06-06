Куда пропали близнецы Олсен, которые были на пике популярности в начале нулевых
Сестры Олсен знакомы каждому ребенку, чье детство пришлось на конец 90-х — начало нулевых. Озорные девчушки с запоминающейся внешностью строили на экране козни непорядочным взрослым, что безумно веселило детей — поклонников их творчества. Последний совместный фильм сестер вышел в 2004 году, где девушки сыграли подростков, выпутывающихся из череды курьезных приключений. На этом с кино было покончено, и с экранов сестры исчезли. Они нашли себя в сфере моды, где добились успеха.
Мы в AdMe.ru предались ностальгии и пересмотрели фильмы с сестрами, а также восхитились последними коллекциями одежды, которые они создали. А еще узнали, что у девушек есть другие братья и сестры, в том числе младшая сестра, ставшая актрисой. В конце статьи вас ждет бонус: 5 трендов, которые стали актуальными во многом благодаря близняшкам.
- В семействе Олсен много детей: у актрис есть старший брат Джеймс и младшая сестра Элизабет. Родители девочек развелись в 1995 году, после чего их воспитанием занималась мачеха. От второго брака их отца у близняшек сестра Тэйлор и брат Джейк.
- Сестры Олсен, как и положено близнецам, очень похожи, но есть у них и различия. Эшли ниже сестры на 2 см, и она правша, а Мэри-Кейт левша.
- Младшая сестра девочек Элизабет пошла по стопам сестер и стала актрисой. Она сыграла главные роли в таких фильмах, как «Мстители» и «Ветреная река», которые принесли ей известность. Лиззи Олсен успела пожить полгода в России. Она училась в Школе-студии МХАТ в рамках студенческого обмена. Прошла курс по пластике, танцу и движениям.
- Эшли и Мэри-Кейт рано начали актерскую карьеру: в 9 месяцев стали сниматься в сериале «Полный дом». Эту роль они получили, так как были единственными детьми, которые не плакали на съемочной площадке.
- Девочки поочередно играли одного персонажа из-за строгого закона о детском труде. Даже в титрах сестры были записаны как «Мэри-Кейт Эшли Олсен».
- Пока шли съемки сериала, у близняшек выпали молочные зубы, из-за чего им пришлось носить зубные протезы. А в одном из эпизодов Мэри-Кейт играла кузину главной героини, поэтому в кадре появилась в черном парике.
- Сериал имел успех у публики, поэтому в 1993 году при поддержке семьи девочек была основана компания Dualstar по продвижению образа сестер. Так девочки стали самыми молодыми продюсерами — в возрасте всего лишь 7 лет.
- Их имена стали брендом, который активно был востребован на рынке: в виде одежды, фильмов, журналов и даже кукл, которые выпускала фирма Mattel.
- Слава и любовь зрителей пришли к сестрам, когда им было по 9 лет, после выхода фильма «Двое: Я и моя тень». А уже в 10 лет они стали самыми юными миллионерами Америки.
- Любопытно, что в кинотеатрах фильм провалился, а стал популярен, только когда появился на видео. Вот тогда и началась олсеномания и к сестрам пришла настоящая известность.
- В последующих фильмах сестры продолжали держать прежний образ милых, веселых, немного взбалмошных девчушек. Он претерпел некоторые изменения, лишь когда близняшки стали подростками.
- Теперь они были девушками, которые все так же впутываются в различные истории, но отныне непременно встречают на своем пути симпатичных парней. Это была серия видеофильмов: «Паспорт в Париж», «Побеждая Лондон» и «Однажды в Риме». Уже после выхода первой киноленты сестры в 14-летнем возрасте стали безоговорочными законодательницами стиля для молодежи.
- Последним совместным фильмом сестер стала романтическая комедия «Мгновения Нью-Йорка», снятая в 2004 году. Но картина не снискала успеха среди зрителей.
- К выходу киноленты было приурочено весомое событие: сестры получили одну звезду на двоих на голливудской «Аллее славы».
- После этого Эшли решила завершить карьеру, а Мэри-Кейт снялась еще в нескольких фильмах, после чего тоже забросила актерство. Теперь девушки переключились на моду. И не зря.
- Когда близняшки окончили школу, они непродолжительное время учились в Нью-Йоркском университете. Но в итоге обе сестры бросили учебу, всерьез занявшись модной индустрией, интересовавший их с юных лет.
- Постепенно Эшли, а особенно Мэри-Кейт выработали собственный стиль. Последней досталась большая часть славы: ее называют иконой стиля. Она ввела в моду новую манеру одеваться. Этот стиль получил название «уличный шик», или «гламурный бездомный», который подхватили многие мировые знаменитости.
- Образ состоит из следующих компонентов: огромные солнцезащитные очки, большая сумка, сапоги, свободный свитер и мешковатая юбка или брюки. Как правило, это микс дорогой брендовой одежды и масс-маркета.
- Сестрам Олсен удалось опередить время, предугадав на десятилетия вперед модные тенденции. Сегодня в тренде то, что девушки активно начали носить в начале века: пальто с кроссовками, джемперы с юбками. Для нулевых это был вызов, ведь тогда носили шпильки и стразы.
Сестры на показе мод в Париже, 2008 год.
- Эшли и Мэри-Кейт быстро поняли, что у них есть все шансы успешно влиться в модную индустрию, поэтому они запустили линии одежды. Одна люксовая — The Row, вторая массовая — Elizabeth&James, названная так в честь брата и сестры.
- Девушки не раз становились участниками различных списков о финансовой состоятельности, в одном из них они заняли 11-е место среди женщин, имеющих $ 100 млн.
- Несколько раз удостаивались престижной награды CFDA (Council of Fashion Designers of America Awards) как лучшие дизайнеры года.
- Сестры часто подвергаются нападкам со стороны «зеленых» организаций, так как они являются известными любительницами меха и часто носят различные меховые изделия.
- Еще одна порция критики достается Мэри-Кейт, которой приписывают различные искусственные манипуляции с внешностью, из-за чего та перестает быть похожей на сестру.
Мэри-Кейт, 2019 год, Франция.
- Если в карьере близняшки успешны, то личная жизнь чуть менее удачна. Мэри-Кейт в этом году подала на развод с мужем — 51-летнем банкиром Оливье Саркози, с которым они прожили 4,5 года. По одной из версий, развод спровоцировало желание супруга перевезти бывшую жену, их совместных детей и его мать в их с Мэри-Кейт общий дом. Такое положение дел категорически не устроило девушку.
- Что касается Эшли, она старается не афишировать личную жизнь.
Мэри-Кейт и Оливье Саркози, 2012 год, Нью-Йорк.
И в качестве бонуса мы покажем 5 модных трендов, которые задали сестры Олсен.
1. Фирменная прическа «вчерашние локоны»
2. Супердлинные пиджаки в сочетании с чем угодно
3. Плотные черные колготки
4. Прогулки по городу в пляжной обуви — вьетнамках
5. Ультрабольшие сумки
Признайтесь, а вы любили смотреть фильмы с участием близняшек?