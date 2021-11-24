9 положительных героев поттерианы, к которым у нас тем не менее возникли некоторые вопросы

В этом году исполнилось 20 лет с тех пор, как вышел в прокат фильм «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор поклонники саги не устают анализировать поведение любимых и нелюбимых персонажей. Со временем оказалось, что Драко Малфой, который задумывался как явно отрицательный герой, нашел своих верных фанатов в рядах поттероманов. А «мальчик, который выжил» и мудрец Дамблдор получают упреки от читателей и кинозрителей.

Мы в AdMe.ru обожаем поттериану и готовы анализировать поступки персонажей любимой саги бесконечно. В этот раз мы решили присмотреться к положительным героям. Нет, не с целью найти в них что-то плохое, а для того, чтобы доказать, что каждый образ серии глубок и многогранен.

Молли Уизли

Джоан Роулинг изобразила маму многодетного семейства Уизли идеальным родителем. Молли всегда стоит горой за своих детей (это на своей шкуре испытала Беллатриса Лестрейндж, когда напала на Джинни).

Она всегда простит своего ребенка, даже если тот отрекся от своей семьи, как сделал Перси.

Она гордится своими детьми и их достижениями и даже в тяжелой ситуации старается устроить праздник своему младшему сыну, когда тот получил значок старосты.

В ее доме всегда есть место гостям, а лучшему другу Рона Гарри Поттеру она буквально заменила мать.

Молли — единственная из Ордена Феникса, кто понимает, что Гарри, Рон и Гермиона — дети, и что взваливать на них борьбу с Волан-де-Мортом не совсем правильно. Однако со временем поттероманы стали иначе смотреть на миссис Уизли. Ее даже стали называть токсичным родителем. Посудите сами: Молли постоянно сравнивала и критиковала своих детей. Этой участи избежал лишь правильный Перси, который, вероятно, хотел быть идеальным сыном. Правда, в результате отрекся от своей семьи.

Она упорно навязывала Биллу отношения с Нимфадорой Тонкс, хотя у него была невеста Флёр Делакур. Более того, эта невеста была в гостях у семьи Уизли, но будущая свекровь всячески ей намекала на то, что она — не самый желанный человек в доме.

Она обесценивала увлечение близнецов изготовлением магических приколов и даже запрещала им заниматься любимым делом.

Возникает ощущение, что Рон был не самым любимым ее ребенком. Она все время забывала, какой у него любимый цвет и какую начинку для бутербродов он предпочитает. В итоге у мальчика формируется куча комплексов, что он хуже своих братьев. Глядя на отношения своей мамы и Гарри, он говорит другу: «Она бы предпочла, чтобы ты был ее сыном».

Рон Уизли

Рон — верный друг, который всегда готов уступить лидерство как товарищу, так и любимой. Уметь вовремя отойти в сторону — это отличное качество. Только вот владеет ли им Уизли-младший в полной мере? Есть ощущение, что очень многие поступки парня продиктованы его комплексами. Из-за этого он порой выглядит не самым положительным героем. Вспомним историю знакомства Гарри с учениками Хогвартса. Плохой парень Драко хотел подружиться с ним, еще не зная, что это тот самый «мальчик, который выжил». А вот Рон сознательно хотел подружиться со знаменитостью, чтобы хоть как-то выделиться на фоне более успешных братьев.

А еще он завидовал своему лучшему другу. Ярче всего это проявилось в части «Гарри Поттер и Кубок огня», когда Рон не мог простить Гарри, что тот стал участником Турнира трех волшебников.

Он постоянно говорит гадости Гермионе. Сначала он нагрубил ей просто так, обозвав девочку всезнайкой, с которой никто не хочет дружить, чем довел ее до слез. Потом он хамил ей потому, что не мог разобраться в своих чувствах.

Если Гермионе Рон озвучивал гадости в лицо, то неприятные вещи о Лаванде Браун он говорил за ее спиной. А ведь она мало того, что была его девушкой, она первая разглядела в нем привлекательного парня. Вместо того, чтобы поговорить с ней и разорвать отношения, он высмеивал Лаванду в компании своих друзей.

