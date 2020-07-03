Как бы выглядели звезды, если бы внезапно решили cменить пол
FaceApp — популярное приложение, которое позволяет не только увидеть себя с другим цветом волос, носом побольше или на несколько десятков лет старше, но и в один клик сменить пол. Поэкспериментировать с необычной функцией можно как на своем снимке, так и на фотографиях знаменитостей.
Мы в AdMe.ru не стали отказывать себе в этой шалости и превратили звезд-мужчин в женщин, а звезд-женщин — в мужчин.
1. Марго Робби
2. Брэд Питт
3. Тильда Суинтон
4. Тимоти Шаламе
5. Риз Уизерспун
6. Джуд Лоу
7. Моника Беллуччи
8. Леонардо Ди Каприо
9. Скарлетт Йоханссон
10. Ким Кардашьян
11. Дэниел Рэдклифф
12. Эмили Ратаковски
13. Том Круз
14. Селена Гомес
15. Эдвард Нортон
16. Анджелина Джоли
Вы уже пробовали сменить пол в приложении FaceApp? Если да, делитесь результатом в комментариях.