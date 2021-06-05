История любви Леонида Гайдая, чья семейная жизнь всегда была скрыта от посторонних глаз

Они познакомились во время учебы во ВГИКе. Она — миниатюрная хрупкая блондинка с обворожительной улыбкой. Он — нескладный долговязый юноша с задумчивым взглядом. Чуть позже он снимет десятки гениальных комедий, ставших поистине народными. А она прославится скромными эпизодическими ролями, уверенная в том, что главная роль в ее жизни — быть женой великого советского режиссера.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать историю любви Нины Гребешковой и Леонида Гайдая, чей счастливый брак продлился 40 лет. В конце статьи припасен бонус, который, безусловно, порадует любителей легендарных советских комедий.

Знакомство в стенах ВГИКа

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова познакомились в конце 40-х годов XX века. Они учились на одном курсе во ВГИКе: он — на режиссерском факультете, она — на актерском. Невзрачный молодой человек в очках, бывший фронтовик, Гайдай был тогда никому не известным студентом. Гребешкова же, несмотря на юный возраст, была довольно популярной артисткой. Уже на 1-м курсе театрального института она начала сниматься в кино. Зрители узнавали ее на улицах, педагоги пророчили ей будущее выдающейся драматической актрисы.

В их истории любви не было ни пылких признаний, ни красивых ухаживаний. Гайдай, как и его легендарный Шурик, скромно провожал девушку до дома после учебы и развлекал ее разговорами. Однажды во время очередной прогулки кавалер заявил: «Что мы все ходим да ходим? Давай поженимся!» Нина рассмеялась: «Ты такой длинный, а я такая маленькая». Ухажер не растерялся и пообещал всю жизнь носить девушку на руках. Когда Гребешкова сообщила о своих планах маме, та взмолилась: «Нина, он же больной! От осинки не родятся апельсинки». Гайдай и впрямь не мог похвастаться отменным здоровьем: еще во время войны он получил тяжелое ранение и почти полгода пролежал в госпитале, после чего был отправлен домой как непригодный к военной службе. Девушка была непреклонна. Вскоре пара расписалась.

Быть женой гения: участь или выбор?

Быт полностью лег на плечи молодой актрисы. Она занималась всем: от готовки обеда до ремонта машины. Гайдай в этом смысле был абсолютно беспомощен. Друзья шутили, что Леониду Иовичу проще написать сценарий, чем забить гвоздь. Нина Павловна делала все, чтобы обеспечить мужу комфортные условия: только бы он творил. Сама же отказывалась от крупных ролей, ездила с супругом в экспедиции и следила за тем, чтобы режиссер ни в чем не нуждался.

Спустя некоторое время после женитьбы Гайдая как подменили: от обходительного и смешливого молодого человека не осталось и следа. Он стал серьезным, замкнутым и отстраненным. Как-то раз пара возвращалась домой. На улице делали ремонт, дорога была изрыта ямами и колдобинами. Нина попросила мужа подать ей руку. Гайдай, рассмеявшись, ответил: «Может, тебя еще и на руках понести?» Эти слова больно кольнули сердце актрисы, ведь именно это режиссер обещал делать всю жизнь, когда звал ее замуж. Она заплакала.

Большая роль в жизни, маленькие — в кино

После 10 лет брака Гребешкова решила уйти от мужа. Гайдай произнес всего одну фразу, которая заставила актрису передумать. Он сказал: «Нина, я без тебя пропаду!» И она осталась. Супругу в своих фильмах Гайдай снимал часто, но только в эпизодических ролях, считая, что «продвигать» родственников неэтично. Иногда появление актрисы в картинах и вовсе было случайным. Например, на съемки «Кавказской пленницы» Гребешкова поехала только для того, чтобы готовить Гайдаю диетическую еду (он страдал язвой желудка). Для этого актрисе пришлось отказаться от участия в фильме другого режиссера. Коллеги по цеху пристыдили Леонида Иовича, и он, чтобы как-то отблагодарить жену, ввел в сценарий роль врача психиатрической больницы. Самой запоминающейся ролью актрисы стала роль Надежды Ивановны Горбунковой в фильме «Бриллиантовая рука».

Актрис — много, жена такая — одна

Гайдаю нравилось снимать в своих фильмах красивых женщин. Он любовался ими, как произведениями искусства. И Нину Павловну это нисколько не смущало. Однажды во время какого-то мероприятия она заметила, как муж засмотрелся на очередную красавицу. Тогда Гребешкова незаметно подошла к незнакомке и посоветовала ей пригласить Гайдая на танец. Бывало, что режиссер раскладывал перед женой фотографии актрис и спрашивал, кого из них выбрать на роль. Тогда супруга уточняла: «Ты можешь полюбить вот эту актрису? Если режиссер снимает артистку и не любит ее, она будет плохо играть, не будет смотреться в кадре. Тебе нужна актриса, которой ты будешь восторгаться».

О чувстве ревности между ними не было и речи. Хотя Нина Павловна знала: ее, в отличие от многочисленных актрис, муж красавицей не считает. Гайдай говорил жене: «Нинок, ты понимаешь, что ты некрасивая?» — «Зачем же тогда женился?» — спрашивала та. Режиссер отвечал: «Просто у тебя столько своих достоинств. Не надо казаться, надо быть». Единственными женщинами в жизни Гайдая были его супруга и дочь Оксана, которая, став взрослой, не пошла по стопам родителей, а стала экономистом.

Дочь Леонида Гайдая и Нины Гребешковой — Оксана Гайдай (Худякова).

Супруги прожили вместе 40 лет — небывалая редкость для мира кинематографа. Уже в конце жизни Гайдай сказал жене: «Нинок, я перед тобой виноват». Актриса вспоминает: «Я так напряглась. Ну, думаю, сейчас будет рассказывать свои мужские истории». А режиссер покаялся, что ни разу не снял жену в главной роли.

Леонид Гайдай скончался в одной из московских больниц от тромба в легочной артерии в 1993 году. Спустя уже более 20 лет после ухода мужа Нина Гребешкова призналась: «Я рада, что Леня ушел первым. Если было бы наоборот, он бы не справился. Для меня он не умер, а просто вышел на минутку».

Бонус: 5 архивных фотографий со съемочных площадок картин Леонида Гайдая

«Бриллиантовая рука», 1968 год.

«12 стульев», 1971 год.

«Иван Васильевич меняет профессию», 1973 год.

«Инкогнито из Петербурга», 1977 год.

«За спичками», 1979 год.