Лили Эванс

Мама Гарри Поттера выглядит однозначно положительным персонажем, который никому не сделал ничего дурного (ну разве что кроме Волан-де-Морта, но тот явно заслужил). Однако и у Лили есть поступки, за которые ей наверняка было стыдно. Возможно, один из них заключается в том, что она променяла лучшего друга на самого популярного парня в школе. Северус открыл девочке мир магии и помог осознать себя. Он постоянно был рядом во время учебы в Хогвартсе, помогая Лили освоиться в незнакомом для нее месте, но в какой-то момент примкнул к Пожирателям смерти, и друзья стали отдаляться друг от друга. Параллельно с этим девочке стал оказывать знаки внимания популярный парень Джеймс Поттер. Лили отвергала его ухаживания во многом из-за того, что он издевался над Снеггом. Во время одного из жестоких розыгрышей юная Эванс заступилась за своего друга, который беспомощно висел вверх тормашками. Она была очень талантливой колдуньей и могла бы использовать заклинание, но предпочла просто потребовать у Джеймса отпустить парня. Возможно, Северусу показалось это очень унизительным, и он в сердцах обозвал подругу отвратительным словом «грязнокровка». Снегг очень раскаивался, что позволил себе оскорбить любимую, но она так и не простила его. А ведь прощение Лили могло подтолкнуть парня порвать с Пожирателями смерти. При этом Поттеру с его жестокими выходками мисс Эванс дала шанс и даже вышла за него замуж. Уж не потому ли, что он был красавчик и звезда Хогвартса, в отличие от друга детства?

Ксенофилиус Лавгуд

Папу Полумны Лавгуд далеко не все считают положительным героем, ведь он предал Гарри Поттера в книге «Гарри Поттер и дары смерти». Нам кажется, что как раз здесь Ксенофилиуса можно если не простить, то хотя бы понять, ведь его единственный родной человек оказался в заложниках у Пожирателей смерти, и отчаявшийся отец был готов на все, чтобы вырвать из их лап свою дочь. Но мистер Лавгуд совершил один поступок, который никак не вяжется с его образом наивного романтика. В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» он согласился помочь «золотому трио» и опубликовал в своем журнале «Придира» интервью с Гарри, в котором мальчик рассказал подробности о возвращении Волан-де-Морта. Статью написала скандальная журналистка Рита Скитер, причем сделала это бесплатно. Ксенофилиус неплохо заработал на разошедшемся как горячие пирожки тираже своего издания, а после этого еще и продал хитовое интервью «Ежедневному пророку», получив еще большую прибыль. Кстати, о «Пророке» издатель отзывался довольно негативно.

Римус Люпин

Самый добрый из друзей-мародеров был глубоко несчастен. Он считал себя слишком опасным, потому что был оборотнем, и старался защитить своих близких, дистанцировавшись от них. Так произошло с Нимфадорой Тонкс, которую он оставил беременной. Это вызвало ярость у Гарри Поттера, и мальчик даже назвал доброго друга трусом. Но можно ли обвинить Люпина в том, что он опасался причинить вред любимой и своему нерожденному малышу? Мы уверены, что нет. Но вот в чем действительно можно упрекнуть Римуса, так это в том, что он ни разу не остановил своих друзей — Джеймса Поттера и Сириуса Блэка — в их издевательствах над Северусом. И даже он сам ставит это себе в вину. Да, Люпин никогда не участвовал в жестоких розыгрышах мародеров, но вместо того, чтобы пресечь их, он делал вид, что ничего не замечает. Возможно, он боялся потерять дружбу тех немногих людей, которые принимают его таким, какой он есть, и которые ради него даже пошли на преступление — стали незарегистрированными анимагами, чтобы скрасить его превращения в волка.

