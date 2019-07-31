Чем закончились популярные, но очень длинные российские сериалы

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Финалы любимых сериалов иногда остаются для нас загадкой просто потому, что мы бросаем смотреть телепроекты. Или забываем о новом сезоне, а бывает, устаем от одних и тех же персонажей. Но ведь узнать, чем закончилась любовная история няни Вики и Максима Шаталина или кто возглавил терапию вместо доктора Быкова, очень хочется.

Мы в AdMe.ru пересмотрели концовки популярных российских сериалов за вас. Некоторые итоги пока только промежуточные: нас ждет еще как минимум один сезон «Физрука». На всякий случай вновь предупреждаем: внимание, спойлеры!

Физрук

О чем сериал: Выходец из криминальных кругов Олег Фомин по прозвищу Фома устраивается в школу на должность физрука. Он налаживает отношения с дочерью своего бывшего босса Сашей, мечтая вернуться к тому на работу. Параллельно пытается завоевать сердце учительницы русского языка Тани. Герой терпит сокрушительное фиаско на всех фронтах и уходит жить в лес. Чем закончился: В своей избушке Фома случайно узнает, что жив его настоящий отец Эрнест Шиловский. Однако через пару серий тот умирает. Вернувшийся из добровольной ссылки физрук обнаруживает, что у его возлюбленной Тани новый роман. Он смиряется с этим и признается в чувствах бывшей любовнице отца Софье. Девушка отвечает взаимностью. Фома, Софья и ее сын Петя уезжают в Москву.

Универ. Новая общага

О чем сериал: Студенты МВГУ живут в общежитии, иногда учатся, но чаще решают проблемы и влюбляются друг в друга. Яна встречается с гопником Максом, Кристина постоянно ссорится с сыном олигарха Антоном, блондинка Маша составила прекрасную пару ботанику Вале, Майкл ухаживает за дочкой ректора Варей. Чем закончился: Яна берет академический отпуск и исчезает из поля зрения, а возвращается уже с рожденным от Макса сыном. Кристина изменяет Антону и уезжает в Тверь. Антон долгое время встречается с новой соседкой по блоку Викой, но после возвращения Кристины прощает девушку и предлагает ей руку и сердце. Сериал заканчивается общей свадьбой Майкла и Вари, Валентина и Маши, Максима и Яны, Антона и Кристины.

Отель «Элеон»

О чем сериал: Даша въезжает в отель с женихом-англичанином, предварительно продав квартиру у себя в городке. Будущий муж оказывается русским аферистом, он крадет вырученные за жилплощадь деньги и скрывается. Не желая возвращаться в родной Волчанск и расстраивать новостью бабушку, Даша остается в отеле в качестве горничной. На работе девушка знакомится с директором «Элеона» Пашей, портье Егором и гостем отеля, миллионером Петром. Все трое выказывают к Даше интерес. Чем закончился: Желая выкрасть миллион евро, спрятанный в отеле, бывший портье Егор разрабатывает план с вовлечением Даши, но его замыслу мешает Петр. Разобравшись с преступником, миллионер возвращается в отель, за несколько часов организовывает свадьбу, просит руки Даши и тут же приглашает ее на торжество. Пара решает уехать в Сингапур.

Восьмидесятые

О чем сериал: События берут свое начало в 1986 году. Главный герой Иван и его семья живут как обычные советские люди. Ваня заводит друзей, пытается найти свое место в жизни, встречается и расстается с девушками (при этом особый след в душе парня оставляет его сокурсница Инга). Все это происходит на фоне значительных перемен в стране конца 80-х. Чем закончился: Спустя много лет Иван осознает, что Инга его настоящая любовь. Герой разрывает отношения с девушкой, ради которой готов был уехать жить на Байконур. Инга, даже не зная о чувствах Вани, убегает от другого парня из-под венца. Заявившись на вечеринку друзей в свадебном платье, она встречает там расстроенного ее замужеством Ивана. Молодые люди воссоединяются и больше не расстаются.

Реальные пацаны

О чем сериал: О жизни обычного пермского гопника Коляна. Парень работает в салоне сотовой связи и пытается выбрать между нелюбимой, но доступной Машкой и интеллигентной Лерой, которая не отвечает ему взаимностью. В конце концов парню удается добиться расположения девушки, пара женится, рожает ребенка. Колян переходит на работу в компанию своего тестя по прозвищу Иваныч. Комедия построена по принципу «сериал в сериале»: мы видим, как телеканал ТНТ снимает шоу о «реальных пацанах» из Перми. Чем закончился: Колян и Лера несколько раз ссорятся и даже разводятся, но в конце концов женятся вновь. Родители девушки пропадают без вести во время путешствия на яхте. Все имущество Иваныч неожиданно завещает Коляну — несмотря на их многочисленные размолвки. В самом конце нам показывают, что Лерины родители все же живы, просто оказались на необитаемом острове.

Молодежка

О чем сериал: Хоккейную команду «Медведи» возглавляет новый тренер Сергей Макеев. Поначалу ребята не принимают назначенца; особенно он не понравился Андрею Кисляку. Но серия выигранных матчей в корне меняет отношение игроков к тренеру. Макеев женится на матери одного из хоккеистов — Антона Антипова. У самого Антона вечные проблемы с собственной женой. На протяжении всего сериала герои противостоят руководителям клуба Казанцеву и Жилину, которые плетут свои интриги. Чем закончился: «Медведи» выигрывают финальную игру с «Металлистом». Ушедший из хоккея Кисляк возвращается в спорт в качестве второго тренера. Антипову удается вернуть жену. Чирлидер команды Настя остается со своим мужем, менеджером команды Вадимом Казанцевым, несмотря на беременность от хоккеиста Алексея Платонова. «Медведи» решают сделать подарок Макееву и в складчину покупают ретроавтомобиль его мечты.

