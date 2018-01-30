Как изменятся известные персонажи, если лишить их главной фишки

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Образы некоторых киногероев настолько сильно «впечатались» в наше воображение, что кажется, будто они и не могли выглядеть иначе. Но что, если слегка подкорректировать всем хорошо известные прически и наряды?

Мы в AdMe.ru решили немного похулиганить и поэкспериментировали с внешним видом хорошо знакомых персонажей. Получилось, нужно сказать, весьма экстравагантно и смело — а лучше смотрите и оцените сами.

Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

Капитан Джек Воробей всегда выглядит как настоящий растаман: дреды с вплетенными фенечками, бандана, косички из бороды. Мы решили придать любимому герою немного лоска: расчесали и выпрямили волосы, а косички состригли. Получилось не то чтобы восторг, но довольно весело: похоже, наш пират в шоке от такой метаморфозы.

Волан-де-Морт, серия фильмов о Гарри Поттере

Главному злодею среди всех магов и волшебниц по жизни пришлось нелегко: возможно, именно по этой причине Волан-де-Морт в самом расцвете сил растерял все до единого волосы. Мы восстановили эту вселенскую несправедливость, а заодно вернули ему нос: совсем другое дело, не находите?

Джокер, «Темный рыцарь»

Джокер в исполнении Хита Леджера, безусловно, шикарен, но мейкап у него не слишком аккуратный как ни крути. Мы не удержались и немного поколдовали над лицом Джокера: получилось аккуратно, но уже совсем не так жутко.

Док Браун, «Назад в будущее»

Если вас попросят представить безумного ученого, то в голову наверняка придет Док Браун из фильма «Назад в будущее»: а все благодаря своей вздыбленной шевелюре. Как оказалось, именно в ней и таится львиная доля успеха этого образа: выпученные глаза с аккуратной стрижкой уже смотрятся совсем не так эффектно.

Дамблдор, серия фильмов о Гарри Поттере

Профессор Дамблдор, в отличие от своего давнего приятеля Тома Реддла, к своим почтенным годам сохранил густую шевелюру и длиннющую бороду. Мы немного укоротили и то и другое, убрали фирменные очки-половинки и... убедились, что образ Дамблдора был продуман просто идеально — перемены ему попросту не нужны.

Супермен

Для своего эксперимента мы выбрали Супермена старой закалки: классический сине-красный костюм подошел идеально. Как бы мы ни издевались над обладателем красных трусов и плаща-разлетайки, увы, потеряв главные атрибуты, менее мужественным он от этого не стал. Разве что теперь его костюм напоминает теплосберегающий комбинезон под скафандр, но это не так уж и важно.

Лилу, «Пятый элемент»

Разве можно представить Лилу с другим цветом волос, кроме рыжего? Мы попробовали и убедились: Люк Бессон все подобрал идеально, ни убрать, ни добавить.

Леголас, «Властелин колец»

Пожалуй, именно Леголас может спокойно получить титул «Самый шикарный блондин кинематографа всех времен и народов». Небольшой эксперимент выяснил: брюнетом ему бы пошло ничуть не меньше, зато куда современнее. Правда, и играть бы Орландо Блуму пришлось не во «Властелине колец», а в каком-нибудь «Короле Артуре».

Человек-паук

Среди всех супергероев Человеку-пауку повезло стать обладателем самого лаконичного костюма, без лишних и ненужных прибамбасов. Но, оказалось, что очки для Паучка — это что-то вроде бровей для каждой современной модницы, без них это был бы совсем другой супергерой в совсем другой киновселенной.

Фредди Крюгер, «Кошмар на улице Вязов»

Помимо легендарного стиля одежды этого всемирно известного убийцы — кто не знает полосатую кофту и шляпу — главным атрибутом Фредди, конечно, являются ужасные шрамы на лице. Было непросто, но мы справились: провели выравнивание кожи лица и обнаружили там гримасу актера Роберта Инглунда. Симпатичный мужчина оказался, между прочим!