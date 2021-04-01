Как изменились 20 культовых советских актеров, которых мы помним совсем молодыми

Советские кинокартины покорили сердца не одного поколения зрителей. Их знают наизусть, а реплики главных героев цитируют по сей день. Несомненно, это во многом заслуга наших любимых актеров, за игрой которых мы до сих пор следим с трепетом.

Мы в AdMe.ru являемся большими поклонниками советского кино и решили выяснить, как изменились обожаемые нами артисты. Одни из них наслаждаются заслуженным отдыхом, другие, несмотря на почтенный возраст, до сих пор преданы любимой профессии. Но всех их объединяет одно: они так же прекрасны и жизнелюбивы, как и несколько десятков лет назад.