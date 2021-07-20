Как сейчас выглядят 9 красавцев-актеров, которые вдребезги разбивали сердца и школьницам, и их мамам

Театральные подмостки не гарантируют пожизненный успех. Чтобы удержаться в звездной тусовке, актерам иногда приходится жертвовать личными интересами. К такому повороту оказываются готовыми далеко не все, и порой случается так, что даже самые красивые и обаятельные артисты в какой-то момент решают связать свою жизнь с более спокойными профессиями.

Мы в AdMe.ru вспомнили знаменитых красавцев-актеров из российских кино и сериалов недавнего прошлого и узнали, чем они занимаются сейчас.

Даниил Страхов

Звезда популярных мелодрам 2000-х Даниил Страхов получил широкую известность благодаря своему участию в сериалах «Всегда говори „всегда“», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Бедная Настя», «Дети Арбата». Появление актера в кадре гарантировало фильму популярность среди женской аудитории. Однако свою судьбу Даниил связал с одной-единственной женщиной — актрисой Марией Леоновой. Сегодня Даниил старается не раскрывать подробности своей личной жизни, однако известно, что его новые роли в кино все так же продолжают радовать поклонниц.

Павел Прилучный

Роль Максима Морозова в сериале «Закрытая школа» принесла начинающему актеру популярность и даже помогла устроить личную жизнь: его супругой стала коллега по съемочной площадке Агата Муцениеце. Правда, этот брак распался. Павел Прилучный же занялся продюсированием и продолжил свою актерскую карьеру. Так, одним из его новых достижений стала главная роль в военном блокбастере «Девятаев».

Егор Бероев

Популярный актер и покоритель женских сердец проснулся знаменитым после выхода фильма «Турецкий гамбит». Кинокартина стала для артиста знаковой: именно после нее неизвестного доселе Бероева стали приглашать на роли различных масштабов. Одной из последних его значимых работ стала роль Семена Золотарева в историческом сериале «Перевал Дятлова».

Максим Радугин

Звезда «Ранеток», «Закрытой школы» и «Метода Лавровой» до сих пор не устает покорять сердца своих поклонниц: сейчас актер стабильно снимается в 3–4 фильмах в год. В личной жизни у Максима Радугина тоже все неплохо складывается: вот уже 10 лет артист счастлив в семейной жизни и за это время успел трижды стать отцом.

Константин Крюков

Известный актер и ювелир Константин Крюков не только сумел построить головокружительную карьеру в кинематографе, но и обзавелся собственной художественной мастерской в Чехии и выпустил уникальную коллекцию украшений. Артист дважды женился, а в 2014 году стал счастливым отцом.

Игорь Петренко

Талантливый Игорь Петренко запомнился зрительницам благодаря своим знаковым ролям в лентах «Водитель для Веры», «Тарас Бульба» и «Врачебная ошибка». Артист известен и своим громким разводом с актрисой Екатериной Климовой, с которой они прожили почти 10 лет. В настоящее время Петренко продолжает сниматься в кино, а свободное время уделяет пятерым детям.

Ярослав Бойко

Огромное количество ролей Ярослава Бойко говорит само за себя: артист и не думает делать перерыв в карьере. В числе последних ярких работ Ярослава можно назвать сериалы «Акушерка. Счастье на заказ» и «Не в деньгах счастье — 2».

Артем Артемьев

Голубоглазый красавец Артем Артемьев всколыхнул сердца зрительниц сериала «Татьянин день», чем обеспечил себе появление и в других телевизионных мелодрамах. В 2007 году актер обзавелся семьей, после чего решил попробовать себя в режиссуре. Сегодня Артемьева не узнать: новый стиль превратил его буквально в другого человека.

Иван Стебунов

После своего появления в культовом сериале «Громовы» Иван Стебунов получил несколько довольно крупных ролей. Однако затем молодой актер неожиданно принял решение бросить все и уехать на Алтай. В Барнауле он устроился режиссером в местный молодежный театр, но после уговоров коллег по цеху вернулся в Москву. На сегодняшний день фильмография Стебунова насчитывает более 50 работ.