Этот актер с легкостью может сыграть человека любой национальности (Он был и Ганди, и Лениным)

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Умение вживаться в разные образы — главное качество хорошего актера. Талантливые артисты могут одинаково хорошо сыграть и положительного во всех отношениях отца семейства, и циничного злодея, и побитого жизнью неудачника. Высший пилотаж — перевоплотиться в представителя другой национальности, не используя при этом тонны грима. Именно этим и известен британский актер Бен Кингсли, который за свою карьеру успел сыграть и Махатму Ганди, и Владимира Ленина, и даже египетского фараона.

AdMe.ru рассказывает историю этого интересного человека, внешность которого удивительным образом сочетает в себе черты представителей самых разных народов.

Настоящее имя Бена Кингсли — Кришна Пандит Бханджи. Он родился в 1943 году в семье врача индийского происхождения Рахимтуллы Харджи Бханджи и британской модели и актрисы Анны Лины Мэри Гудман, у которой были русские и еврейские корни. Помимо него в семье было еще 3 детей.

Бен Кингсли на премьере мультфильма «Семейка монстров», 2014 год.

С детства родители пророчили Бену карьеру врача. Сам он признавался, что не слишком этому противился. «Я усердно учил физику, химию и биологию в Манчестерской гимназии. Сейчас я об этом не жалею, ведь благодаря этому я разбираю своих персонажей с тщательностью судебного эксперта», — рассказывал актер. Поворотным моментом для Кингсли стала семейная поездка в Стратфорд-апон-Эйвон, где он отправился в Королевский Шекспировский театр, чтобы посмотреть на известного актера Иэна Холма в «Ричарде III». Кингсли вспоминает, что в какой-то момент начал копировать действия актера, а позже упал в обморок — отчасти из-за большого эмоционального напряжения, а отчасти из-за июльской жары и духоты. Когда Бен вышел из театра и встретил своих родителей, он объявил, что хочет стать актером.

Бен Кингсли с женой Даниэлой Лавендер на премьере фильма «Принц Персии: Пески времени», 2010 год.

Первое собеседование началось не слишком удачно: работник театра просто-напросто не смог произнести имя Кришна Бханджи правильно, что очень расстроило молодого актера. Роль он так и не получил. После этого случая Кришна по совету своего отца решил использовать псевдоним, который звучал бы более благозвучно по-английски. Так он из Кришны Бханджи превратился в Бена Кингсли. В 1967 году Кингсли стал частью труппы Королевского Шекспировского театра. Следующие 15 лет он почти полностью посвятил театральной сцене, появляясь в таких постановках, как «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Король Лир», «Много шума из ничего» и других. Параллельно с работой в театре Кингсли снимался в сериалах и фильмах, где ему доставались эпизодические роли.

Бен Кингсли и режиссер Ричард Аттенборо на 55-й церемонии вручения премии «Оскар», 1983 год.

Все изменилось в 1982 году, когда Кингсли получил главную роль в биографическом фильме «Ганди», посвященном жизни главного идеолога движения за освобождение Индии Махатмы Ганди. Кингсли неоднократно отмечал, что роль Ганди была огромной ответственностью для него. По его словам, он готовился к съемкам «методично и по-научному»: читал множество биографических книг, смотрел старые видеозаписи и внимательно рассматривал «каждую фотографию, которая только попадала ему в руки». Помимо этого актер полностью перешел на вегетарианское питание, из-за чего похудел почти на 10 кг, побрился налысо, начал заниматься йогой и медитировать и даже научился прясть. Все эти усилия увенчались успехом: за свою выдающуюся игру Кингсли получил сразу 5 кинопремий: «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль», а также премии BAFTA и «Золотой глобус» за лучший актерский дебют.

Бен Кингсли на церемонии открытия звезды на голливудской «Аллее славы», 2010 год.

Впоследствии Бен Кингсли неоднократно номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус», а в 2002 году за свой вклад в британский кинематограф был удостоен титула рыцаря. В одном из интервью актер признался, что это в некотором смысле компенсировало ему отсутствие родительского внимания в детстве. «Я получил признание самой королевы... Мне хотелось подойти к каждому прохожему на улице и рассказать, что мать любит меня. Именно так я это чувствовал», — говорил он. Всего за свою актерскую карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах, в числе которых «Дом из песка и тумана», «Список Шиндлера», «Счастливое число Слевина», «Остров проклятых», «Принц Персии: Пески времени» и многих других. Сложно найти персонажа, в которого бы не смог перевоплотиться этот актер: он играл и американского гангстера, и арабского шейха, и раввина, и египетского фараона, и президента Афганистана, и многих других. Вот самые яркие роли Бена Кингсли.

Махатма Ганди в фильме «Ганди» (1982)

Арабский шейх Селим в фильме «Гарем» (1985)

Английский психолог Ласкер Джонс в фильме «Морис» (1987)

Доктор Ватсон в фильме «Без единой улики» (1988)

Владимир Ленин в фильме «Ленин. Поезд» (1988)

Американский гангстер Мейер Лански в фильме «Багси» (1991)

Польский еврей Исаак Штерн в фильме «Список Шиндлера» (1993)

Сторонник фашистского режима в Чили Роберто Миранда в фильме «Смерть и девушка» (1994)

Пророк Моисей в сериале «Пророк Моисей: Вождь-освободитель» (1995)

Гусеница в фильме «Алиса в Стране чудес» (1999)

Бывший иранский офицер Массуд Амир Берани в фильме «Дом из песка и тумана» (2003)

Военачальник бриттов Амвросий Аврелиан в фильме «Последний легион» (2007)

Русский полицейский Илья Гринько в фильме «Транссибирский экспресс» (2008)

Младший брат персидского царя в фильме «Принц Персии: Пески времени» (2010)

Владелец магазина игрушек Жорж Мельес в фильме «Хранитель времени» (2011)

Дядя диктатора вымышленной североафриканской страны в фильме «Диктатор» (2012)

Персидский врачеватель и философ Авиценна в фильме «Лекарь: Ученик Авиценны» (2013)

Сикх Дарван, инструктор по вождению, в фильме «Уроки вождения» (2014)

Египетский фараон в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы» (2014)

Президент Афганистана в фильме «Машина войны» (2017)

Сербский военный преступник в фильме «Обычный человек» (2017)

Немецкий офицер, сотрудник гестапо Адольф Эйхман в фильме «Операция „Финал“» (2018)