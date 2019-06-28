Брижит Бардо — недостижимая мечта женатых мужчин, бросившая карьеру актрисы ради животных

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Брижит Бардо как-то сказала: «Я ничего хорошего не вижу в своем будущем. Нельзя все время идти против течения. Наступит момент, когда сил больше не будет и оно тебя снесет... Нужно вовремя уйти, а еще лучше — заняться нужным делом». И такое дело нашлось. Сложно в это поверить, но актриса оставила свою карьеру, будучи на вершине славы. Она посвятила себя животным, чьи права стала активно защищать по всему миру.

AdMe.ru впечатлила биография французской кинодивы, которая достойна отдельного фильма. В ее жизни было все: кино, слава, громкие романы и неподдельные эмоции.

Путь от гадкого утенка до звезды журнальных обложек

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года. Ее родители хотели сына, из-за чего в девочке развился комплекс: ей казалось, что она не оправдала ожидания родителей. Как это иногда случается, любимицей родителей была младшая сестра, Мари-Жанна: и умница, и красавица. Бардо плохо училась в школе, с трудом переходила из класса в класс. Сильно комплексовала по поводу своей внешности: из-за косоглазия, очков и особого прикуса. Но если косоглазие вскоре практически прошло, то вот выпирающие зубы стали ее отличительной чертой, даже фирменным знаком. Благодаря им казалось, что она надувает губы, создавая тем самым сексапильный образ. В возрасте 12 лет она поступила в Национальную консерваторию танца, где ее педагогом был Борис Князев — знаменитый балетмейстер, некогда выступавший в труппе Сергея Дягилева. Эти занятия дали ей очень многое: парящую грациозность, легкую походку, стать, стройную фигуру.

Брижит занимается в балетном классе, 1946 г.

Родители Бобо, так они называли Брижит, принадлежали к высшим слоям парижской буржуазии, поэтому в доме часто бывали влиятельные люди. Однажды одна из таких знакомых родителей предложила их «несимпатичной» старшей дочери сняться для модного журнала Jardin des Modes, после чего девушку заметили фотографы Elle. Но в семье были против съмок для журналов. Тогда Брижит устроила грандиозный скандал, и в конце концов родители сдались и дали свое согласие, но с условием, что под фотографиями не будет стоять ее фамилия. Так впервые появились культовые инициалы — B. B. (по-русски Б. Б.). Свое первое приглашение на пробы Брижит получила на фильм «Срезанные лавры», вызвав очередную бурю протестов со стороны родителей. Они полагали, что актриса — это все равно что проститутка. За девочку вступился дедушка, сказав уже ставшую легендарной фразу: «Если девушке суждено стать шлюхой, она станет ею и без кино. А если не суждено — никакое кино не поможет». И ее отпустили на пробы.

Головокружительная любовь и попытка самоубийства

Брижит с первым супругом — Роже Вадимом.

Фильм, на пробы которого пришла Бардо, так и не был снят. Но зато она по уши влюбилась в помощника режиссера — Роже Вадима, сына русского эмигранта, чье имя изначально было Вадим Племянников. Юношеская любовь вскружила голову обоим. Брижит прогуливала школу, вскоре об этом узнали родители, и ей пришлось представить им своего избранника. Длинноволосый и неряшливо одетый парень не произвел должного впечатления на родителей, поэтому ей было запрещено встречаться с этим «проходимцем». Она пыталась доказать родителям, что у них сильная и взаимная любовь, но те решили, что лучше ее отправить учиться в Англию. Бардо плохо восприняла отказ своих родителей. И, когда они ушли в театр, она включила газ и засунула голову в духовку. По удачному стечению обстоятельств, спектакль отменили и ее смогли откачать. И в этот раз родители сдались: они разрешили им встречаться. Вадим и Бардо поженились и обвенчались. Но первые совместные годы были очень трудными, безденежными, им еле-еле удавалось сводить концы с концами.

И Бог создал Брижит Бардо

Вадим грезил идеей написать такой сценарий для своей Бри-Бри, чтобы весь мир узнал, насколько она прекрасна в своей свободе. Стилистика фильма «И Бог создал женщину» родилась из-за нехватки денег: босая актриса, дешевая юбка, деревенские дороги и деревушка Сен-Тропе. Партнером по фильму стал Жан-Луи Трентиньян, в которого очень скоро влюбилась Брижит. Реальная любовь оживила экранную. После выхода этой киноленты Бардо проснулась знаменитой, став звездой мировой величины. Жюльетт, ее героиня, стала примером для подражания среди многих девушек того времени. Все теперь хотели быть свободными, смелыми, бесшабашными. Социологи даже провели исследование и выяснили, что в год выхода фильма о Брижит говорили в 47 из каждых 100 разговоров, в то время как о политике только в 41-м. Мир захлестнула бардомания. Актрисе нигде не давали прохода: стоило ей только появиться, как ее молниеносно окружала толпа.

Брак с Вадимом распался, Жана-Луи забрали в армию, а Брижит ненадолго увлеклась шансонье Жильбером Беко. Но уже совсем скоро она порвала и с ним. После любовных промахов Бардо купила себе виллу в полюбившемся ей Сен-Тропе. Актриса поселилась там со своими тремя собаками и какое-то время наслаждалась одиночеством. Впрочем, одиночество было недолгим: началась целая вереница романов, которая принесла ей славу секс-бомбы, недостижимой мечты женатых мужчин, разрушительницы сердец и даже пожирательницы мужчин.

