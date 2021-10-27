Как изменились 15 известных актрис со времен своих первых кинонаград
Получить признание кинокритиков и зрителей для актеров крайне важно. Особенно если это признание выражается не только в отзывах, но и в наградах, которые вручают артистам.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как знаменитые актрисы выглядели во время вручения одних из первых и последних наград, и остались под впечатлением от их лучезарных улыбок и благодарных взглядов.
Эмма Томпсон, 1993 и 2018
Джиллиан Андерсон, 1997 и 2021
Джоди Фостер, 1989 и 2021
Дрю Бэрримор, 2000 и 2014
Гленн Клоуз, 1988 и 2019
Мэгги Смит, 1970 и 2016
Сандра Буллок, 1995 и 2019
Дженнифер Энистон, 2002 и 2020
Кейт Бланшетт, 2005 и 2019
Анджелина Джоли, 1999 и 2018
Джессика Лэнг, 1977 и 2014
Тильда Суинтон, 2006 и 2020
Вайнона Райдер, 1994 и 2017
Хелена Бонем Картер, 1998 и 2020
Джулианна Мур, 2003 и 2019
Какие звезды изменились сильнее других?
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