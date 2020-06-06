Куда пропали близнецы Олсен, которые были на пике популярности в начале нулевых

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Сестры Олсен знакомы каждому ребенку, чье детство пришлось на конец 90-х — начало нулевых. Озорные девчушки с запоминающейся внешностью строили на экране козни непорядочным взрослым, что безумно веселило детей — поклонников их творчества. Последний совместный фильм сестер вышел в 2004 году, где девушки сыграли подростков, выпутывающихся из череды курьезных приключений. На этом с кино было покончено, и с экранов сестры исчезли. Они нашли себя в сфере моды, где добились успеха.

Мы в AdMe.ru предались ностальгии и пересмотрели фильмы с сестрами, а также восхитились последними коллекциями одежды, которые они создали. А еще узнали, что у девушек есть другие братья и сестры, в том числе младшая сестра, ставшая актрисой. В конце статьи вас ждет бонус: 5 трендов, которые стали актуальными во многом благодаря близняшкам.

В семействе Олсен много детей: у актрис есть старший брат Джеймс и младшая сестра Элизабет. Родители девочек развелись в 1995 году, после чего их воспитанием занималась мачеха. От второго брака их отца у близняшек сестра Тэйлор и брат Джейк.

Сестры Олсен, как и положено близнецам, очень похожи, но есть у них и различия. Эшли ниже сестры на 2 см, и она правша, а Мэри-Кейт левша.

Младшая сестра девочек Элизабет пошла по стопам сестер и стала актрисой. Она сыграла главные роли в таких фильмах, как «Мстители» и «Ветреная река», которые принесли ей известность. Лиззи Олсен успела пожить полгода в России. Она училась в Школе-студии МХАТ в рамках студенческого обмена. Прошла курс по пластике, танцу и движениям.

Эшли и Мэри-Кейт рано начали актерскую карьеру: в 9 месяцев стали сниматься в сериале «Полный дом». Эту роль они получили, так как были единственными детьми, которые не плакали на съемочной площадке.

Девочки поочередно играли одного персонажа из-за строгого закона о детском труде. Даже в титрах сестры были записаны как «Мэри-Кейт Эшли Олсен».

Пока шли съемки сериала, у близняшек выпали молочные зубы, из-за чего им пришлось носить зубные протезы. А в одном из эпизодов Мэри-Кейт играла кузину главной героини, поэтому в кадре появилась в черном парике.

Сериал имел успех у публики, поэтому в 1993 году при поддержке семьи девочек была основана компания Dualstar по продвижению образа сестер. Так девочки стали самыми молодыми продюсерами — в возрасте всего лишь 7 лет.

Их имена стали брендом, который активно был востребован на рынке: в виде одежды, фильмов, журналов и даже кукл, которые выпускала фирма Mattel.

Слава и любовь зрителей пришли к сестрам, когда им было по 9 лет, после выхода фильма «Двое: Я и моя тень». А уже в 10 лет они стали самыми юными миллионерами Америки.

Любопытно, что в кинотеатрах фильм провалился, а стал популярен, только когда появился на видео. Вот тогда и началась олсеномания и к сестрам пришла настоящая известность.

В последующих фильмах сестры продолжали держать прежний образ милых, веселых, немного взбалмошных девчушек. Он претерпел некоторые изменения, лишь когда близняшки стали подростками.

Теперь они были девушками, которые все так же впутываются в различные истории, но отныне непременно встречают на своем пути симпатичных парней. Это была серия видеофильмов: «Паспорт в Париж», «Побеждая Лондон» и «Однажды в Риме». Уже после выхода первой киноленты сестры в 14-летнем возрасте стали безоговорочными законодательницами стиля для молодежи.

Последним совместным фильмом сестер стала романтическая комедия «Мгновения Нью-Йорка», снятая в 2004 году. Но картина не снискала успеха среди зрителей.

К выходу киноленты было приурочено весомое событие: сестры получили одну звезду на двоих на голливудской «Аллее славы».

После этого Эшли решила завершить карьеру, а Мэри-Кейт снялась еще в нескольких фильмах, после чего тоже забросила актерство. Теперь девушки переключились на моду. И не зря.

Когда близняшки окончили школу, они непродолжительное время учились в Нью-Йоркском университете. Но в итоге обе сестры бросили учебу, всерьез занявшись модной индустрией, интересовавший их с юных лет.

Постепенно Эшли, а особенно Мэри-Кейт выработали собственный стиль. Последней досталась большая часть славы: ее называют иконой стиля. Она ввела в моду новую манеру одеваться. Этот стиль получил название «уличный шик», или «гламурный бездомный», который подхватили многие мировые знаменитости.

Образ состоит из следующих компонентов: огромные солнцезащитные очки, большая сумка, сапоги, свободный свитер и мешковатая юбка или брюки. Как правило, это микс дорогой брендовой одежды и масс-маркета.

Сестрам Олсен удалось опередить время, предугадав на десятилетия вперед модные тенденции. Сегодня в тренде то, что девушки активно начали носить в начале века: пальто с кроссовками, джемперы с юбками. Для нулевых это был вызов, ведь тогда носили шпильки и стразы.

Сестры на показе мод в Париже, 2008 год.

Эшли и Мэри-Кейт быстро поняли, что у них есть все шансы успешно влиться в модную индустрию, поэтому они запустили линии одежды. Одна люксовая — The Row, вторая массовая — Elizabeth&James, названная так в честь брата и сестры.

Девушки не раз становились участниками различных списков о финансовой состоятельности, в одном из них они заняли 11-е место среди женщин, имеющих $ 100 млн.

Несколько раз удостаивались престижной награды CFDA (Council of Fashion Designers of America Awards) как лучшие дизайнеры года.

Сестры часто подвергаются нападкам со стороны «зеленых» организаций, так как они являются известными любительницами меха и часто носят различные меховые изделия.

Еще одна порция критики достается Мэри-Кейт, которой приписывают различные искусственные манипуляции с внешностью, из-за чего та перестает быть похожей на сестру.

Мэри-Кейт, 2019 год, Франция.

Если в карьере близняшки успешны, то личная жизнь чуть менее удачна. Мэри-Кейт в этом году подала на развод с мужем — 51-летнем банкиром Оливье Саркози, с которым они прожили 4,5 года. По одной из версий, развод спровоцировало желание супруга перевезти бывшую жену, их совместных детей и его мать в их с Мэри-Кейт общий дом. Такое положение дел категорически не устроило девушку.

Что касается Эшли, она старается не афишировать личную жизнь.

Мэри-Кейт и Оливье Саркози, 2012 год, Нью-Йорк.

И в качестве бонуса мы покажем 5 модных трендов, которые задали сестры Олсен.

1. Фирменная прическа «вчерашние локоны»

2. Супердлинные пиджаки в сочетании с чем угодно

3. Плотные черные колготки

4. Прогулки по городу в пляжной обуви — вьетнамках

5. Ультрабольшие сумки