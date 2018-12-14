Как изменились звезды 90-х и 2000-х, песни которых звучали из колонок на каждом перекрестке

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В школьные годы многие из нас на дискотеке любили потанцевать под хиты «Крошка моя», «Зимний сон», «Ту-лу-ла». Многие из звезд 90-х и нулевых продолжают и сейчас выступать с концертами, а кто-то, наоборот, ушел со сцены. Интересно, всех ли вы узнаете сейчас?

Нам в AdMe.ru стало интересно посмотреть, как изменились наши кумиры, ведь с ними связано так много воспоминаний. Всех, безусловно, мы не смогли охватить, но постарались вспомнить самых популярных во всех уголках нашей страны.

Сергей Жуков («Руки вверх»)

Алсу

Илья Лагутенко («Мумий Тролль»)

Карина Кокс (ВИА «Сливки»)

Илья Зудин («Динамит»)

Юлия Чичерина

«Премьер-министр»

Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»)

Юлия Волкова и Елена Катина («Тату»)

Надежда Грановская («ВИА Гра»)

Саша Зверева (Demo)

Влад Топалов и Сергей Лазарев

Полина Ростова

Hi-Fi

Александр Шоуа и Виктория Талышинская («Непара»)

Акула (Оксана Почепа)

Ольга Лаки («Вирус»)

Ирина Лукьянова, Ольга Орлова и Полина Иодис («Блестящие»)

Сергей Аморалов и Вячеслав Зинуров («Отпетые мошенники»)

«Город 312»

А кто был вашим кумиром? Делитесь с нами в комментариях.