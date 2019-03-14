9 ролей, которые чуть не свели актеров с ума

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Актерская игра только на первый взгляд кажется легкой прогулкой. На самом деле это титанический труд. Ради роли артисты готовы экстремально набирать или сбрасывать вес, лишаться зубов и даже жить в психбольнице. Но такие жертвы редко проходят бесследно для ментального здоровья.

AdMe.ru узнал, кто из актеров настолько вжился в роль, что заработал себе психические проблемы или был близок к этому.

1. Кристиан Бейл — «Машинист» (2004)

В фильме «Машинист» Кристиан Бейл весил всего 55 кг. Чтобы достичь этой цифры, ему понадобилось сбросить 30 кг. Разумеется, такой эксперимент вылился в настоящий стресс для организма. Актер признался, что проверял свою волю на прочность подготовкой к этой роли. Обычное яблоко становилось для него приятнейшим событием, а виски было настоящей радостью. «От моих экспериментов я стал впадать в очень странное состояние, — делился в интервью Кристиан Бейл. — Я мог сидеть и тупо смотреть в одну точку по нескольку часов или засыпал стоя». Артиста одолела навязчивая идея, которую он хотел воплотить в жизнь, чего бы это ни стоило. Деньги на съемки картины то заканчивались, то находились вновь. А Бейл истязал себя голоданием, даже не зная наверняка, будет ли закончена работа над фильмом. Продюсеры киноленты говорили, что артист был готов и дальше продолжать изнуряющие голодовки, несмотря на опасное состояние, и команда даже беспокоилась о его здоровье — как физическом, так и моральном. Позже Кристиан Бейл признался, что не хотел бы повторять этот опыт.

2. Шайа Лабаф — «Опасная иллюзия» (2013)

Шайа Лабаф заслужил себе славу главного чудака Голливуда. Чего стоят только его эксцентричные поступки во время съемок фильма «Ярость»: актер выбил себе зуб и перестал мыться. Герой фильма «Опасная иллюзия» Чарли спасается от скучной жизни с помощью галлюциногенных веществ. Лабаф, который сыграл этого персонажа, во время съемок тоже злоупотреблял запрещенными препаратами, что сказывалось на его поведении. Он оправдывал свои действия тем, что таким образом пытался «влезть в голову» к своему персонажу и научиться подражать его действиям. Тем не менее позже актер был замечен в нескольких скандальных поступках (пришел на Берлинский кинофестиваль с пакетом на голове, а через 4 месяца был арестован в театре за хулиганское поведение). После чего Шайа признался, что планирует пройти курс лечения зависимости от наркотиков.

3. Кейт Уинслет — «Чтец» (2008)

Актриса была буквально порабощена своим персонажем из фильма «Чтец» (она сыграла охранницу концлагеря). Кейт признавалась, что выход из роли дался ей нелегко и занял довольно продолжительное время. Ей понадобилось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальному моральному состоянию. Такой оказалась для актрисы цена статуэтки «Оскар».

4. Мария Шнайдер — «Последнее танго в Париже» (1972)

Для актрисы Марии Шнайдер эротическая драма «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо в главной роли стала роковой в карьере. Спустя годы режиссер фильма Бернардо Бертолуччи признался изданию The Gardian, что одна из крайне откровенных сцен не была как следует обговорена с актрисой. Это было сделано, чтобы добиться ее неподдельной реакции. Позже Мария призналась, что чувствовала себя униженной. После выхода картины актрисе начали настойчиво предлагать работы похожего плана. Она стала злоупотреблять алкоголем и наркотиками, которые привели ее в лечебное учреждение.

5. Малкольм Макдауэлл — «Заводной апельсин» (1971)

В экранизации легендарного романа-антиутопии Энтони Берджесса Макдауэлл играет малолетнего садиста Алекса. В фильме актер получил возможность импровизировать, и таким образом он буквально слился с героем. Это очень повлияло на его личность в обычной жизни. У Малкольма начались ночные судороги, и актер был вынужден обратиться за помощью к специалистам.