Гермиона Грейнджер

Умница и красавица Гермиона — настоящий мозг «золотого трио». Она не раз вытаскивает своих друзей из передряг, пользуясь не только своими грандиозными познаниями, но и отличным логическим мышлением. При этом мисс Грейнджер всегда готова признать, что у кого-то что-то получается лучше, чем у нее. Идею Рона о том, что крестраж можно уничтожить клыком василиска, девушка по праву назвала гениальной, а за Гарри всегда признавала первенство во владении защитой от темных искусств. Но когда тот же Гарри превзошел свою подругу в зельеварении и стал лучшим на курсе по этому предмету, Гермиону это буквально взбесило. Она не смогла простить Поттеру успех в той сфере, в которой явно была лидером среди остальных учеников. Впрочем, девочку можно понять: она всего добивалась своим умом, терпя постоянные издевательства Снегга, в то время как ее друг воспользовался учебником принца-полукровки.

Рубеус Хагрид

Обаятельный и бесконечно добрый Хагрид стал первым другом и наставником Гарри в мире магии. Он всегда был рядом с мальчиком и поддерживал его в трудную минуту. Он даже понял и простил детей, когда они отказались дальше изучать у него фантастических животных, хотя ему было очень обидно. Но именно любовь добряка к чудовищам очень смущает многих читателей, да и героев книг тоже. Именно из-за своего желания завести дракона Хагрид безответственно разболтал незнакомцу, любезно предложившему ему драконье яйцо, про Пушка, охранявшего философский камень. Да и позднее он не раз подвергал детей опасности, обучая их обращаться с не самыми безобидными зверушками. В конце концов он привел в Запретный лес брата — чистокровного великана и попросил детей присмотреть за ним. Не самый взрослый и взвешенный поступок.

Фред и Джордж Уизли

Близнецов Уизли любят все, ну или по крайней мере большинство поклонников Поттерианы. Их проделки приводят в восторг, особенно фееричная сцена того, как Фред и Джордж покидают Хогвартс, не желая учиться в школе, где командует Долорес Амбридж. При этом парни — отличные друзья и всегда готовы подставить плечо. Тем не менее некоторые выходки близнецов далеко не безобидны. Превратить медвежонка Рона в паука, обеспечив младшему брату фобию на всю жизнь, — это довольно жестокая шутка. Но это еще можно списать на то, что Фред и Джордж сами были детьми, не очень понимающими, что они делают. А вот тот факт, что парни, будучи довольно взрослыми людьми, продумывающими свой бизнес, ставили эксперименты на первокурсниках, вызывает куда больше вопросов. Причем дети, которым близнецы подсовывали блевательные батончики и забастовочные завтраки, были магглорожденными и даже не понимали, чем может обернуться тестирование такой продукции.

Роза Грейнджер-Уизли

О Розе — дочери Рона и Гермионы — мы знаем в основном из пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». И она с первых же страниц предстает не в лучшем свете, хотя является положительным персонажем. Девочка откровенно стесняется собственного отца, которого, кстати, обожает ее двоюродная сестра Лили Поттер (дочь Гарри и Джинни). Девочка говорит папе откровенно обидные вещи. Например, что его волшебные фокусы глупые и что он без магии не смог бы сдать экзамен по вождению автомобиля. Когда девочка вместе с двоюродным братом Альбусом Поттером садится в Хогвартс-экспресс, она своим поведением напоминает маленького Драко Малфоя. «Надо понять, с кем дружить... Я Грейнджер-Уизли, ты Поттер — можем выбрать кого угодно», — говорит Роза. Звучит несколько надменно. При этом сын Драко Скорпиус Малфой ведет себя очень мило. Он угощает новых знакомых сладостями и не считает, что сложные отношения между его отцом и их родителями — это повод продолжать вражду. Роза же подчеркнуто не хочет общаться с приветливым мальчиком и более того, верит в нелепые слухи о том, что его отец — Волан-де-Морт. Зато, когда ребята прибывают в Хогвартс, девочка тут же начинает хвастаться, что новенький Поттер — ее двоюродный брат.