Интерны

О чем сериал: Заведующий терапевтическим отделением Андрей Быков берет под руководство неопытных интернов. Те то и дело попадают в нелепые ситуации, которые часто создает сам Быков. Венеролог и друг Андрея Иван Натанович Купитман и медсестра Люба стараются помогать молодым практикантам. Анастасия Кисегач, главврач больницы, пытается держать все под контролем. В конце концов она выходит замуж за Быкова и рожает ему ребенка. Чем закончился: Брак Быкова и Кисегач оказывается неудачным. Андрей не возражает воссоединению жены с ее бывшим мужем Виктором и решает уехать в Санкт-Петербург со своей дочкой от предыдущего брака Алисой. Но девушка все же остается в Москве: ее роман со старшим сыном Кисегач Глебом Романенко разгорается с новой силой. Купитман переезжает в Северную столицу вслед за Быковым, взяв с собой Любу, на которой обещает жениться. Во главе терапевтического отделения становится отучившийся в Америке бывший интерн Борис Левин. В Санкт-Петербурге доктор Быков увлекся алкоголем. Купитман, чтобы вывести своего друга из запоя, устраивает его консультантом на «Ленфильм», где планируют снять сериал про врачей. На выходе из павильона к Быкову подходит бывшая жена и просит устроится к нему в больницу, на что он отвечает, что сможет взять ее только интерном.

Маргоша

О чем сериал: Гоша — главный редактор популярного мужского журнала. Пользуясь вниманием женского пола, он нередко заводит романы на одну ночь. После одной из таких встреч обиженная девушка Карина решает наказать сердцееда и обращается к колдунье. На следующий день Гоша просыпается в теле женщины по имени Маргарита. Ему приходится предстать на работе в новом теле, и за ним тут же начинает ухаживать коллега Андрей Калугин. Чем закончился: Андрей рвет роман с Марго, длившийся целый сезон. В теле Марго так и живет Гоша, он проявляет свои чувства к Марго, которая теперь живет в его теле. Пара решает пожениться и навсегда остаться в новых телах. То есть Гоша так и остается Марго, а Марго — Гошей.

Счастливы вместе

О чем сериал: Букины, продавец обуви Гена и его жена Даша, много лет живут вместе, двое их взрослых детей, Света и Рома, обитают с ними. Герои постоянно спорят и попадают в курьезные ситуации, которые только усугубляют соседка Лена и ее муж-альфонс Толик Полено. Чем закончился: В какой-то момент Гена и Даша обнаруживают, что их брак не имеет законной силы и решают разъехаться. Жена выселяет бывшего мужа из дома и начинает встречаться с продавцом пылесосов Владом. Гена тоже находит новую девушку. В финале Даша расстается с новой пассией и приглашает экс-супруга вместе отметить Новый год. После череды обстоятельств вся семья окажется запертой на крыше, где и услышит бой курантов в полном составе.

Папины дочки

О чем сериал: Психолог Сергей Васнецов в одиночку воспитывает пять совершенно разных по характеру дочек. Старшая Маша — модница, Даша — гот, Женя — спортсменка, Галина Сергеевна — отличница, младшая Пуговка — баловница. Справиться с девочками помогает бабушка Антонина Семеновна. В какой-то момент возвращается бросившая семью мама Людмила, а папа, наоборот, уезжает. Чем закончился: Семья в полном составе переезжает в новый дом. Даша выходит замуж и рожает дочь, у Сергея и Людмилы появляется долгожданный сын. История обрывается внезапно: хоть в конце последней серии и было написано «продолжение следует», сериал приостановили из-за низких рейтингов.

Моя прекрасная няня

О чем сериал: Вика устраивается няней в дом Максима Шаталина, известного продюсера и убежденного холостяка. Девушка уверена, что Макс — мужчина ее мечты, и пытается всячески обратить на себя его внимание. Дворецкий Константин и финансовый директор Максима Жанна постоянно подтрунивают друг над другом. Чем закончился: Константин делает Жанне предложение, и та соглашается. Вика и Максим женятся и переезжают в новый дом. Бывшая няня никак не может забеременеть, муж отвозит ее на горнолыжный курорт. Там пара встречается с премьер-министром, которому приглянулась жена Макса, и тот назначает ей свидание. За считаные часы до встречи Вика узнает, что беременна, и устремляется к Максиму.

Бедная Настя

О чем сериал: Две богатые семьи — князья Долгорукие и бароны Корфы — живут по соседству. Пожилой барон растит Анну, крещеную под именем Анастасия, как собственную дочь, постоянно выводит ее в свет и мечтает сделать великой артисткой. Вот только формально девушка является крепостной крестьянкой и никаких прав находиться в высшем обществе не имеет. Пока обман еще не был раскрыт, в Настю влюбился друг семьи Михаил Репнин. Чем закончился: Анна оказывается вовсе не бедной и безродной Настей, а дочкой князя Петра Долгорукого, рожденной вне брака. Выясняется, что барон Корф, растивший ее как дочь, на самом деле является виновником всех ее несчастий: именно он помог князю скрыть незаконную любовь и спрятать внебрачную дочь. Сериал заканчивается двумя свадьбами: бывший влюбленный Михаил Репнин женится на законной дочери Долгоруких, а Анна выходит замуж за сына барона Корфа Владимира.

Концовку какого сериала вы бы изменили?