6. Вэл Килмер — «Дорз» (1991)

Вэл Килмер внешне похож на музыканта Джима Моррисона, о котором и рассказывается в фильме «Дорз». Но не только это заставляло всех вокруг поверить, что актер — живое воплощение легендарного рокера. Килмер буквально превратился в своего героя. Во время съемок он даже настаивал, чтобы коллеги называли его не Вэлом, а Джимом. Он выучил наизусть все песни Моррисона и часами просиживал в студии. Его вокал в фильме наложен на оригинальные записи The Doors, и даже бывшие члены группы иногда не могли отличить исполнение актера от оригинальной версии. Килмер стал одеваться в жизни так же, как Моррисон, копировать его походку и жесты. Он часто общался с Полом Ротшильдом, продюсером группы The Doors, и буквально изматывал его бесконечными вопросами о музыканте. После окончания съемок Вэл Килмер продолжал жить жизнью музыканта и никак не мог переключиться. Он сильно изменился и вынужден был даже обратиться за психологической помощью к специалистам.

7. Натали Портман — «Черный лебедь» (2010)

Готовиться к съемкам в психологической драме, которая позже принесет ей «Оскар», Натали начала за год. Наставница актрисы сперва проводила с нею по 2 часа в день за занятиями балетом, потом это время было увеличено до 5 часов и добавлено плавание. К началу съемок Портман проводила с тренером по 8 часов каждый день. Актриса стала вести затворнический образ жизни, съемки продолжались по 15 часов в день, а после Натали вновь занималась у станка. «Были такие дни, когда я думала, что умираю», — признавалась актриса. Ко всему прочему ей приходилось сидеть на изнуряющей диете, а режиссер изолировал ее от других актеров, чтобы приблизить к моральному состоянию героини. «Соглашаясь на съемки, я не знала, во что ввязываюсь», — сказала в интервью Портман. После съемок она еще долго возвращалась к обычной жизни и пыталась вновь научиться спать, есть, общаться с близкими, как и все нормальные люди. А о своих балетных мучениях старалась забыть как можно скорее.

8. Хит Леджер — «Темный рыцарь» (2008)

Рано ушедший актер был по-настоящему одержим ролью Джокера, за которую посмертно получил «Оскар». Во время подготовки к съемкам Леджер заперся один в отеле и фанатично пытался проникнуть в сущность своего героя. Там он вел «Дневник наблюдений» от лица Джокера. Актер спал всего по 2 часа в сутки, потому что его мозг отказывался отключаться и отдыхать. Вскоре Леджер был вынужден прибегнуть к помощи лекарственных препаратов. В 2008 году актер умер от передозировки снотворного, болеутоляющих (в том числе наркотических) и транквилизаторов. Многие до сих пор убеждены, что не последнюю роль в таком трагическом конце сыграло блестящее перевоплощение Хита Леджера в Джокера — безжалостного психопата и социопата.

9. Весь актерский состав — «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

Экранизация культового романа Кена Кизи стала вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскара» в пяти самых престижных номинациях (первым был «Это случилось однажды ночью», 1934). Фильм, который рассказывает о драме в психбольнице, практически полностью снимался в настоящей лечебнице для душевнобольных. Актеры находились в отделении, разговаривали с пациентами и врачами, участвовали в сеансах социальной терапии, ели вместе с больными. Джек Николсон позже признавался, что его поразило то, как все вжились в свои роли: прибыв позже остальных на съемочную площадку, он не смог сходу понять, кто настоящий больной, а кто актер. К концу съемок актеры практически переселились в больницу и даже спали на тех же койках, что и их персонажи. И вскоре продюсеры начали всерьез беспокоиться об их психическом здоровье.

Как вы считаете, стоит ли работа таких жертв? Поделитесь своим мнением в комментариях.