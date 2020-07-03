Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол

FaceApp — популярное приложение, которое позволяет не только увидеть себя с другим цветом волос, носом побольше или на несколько десятков лет старше, но и в один клик сменить пол. Поэкспериментировать с необычной функцией можно как на своем снимке, так и на фотографиях знаменитостей.