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Как изменились 15 известных актрис со времен своих первых кинонаград

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Получить признание кинокритиков и зрителей для актеров крайне важно. Особенно если это признание выражается не только в отзывах, но и в наградах, которые вручают артистам.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как знаменитые актрисы выглядели во время вручения одних из первых и последних наград, и остались под впечатлением от их лучезарных улыбок и благодарных взглядов.

Эмма Томпсон, 1993 и 2018

Джиллиан Андерсон, 1997 и 2021

Джоди Фостер, 1989 и 2021

Дрю Бэрримор, 2000 и 2014

Гленн Клоуз, 1988 и 2019

Мэгги Смит, 1970 и 2016

Сандра Буллок, 1995 и 2019

Дженнифер Энистон, 2002 и 2020

Кейт Бланшетт, 2005 и 2019

Анджелина Джоли, 1999 и 2018

Джессика Лэнг, 1977 и 2014

Тильда Суинтон, 2006 и 2020

Вайнона Райдер, 1994 и 2017

Хелена Бонем Картер, 1998 и 2020

Джулианна Мур, 2003 и 2019

Какие звезды изменились сильнее других?

Фото на превью Associated Press / East News, David M. Benett / Getty Images Entertainment / Getty Images
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