Как сегодня выглядят 12 актрис, внешность которых когда-то была эталоном женской красоты

За все время существования игровых фильмов, а это ни много ни мало век с хвостиком, киноиндустрия не только скрашивает досуг зрителей, но и прививает интерес к выдающимся актерам. У каждого поколения в мире кино есть любимцы и, конечно же, любимицы. Однако время идет, появляются новые имена, и вчерашние кумиры уходят на второй план.

Мы в AdMe.ru вспомнили актрис, которые несколько десятков лет назад влюбляли в себя мужчин и служили образцом для подражания женщинам. А также выяснили, как они выглядят сейчас.

Эмманюэль Сенье (54 года)

Весь мир был без ума от француженки с внешностью femme fatale, увидев ее в фильмах «Неукротимый» и «Горькая луна». Эмманюэль продолжает сниматься в кино и по сей день. Последней ее работой стал триллер «Офицер и шпион», где она сыграла одну из главных ролей.

Шарлотта Рэмплинг (74 года)

Переломными в карьере молодой Шарлотты Рэмплинг стали ленты «Гибель богов» и «Ночной портье», после съемок в которых ее стали приглашать режиссеры высшего эшелона. Такие как, например, Вуди Аллен, Франсуа Озон, Алан Паркер. Актриса продолжает активно сниматься.

Дайан Китон (74 года)

Мировую известность Дайан Китон принес легендарный «Крестный отец», где она сыграла любимую девушку Майкла Корлеоне. Дайан является живым доказательством того, что и в почтенном возрасте можно выглядеть сногсшибательно.

Алессандра Мартинес (57 лет)

Та самая отважная Фантагиро из сказочного сериала «Фантагиро, или Пещера золотой розы», который имел грандиозный успех, сегодня почти не снимается в кино и телешоу. Алессандра решила посвящать больше времени мужу и 8-летнему сыну.

Оливия Хасси (69 лет)

Оскароносный фильм «Ромео и Джульетта», где Оливия Хасси исполнила главную женскую роль, сделал ее звездой. Но изначально режиссер отклонил ее кандидатуру, посчитав девушку полноватой. Однако утвержденная на роль актриса остригла волосы, тем самым дав дорогу длинноволосой Оливии.

Ребекка Де Морнэй (61 год)

Партнерша Тома Круза в ленте «Рискованный бизнес» не могла остаться незамеченной: голубоглазая блондинка овладела сердцами как минимум мужской половины зрителей. А после съемок в картине «Рука, качающая колыбель» о Ребекке заговорил весь мир.

Дайан Лейн (55 лет)

Культовый фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Бойцовая рыбка» открыл миру Дайан Лейн наряду с именами Микки Рурка и Николаса Кейджа. Позднее она сыграла главную роль в ленте «Неверная» с Ричардом Гиром и снова заставила говорить о себе. Актриса продолжает сниматься.

Фэй Данауэй (79 лет)

Криминальная драма «Бонни и Клайд» имела головокружительный успех, и свою лепту в ее популярность внесла Фэй Данауэй, сыгравшая главную роль. После выхода фильма женщины начали массово скупать береты, чтобы походить на Бонни. Одна из последних на сегодняшний день работ Фэй — роль в сериале «Анатомия страсти».

Миа Фэрроу (75 лет)

Миниатюрная главная героиня триллера «Ребенок Розмари», которая коротко стрижется по ходу сюжета, тоже стала своеобразной иконой стиля. Многие женщины и по сей день равняются на ее образ, когда решают обрезать волосы.

Розанна Аркетт (61 год)

Джейн Фонда (82 года)

Популярность пришла к Джейн в начале 60-х после выхода картин «Большая история» и «Прогулка по бесплатному кварталу». В 90-х актриса решила уйти из кино, но, к огромной радости публики, вернулась с фильмом «Если свекровь — монстр» и по сей день продолжает сниматься.

Жаклин Андере (82 года)

Несмотря на большой послужной список, Жаклин Андере помнят благодаря одной роли — в романтической ленте «Есения», где она сыграла красивую цыганку. «Есения» имела головокружительный успех в прокате в Советском Союзе, потеснив отечественный хит «Москва слезам не верит».