Как изменились женские образы в кино за последние 30 лет (Некоторые тенденции настораживают)

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С 2010 года появляется все больше фильмов-ремейков и продолжений успешных кинолент. Однако не всегда новые главные герои цепляют зрителя — возможно, потому что не соответствуют нашим ожиданиям. Оказалось, что популярные женские образы за последние 30 лет весьма изменились, и не всегда — в лучшую сторону.

AdMe.ru рассмотрел основные типы женских персонажей и попробовал разобраться, какую идею они в себе несут. Как выяснилось, даже в разные по жанру и настроению фильмы могут быть вложены схожие замыслы.

«Красотка» и другие Золушки кинематографа: найдите принца — и жизнь наладится

Романтичную и немного утопичную мечту о встрече с миллионером, который одним разом решит все проблемы, кинематограф взращивал в женских сердцах годами. Как-то так получалось, что новоявленный богатый и успешный мужчина должен страстно полюбить красавицу исключительно за внешние данные, причем не только полюбить, но и быть готовым на ней жениться. Сквозила в фильмах 90-х годов и идея, что все продается, нужно лишь назначить цену. Она прослеживается в фильмах «Красотка» (1990), «Непристойное предложение» (1993). Она же виднеется и в старом добром «Завтраке у Тиффани» (1961). Хотя гораздо более вероятным исходом такого общения кажется тот же, что в фильме «Матч-Пойнт» (2005). Героиня обнаружит себя беременной, в то время как «принц» вспомнит, что у него уже есть жена или другая девушка, которая больше подходит в качестве его спутницы жизни.

«Подружка Бонда»: красивая женщина нужна, чтобы оттенять героя-мужчину

Таких героинь можно встретить не только в бондиане, но и во многих других фильмах о настоящих мужчинах. Как правило, красавица нужна только для того, чтобы спасти ее при удобном случае и подчеркнуть храбрость и силу главного героя. А после этого настоящий герой с ней долго задерживаться не будет, ведь в мире еще столько очаровательных женщин, которые нуждаются в его помощи. Самое забавное в этих фильмах то, что нередко главный герой сам втягивает случайную женщину в неприятности (как Том Круз в «Рыцаре дня» (2010)), а потом из них же и вытаскивает. При этом за последние десятилетия образ «подружки Бонда» не сильно изменился, разве что стал менее беспомощным. Один из немногих случаев, когда женский персонаж оказался не менее интересным и ярким, чем мужской в таком фильме, — это образ Матильды в «Леоне» (1994). Хрупкая девочка-подросток с ее первой пробуждающейся любовью и желанием во всем походить на своего покровителя покоряет с первых минут. А это доказывает, что и у образа «подружки Бонда» есть перспектива, просто большинство режиссеров создавало его под копирку.

«Амели» и «Черный лебедь»: преодолеть себя или сломать

Эти два фильма совершенно непохожи друг на друга, но их объединяет одна идея: обе девушки стремились победить самих себя, чтобы добиться счастья или успеха. Но если Амели преодолевает себя, чтобы выбраться из кокона, который сама же создала, то героиня Натали Портман Нина переступает через себя, чтобы достичь нужных высот в балетной карьере. Такая резкая, быстрая и идущая вразрез с ее принципами деформация вызывает у нее галлюцинации и в конце концов губит ее.

Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», «Исчезнувшая»: восхитительно умных и расчетливых женщин нужно остерегаться

Образ женщины-манипулятора с острым, как лезвие, умом одной из первых воплотила Шэрон Стоун в «Основном инстинкте». Однако в фильмах 1990-х и 2000-х годов женщина редко представала в образе интеллектуалки. Из ярких, запоминающихся персонажей этих годов можно упомянуть лишь Эрин Брокович в одноименном фильме, Скалли из «Секретных материалов» и учительницу-феминистку из «Улыбки Моны Лизы». В этом смысле ярко выделялся образ «Блондинки в законе» (2001) в исполнении Риз Уизерспун, показавший, что даже у девушки с не просто красивой, а даже легкомысленной внешностью могут быть мозги. Но, несмотря на то что героиня Уизерспун достаточно решительная и самостоятельная, даже она верит каждому слову своего бойфренда, в то время как тот водит ее за нос. А в 80-е годы глупая доверчивость героинь доходила до абсурда: в фильме «Крокодил Данди» (1986) главный герой вешает лапшу на уши героине, успешной журналистке, а она не только не задает неудобных вопросов, но, наоборот, с раскрытым ртом слушает все его байки. «Исчезнувшая» (2014) показывает новый образ умной, расчетливой женщины-манипулятора. Эми в исполнении Розамунд Пайк обводит всех мужчин вокруг пальца и заставляет мужа жить по ее правилам.