У головокружительной женщины-обольстительницы появлялись одна картина за другой: «Парижанка», «В случае несчастья», «Бабетта идет на войну». После выхода последней среди девушек началась повальная мода на прическу из фильма, которая до сих пор известна как «бабетта». Очевидцы говорили, что стоило только Брижит где-нибудь появиться, как «мужчины были готовы выпрыгнуть из штанов, а женщины — броситься на нее с кулаками».

Свадьба, рождение сына и свободные нравы

Бардо со своим вторым мужем — Жаком Шарье.

На съемках фильма «Бабетта идет на войну» она влюбилась в своего партнера Жака Шарье. Вскоре она уже была беременной от него. Бардо не очень хотела ребенка. Она безумно боялась стать матерью, но в итоге решила выйти замуж. Свадьбу планировали скромную и даже договорились с мэром, чтобы на церемонию не просочились журналисты. Но в итоге прессы было так много, что молодожены едва смогли попасть внутрь мэрии. Свадебное платье Брижит из миткаля в розовую клетку (хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения), отделанное кружевом, и туфли без каблуков стали популярным выбором среди французских невест того времени.

Во время беременности актрису постоянно преследовали репортеры. Как-то она решилась все-таки выйти из дома через черный ход, при этом полностью замаскировавшись, но папарацци ее узнали. Брижит пыталась убежать от назойливых газетчиков, но в итоге оступилась и упала в мусорный бак. На следующее утро она увидела эти снимки, после чего совершила попытку самоубийства, а супруг, узнав об этом, сделал то же самое. К счастью, их вовремя спасли. Брижит пришлось рожать дома, так как родственники опасались, что репортеры не дадут машине скорой помощи благополучно доехать до больницы. Актриса родила сына Николя-Жака. Сохранились фото, где Бардо с новорожденным на руках, а на голове у нее небрежная прическа, которая впоследствии получила название «кислая капуста» и стала очень популярной.

Брижит Бардо с новорожденным сыном Николя.

Семейное счастье длилось недолго. Почти сразу же после родов Бардо уехала на съемки, оставив сына с отцом. А затем маленький Николя остался на попечении родственников мужа. Брижит с детской непосредственностью объясняла: «Как я могу растить ребенка, если не знаю, как жить самой?!» Актриса увлеклась своим новым партнером по съемкам, с Шарье они развелись. Бардо была очень влюбчивой, ее любовные увлечения накладывались друг на друга, осложняя ей жизнь. И приносили только страдания. Первый муж Роже Вадим говорил: «У Бардо настоящий талант быть неверной».

Вершина карьеры, символ Франции и большая усталость от профессии

Брижит Бардо была на вершине актерского пьедестала, ее обожали поклонники, боготворили мужчины. А фильмы с ее участием собирали огромную кассу: бывало, что выручка от них становилась второй во Франции после экспорта вина. Но все это не делало актрису счастливой. Она безумно устала от популярности, мужчин и постоянного внимания прессы. Но, как и прежде, с головой уходила в работу и новые отношения. Скрупулезные журналисты подсчитали, что в среднем Бардо выходит замуж каждые 7 лет. Скульптор Ален Гурдон, вдохновившись красотой Брижит, сделал бюст Марианны (символа Франции) — с чертами лица актрисы. С тех пор во Франции такой чести удостаиваются самые красивые и знаменитые женщины страны. Во время съемок фильма «История про Колино» Бардо спасла козочку от участи быть пущенной на жаркое после отснятых с ней кадров. Она забрала ее к себе в гостиничный номер и дала ей имя Николетта. Актриса признавалась: «Я вдруг поняла, что мне осточертело это кривляние, которым я занимаюсь. Моя работа показалась мне никчемной и достойной осмеяния. А ведь у меня только одна жизнь, и я хочу прожить ее по-своему!»

Дело всей жизни — защита животных по всему миру

В 39 лет Бардо сделала заявление о том, что завершает свою актерскую карьеру, чтобы посвятить себя заботе о животных. Агенты не смогли изменить ее решение, даже предложив сыграть в фильме с Марлоном Брандо за $ 1 млн. Она ответила просто: «Молодость и красоту я отдала мужчинам, зрелость и опыт я хочу отдать животным». В 1986 году Бардо основала Фонд защиты прав животных и пожертвовала ему 3 млн франков, продав свои драгоценности. А в 1991 году актриса продала свою виллу в Сен-Тропе, чтобы собрать деньги для получения декларации общественного пользования во Франции. В зоозащитной деятельности ей удалось добиться успехов: на французских скотобойнях животных теперь убивают, не причиняя им боли, детенышей морских котиков больше не отстреливают ради меха, а на обезьянах не испытывают ремни безопасности. В Румынии вместо истребления собак стали их стерилизовать, а в Лионском зоопарке прекратили усыплять слонов. Чтобы добиться подобного решения, Брижит пригрозила государству поменять французский паспорт на российский.

За годы своего существования фонд Бардо проделал огромную работу. Он профинансировал строительство больницы для диких животных в Чили, центра для реабилитации медведей, подвергшихся жестокому обращению, в Болгарии и других подобных учреждений по всему миру. Например, парка для коал в Австралии, заповедника для слонов в Таиланде и для лошадей — в Тунисе. Бардо настолько активно защищает интересы животных, что ее несколько раз привлекали к суду за некорректные высказывания. Политическим деятелям Брижит тоже не боялась высказывать свое мнение, провоцируя тем самым политический скандал. От президента Китая Цзян Цзэминя она потребовала прекратить издевательства над медведями, желчь которых активно используется в китайской медицине, а также убивать тигров и носорогов для изготовления афродизиаков. От датской королевы Маргрете II Бардо требовала прекратить убийство дельфинов на Фарерских островах, а у правительства Испании уже много лет пытается добиться запрета на корриду, которая недавно была внесена в список культурного наследия страны.