Что произошло с красавчиком Томом Фелтоном после расставания с суперуспешным образом Драко Малфоя

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Роль Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере принесла британскому актеру Тому Фелтону всемирную славу, но закрепила за ним ярлык плохого парня. В обычной жизни он полная противоположность своему самому яркому персонажу и в дальнейшей карьере всеми силами старается уйти от приклеившегося образа.

Мы в AdMe.ru хотим разобраться, как складывается профессиональная судьба этого неординарного актера, почему о нем мало слышно в современном кинематографе и удается ли ему спастись от Драко.

1995: ребенок-актер

Четвертый ребенок семьи Фелтонов родился в 1987 году. Том с детства был артистичным и уже в 8 лет первый раз вышел на съемочную площадку. Он снялся в эпизодических ролях в нескольких сериалах, а потом подруга матери помогла ему попасть на пробы детского фильма «Воришки». Тома выбрали на роль среди 400 претендентов. Карьера продолжилась и после выхода фильма: талантливого мальчика пригласили еще в 3 проекта, самым известным из которых стал фильм «Анна и король», где 11-летний Фелтон сыграл с Джоди Фостер.

2000: звездная роль в переходном возрасте длиной в 10 лет

Когда юный 13-летний актер попал на кастинг знаменитого «Гарри Поттера», он честно признался: книгу, которую все обожают, не читал, увлекшись историей уже позже. Том не особо верил в успех и пришел на кастинг из спортивного интереса. Но роль досталась ему! При этом сначала продюсеры всерьез рассматривали его на роль Гарри, но потом решили, что в образе антигероя он будет смотреться более органично. Фелтон был этому только рад. Он считал, что отрицательный персонаж вызывает больше эмоций и лучше запоминается. Но вот загвоздка: в жизни Том был веселым и добрым, поэтому над мимикой своего высокомерного героя ему пришлось потрудиться. Одним из свойств своего характера актер называл стеснительность. Например, серьезной проблемой для него было заговорить с известными людьми. Поговорить по душам с Аланом Рикманом он не решался до самого последнего фильма о Гарри. Уже после выхода первой картины Фелтон почувствовал, что даже знакомые стали относиться к нему более настороженно, образ Драко ему очень шел и мгновенно приклеился. Но поклонников у заносчивого блондина было ничуть не меньше, чем у Гарри. Этим была немало шокирована Джоан Роулинг. Она признавалась, что как автор не любит Малфоя, но считала, что на популярность киношного образа повлияло обаяние Тома — «милейшего человека на свете».

Вся подростковая жизнь Тома Фелтона, как и других актеров саги, прошла в съемках, и он признавался, что порой жалел о своем участии в проекте. Ограничения, которые были на него наложены, помешали съемкам в других картинах. К примеру, ему нельзя было менять прическу, он постоянно красил волосы, запрещалось загорать и заниматься любым экстремальным спортом (чтобы не получить травму). Так что окончание съемок в поттериане означало для Фелтона свободу от надоевших правил. Но вот дружеские связи, которые сложились во время съемок, он считал ценным приобретением. Том близко дружит с Рупертом Гринтом, у него очень хорошие отношения с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон.

2011: шок для поклонников — Том Фелтон меняет профессию

После окончания съемок в поттериане Том решил, что с карьерой актера нужно завязывать. Он попробовал себя в качестве рэп-исполнителя и записал несколько альбомов. Еще перед выпуском дисков актер завел канал на YouTube, где начал размещать снятые ролики с исполнением своих авторских песен под гитару. Но широкой известности они не получили. А еще одно свое давнее хобби он решил сделать профессией и заявил, что будет профессионально обучаться рыбацкому делу. Но спустя некоторое время он, к радости своих поклонников, передумал.

2012 — наши дни: в актерской карьере Тома Фелтона нет ярких ролей, поэтому зрителям кажется, что он не снимается

Том Фелтон в фильме «Тереза Ракен» (In Secret), 2013.

Нередко можно услышать мнение, что Тома Фелтона не хотят снимать в кино. Это не совсем так. Со времен окончания поттерианы актер снялся в более чем 15 картинах, играя очень разноплановых персонажей. Самые известные из них — это фильмы «Восстание планеты обезьян» и «Явление», сериал «Флеш». Последняя и довольно заметная работа актера — это картина «Офелия», которая вышла в 2018 году. Фелтон шутил, что ему казалось, будто образ Драко преследует его спустя годы. Он играл брата героини Дэйзи Ридли, и отношения между актерами поначалу были прохладными. В интервью Daily Mail актер шутливо рассказал: «Сначала я думал, что я ей не нравлюсь — и это изменилось лишь к концу съемочного процесса. Дэйзи очень любит Гарри Поттера, так что я думаю, что ее выводил из себя факт, что Драко стал ее братом! Почему я так считал? Ну, она была не очень-то разговорчива, часто молчала рядом со мной. Возможно, мои догадки и ложные, не знаю. Но спустя время наши отношения стали гораздо более теплыми. Наверное, нужно было время, чтобы привыкнуть друг к другу».

Но все же после «Гарри Поттера» ни одна работа Тома не приблизилась по популярности к Драко, к тому же почти везде он играет второстепенные роли. Критики называют причиной этого неамбициозность актера. Сам же Том говорит о том, что временами он не уверен в себе. Особенно ярко это проявлялось сразу после съемок в «Гарри Поттере». В интервью он рассказывал, что для него было мучительно тяжело снова и снова проходить прослушивания, ответом на которые было: «Мы вам позвоним». Актер признался, что очень сильно нервничал и чувствовал неуверенность в себе, когда в очередной раз приходил на пробы.

Внешность Фелтона тоже становится предметом обсуждений. Небрежный стиль нравится далеко не всем, многие считают, что актер выглядит старше своих лет. Хотя, возможно, это был еще один шаг для того, чтобы ассоциации с Драко Малфоем потускнели.

2019: личная жизнь и планы

Фанаты шутят, что страница в Instagram, которую ведет актер, популярнее фильмов, в которых он снялся. У Фелтона 5,6 млн подписчиков, и одна из традиций его профиля — это регулярные прямые эфиры, собирающие десятки тысяч подписчиков. На них он играет на гитаре, фортепиано и поет песни собственного сочинения. У Тома много увлечений, и свободное время он посвящает рыбалке, баскетболу, футболу, катанию на роликах, гольфу, встречам с близкими.

Фелтон известен своей благотворительной деятельностью, он сотрудничает с благотворительными фондами еще с тех пор, как пожертвовал в пользу детей часть гонорара, который получил за роль Драко. Что же касается личной жизни, то сейчас его сердце свободно. А недавно он поддержал свою подругу Эмму Уотсон в ее заявлении о «счастливых отношениях с самой собой», рассказав, что такая позиция ему тоже очень близка. Актер не слишком распространяется о своих карьерных планах и стремлениях, но говорит о том, что старается жить и работать в удовольствие. Последний сериал с его участием — это «Происхождение» (Origin), где Том играет отрицательного персонажа, злодея по имени Логан. Он находится среди группы незнакомцев, которые просыпаются на поврежденном космическом корабле, на который они сели, чтобы уйти от земных проблем. Интересно, что кроме Фелтона в сериале появляется Наталия Тена, которая сыграла Нимфадору Тонкс в фильмах о Гарри Поттере. Она играет капитана группы выживших. В 2020 году должен выйти фильм, где Том получил главную роль: «Битва на Шельде» (The Forgotten Battle).