Интернет-пользователи составили список самых видных красавиц Голливуда всех времен
Причина, по которой миллионы смотрят трансляции церемоний вручения премии «Оскар», — это возможность лицезреть апогей гламура и череду великолепных образов. Со времен возникновения Голливуда талантливые актрисы очаровывали публику, а их красота была одним из ключевых факторов успеха. Поэтому сегодня мы представляем рейтинг самых ярких актрис Голливуда, составленный их публикой.
Взгляните на этот список вместе с AdMe.ru, и пусть эти красавицы заворожат и вас.
33. Брук Шилдс
32. Жаклин Смит
31. Рэйчел Макадамс
30. Николь Кидман
29. Мэделин Стоу
28. Ким Бейсингер
27. Дайан Лейн
26. Моника Беллуччи
25. Джейн Сеймур
24. Вивьен Ли
23. Энн-Маргрет
22. Жаклин Биссет
21. Катрин Денев
20. Джессика Бил
19. Кэтрин Зета-Джонс
18. Рита Хейворт
17. Шэрон Стоун
16. Дженнифер Коннелли
15. Урсула Андресс
14. Рэйчел Вайс
13. Ракель Уэлч
12. Элизабет Херли
11. Хеди Ламарр
10. Ким Новак
9. Шарлиз Терон
8. Софи Лорен
7. Натали Вуд
6. Мишель Пфайффер
5. Брижит Бардо
4. Мэрилин Монро
3. Элизабет Тейлор
2. Одри Хепберн
1. Грейс Келли
Что, по вашему мнению, делает этих женщин такими особенными? Обсудим в комментариях!
Фото на превью Fuzheado / Wikimedia Commons, Screen Prod / Photononstop