Где еще сыграли актеры культового «Властелина колец», который вышел на экраны ровно 20 лет назад

Элайджа Вуд: хоббит Фродо vs безымянный воин («Дети шпионов — 3: Игра окончена»)

Вигго Мортенсен: Арагорн vs Тони Болтун («Зеленая книга»)

Шон Эстин: хоббит Сэм vs Боб («Очень странные дела»)

Иэн Маккеллен: маг Гэндальф vs Магнето («Люди Икс»)

Шон Бин: Боромир vs Эддард Старк («Игра престолов»)

Джон Рис-Дэвис: гном Гимли vs король эльфов Эвентин Элесседил («Хроники Шаннары»)

Орландо Блум: эльф Леголас vs капитан Бенджамин («Форпост»)

Лив Тайлер: эльфийка Арвен vs Татьяна («Онегин»)

Хьюго Уивинг: эльф Элронд vs сержант Фаррат («Месть от кутюр»)

Кейт Бланшетт: эльфийка Галадриэль vs королева Елизавета («Золотой век»)

Миранда Отто: Эовин vs ведьма Зельда Спеллман («Леденящие душу приключения Сабрины»)

Энди Серкис: Голлум vs преступник Уильям Хэйр («Руки-ноги за любовь»)

Кристофер Ли: Саруман vs граф Дракула («Дракула», 1958 год)

Иэн Холм: хоббит Бильбо vs священнослужитель Корнелиус («Пятый элемент»)

Дэвид Уэнэм: Фарамир vs лейтенант Джон Скарфилд («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»)

Фото на превью The Lord of the Rings: The Two Towers / New Line Cinema