Сара Коннор, Грэйс, Лара Крофт, солдат Джейн и другие: женщины тоже могут быть сильными

Сильных женских образов хватало и раньше, но в 1990-х и 2000-х годах их делали более нежными и женственными. Даже если сравнить образы Лары Крофт 2001 года и 2018, разница заметна. А при сравнении хрупкой Лилу из «Пятого элемента» (1997) или эффектной Беатрикс из «Убить Билла» (2003) и суровой Грэйс из «Терминатора: Темные судьбы» (2019), разница видна тем более. Весьма чувственным является образ «Чудо-женщины» в исполнении Галь Гадот, но тут режиссер просто не стал отходить от уже сложившегося образа в комиксах.

«Дневник Бриджит Джонс», «Красотка на всю голову»: не нужно бояться быть собой

Тема «быть собой» хоть и не кажется новой, но совсем недавно прижилась в кино. До этого женщин было необходимо всеми силами менять и подстраивать под стандарты моды и ожидания мужчин. Даже в относительно недавних фильмах мы находим мысль, что женщина должна измениться, чтобы найти достойного спутника жизни или стать успешной. Казалось бы, что и кому должна была доказывать талантливый агент ФБР («Мисс Конгениальность» (2000))? Она уже сложившаяся личность и вполне успешная женщина. Но нет, ее, как гадкого утенка, нужно обязательно превратить в красавицу. Конечно, тут сыграла роль и сюжетная линия с конкурсом красоты. Но эта тема повторяется и в других фильмах, например в «Голой правде» (2009). На этом фоне старая добрая Бриджит Джонс с ее неловкостью и умением влипать в различные ситуации и Рене Беннет из «Красотки на всю голову» (2018) просто покоряют своей непосредственностью. А последний фильм еще и мягко прививает здоровую мысль, что уверенность и любовь к себе вместе с не закомплексованностью (в хорошем смысле) — это шаг к успеху. Просто бальзам на женские души, уставшие от красавиц с обложек глянцевых журналов, и женские тела, измученные диетами.

Домохозяйки и мамочки: пришло время оторваться

В старых фильмах даже не возникало мысли, что в доме может наступить беспорядок, пока мама дома. Все проблемы возникали, если маме приходилось куда-то уехать, а мужчине — взять в руки бразды домашнего правления: вспомните «Лысого няньку» (2005) или «Оптом дешевле» (2003). А вот идея, что стоит хозяйственной, трудолюбивой и любящей маме уйти в отрыв, как жизнь сразу наладится («Очень плохие мамочки» (2016)), свежая, хотя и довольно нелогичная. Общение с подругами может помочь разобраться в себе или восстановить душевный баланс, но вот решить внешние проблемы — несамостоятельность сына, неумение поставить границы в общении с начальством или коллегами — может вряд ли. Скорее, весь дом превратится в хаос. И когда героиня Милы Кунис пришла домой с больной головой после веселой ночи, ее должен был ждать не свежеприготовленный сыном завтрак, а разбросанные повсюду упаковки фастфуда и недовольное: «Где ты была? Нам нечего было есть. И уроки я из-за тебя не сделал».

Та же идея — оторваться и пойти во все тяжкие — прослеживается и в фильме «Талли» (2018). Безусловно, есть в ней и разумная мысль о том, что семейные хлопоты должны делиться между супругами поровну. Но эта идея не оправдывает женщину, которая поехала кутить, оставив на всю ночь девочку-младенца и даже не предупредив мужа. По-своему отрываются и мамы из сериала «Хорошие девчонки». Столкнувшись с финансовыми проблемами, они решают ограбить банк, за чем следует целая череда побочных преступлений. Причем если героиня Ретты Руби Хилл идет на это ради дочери, которая больна тяжелой болезнью, то Бет Боланд делает это, чтобы не отказываться от привычного образа жизни: переезд в дом меньшего размера или выход на работу она не считает способом решения проблемы.

Так чем отличаются современные фильмы от кинолент 20—30-летней давности

Исчезли (или практически исчезли) образы глупышек и наивных женщин. Их заменили героини, действующие расчетливо и хитроумно.

Появляется полезная мысль о том, что нужно оставаться собой, а не стараться соответствовать чужим ожиданиям. Причем «быть собой» — это не о том, чтобы сохранять вес 100 кг, когда он откровенно мешает, а о том, чтобы полюбить себя и жить по возможности счастливой и полноценной жизнью уже сейчас, с этой массой, не дожидаясь достижения желанной отметки на весах. Ну и, конечно, меняться, но так, как хочется самой женщине .

. Отрицательными моментами являются легкомысленное отношение к преступлениям, которое сквозит в некоторых фильмах, и какие-то инфантильные способы решения проблем.

Настораживает также беспечность по поводу злоупотребления алкоголем и использования запрещенных веществ.

Современные женские образы менее чувственны и женственны. Идея о том, что нужно измениться, чтобы стать привлекательной для мужчин и добиться успеха, закладывается в фильмы гораздо реже.

Образ женщины в фильмах стал более самостоятельным и ярким.