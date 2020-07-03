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Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол

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FaceApp — популярное приложение, которое позволяет не только увидеть себя с другим цветом волос, носом побольше или на несколько десятков лет старше, но и в один клик сменить пол. Поэкспериментировать с необычной функцией можно как на своем снимке, так и на фотографиях знаменитостей.

Мы в AdMe.ru не стали отказывать себе в этой шалости и превратили звезд-мужчин в женщин, а звезд-женщин — в мужчин.

1. Марго Робби

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News, © FaceApp

2. Брэд Питт

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News, © FaceApp

3. Тильда Суинтон

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© Marechal Aurore/ABACA/East News, © FaceApp

4. Тимоти Шаламе

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © FaceApp

5. Риз Уизерспун

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, © FaceApp

6. Джуд Лоу

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© Eric Catarina/Starface/STARFACE PHOTO /East News, © FaceApp

7. Моника Беллуччи

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© Sebastien Courdji/KCS/East News, © FaceApp

8. Леонардо Ди Каприо

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News, © FaceApp

9. Скарлетт Йоханссон

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© ROBYN BECK/AFP/East News, © FaceApp

10. Ким Кардашьян

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© face to face/FaceToFace/REPORTER/East News, © FaceApp

11. Дэниел Рэдклифф

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© KENA BETANCUR/AFP/East News, © FaceApp

12. Эмили Ратаковски

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© face to face/FaceToFace/REPORTER/East News, © FaceApp

13. Том Круз

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© AP/Associated Press/East News, © FaceApp

14. Селена Гомес

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© face to face/FaceToFace/REPORTER/East News, © FaceApp

15. Эдвард Нортон

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© Cyril Pecquenard/KCS/East News, © FaceApp

16. Анджелина Джоли

Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
© ISABEL INFANTES/AFP/East News, © FaceApp

Вы уже пробовали сменить пол в приложении FaceApp? Если да, делитесь результатом в комментариях.

8969
164