Как изменились 20 культовых советских актеров, которых мы помним совсем молодыми
Советские кинокартины покорили сердца не одного поколения зрителей. Их знают наизусть, а реплики главных героев цитируют по сей день. Несомненно, это во многом заслуга наших любимых актеров, за игрой которых мы до сих пор следим с трепетом.
Мы в AdMe.ru являемся большими поклонниками советского кино и решили выяснить, как изменились обожаемые нами артисты. Одни из них наслаждаются заслуженным отдыхом, другие, несмотря на почтенный возраст, до сих пор преданы любимой профессии. Но всех их объединяет одно: они так же прекрасны и жизнелюбивы, как и несколько десятков лет назад.
Станислав Любшин
Валентина Талызина
Татьяна Кузнецова
Александр Калягин
Екатерина Васильева
Валентина Шарыкина
Юрий Назаров
Валентина Теличкина
Геннадий Нилов
Нина Антонова
Лариса Лужина
Борис Токарев
Раиса Рязанова
Леонид Кулагин
Наталья Тенякова
Владимир Стеклов
Эра Зиганшина
Евгений Данчевский
Юлия Борисова
Ирина Муравьева
Признавайтесь, кого из советских артистов вы любите больше всего?
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