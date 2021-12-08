Где еще сыграли актеры культового «Властелина колец», который вышел на экраны ровно 20 лет назад
Кажется, мы совсем недавно мчались на премьеру «Властелина колец» и увлеченно следили за приключениями хоббитов, эльфов, гномов и прочих обитателей Средиземья. Сейчас даже не верится, что это произошло целых 20 лет тому назад. Ведь первый фильм знаменитой трилогии «Властелин колец» вышел в прокат в декабре 2001 года.
Мы в AdMe.ru по уши влюбились в исполнителей ролей в киносаге, снятой на основе книги Толкина. Но недавно нам стало интересно, а где же еще сыграли эти актеры.
Элайджа Вуд: хоббит Фродо vs безымянный воин («Дети шпионов — 3: Игра окончена»)
Вигго Мортенсен: Арагорн vs Тони Болтун («Зеленая книга»)
Шон Эстин: хоббит Сэм vs Боб («Очень странные дела»)
Иэн Маккеллен: маг Гэндальф vs Магнето («Люди Икс»)
Шон Бин: Боромир vs Эддард Старк («Игра престолов»)
Билли Бойд: хоббит Перегрин vs лорд Джеральд Форбс («Чужестранка», 4-й и 5-й сезоны)
Джон Рис-Дэвис: гном Гимли vs король эльфов Эвентин Элесседил («Хроники Шаннары»)
Орландо Блум: эльф Леголас vs капитан Бенджамин («Форпост»)
Лив Тайлер: эльфийка Арвен vs Татьяна («Онегин»)
Хьюго Уивинг: эльф Элронд vs сержант Фаррат («Месть от кутюр»)
Кейт Бланшетт: эльфийка Галадриэль vs королева Елизавета («Золотой век»)
Миранда Отто: Эовин vs ведьма Зельда Спеллман («Леденящие душу приключения Сабрины»)
Энди Серкис: Голлум vs преступник Уильям Хэйр («Руки-ноги за любовь»)
Кристофер Ли: Саруман vs граф Дракула («Дракула», 1958 год)
Иэн Холм: хоббит Бильбо vs священнослужитель Корнелиус («Пятый элемент»)
Дэвид Уэнэм: Фарамир vs лейтенант Джон Скарфилд («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»)
Интересно, в каких ролях эти актеры запомнились именно вам? Вот нам кажется, что Лив Тайлер русскую барышню неплохо сыграла.
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