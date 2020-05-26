8 звезд, которые исчезли с экранов на пике популярности, решив круто изменить свою жизнь

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Сила телевидения и магия кинематографа могут сделать вас известным на всю страну буквально в считанные дни, а преданная любовь поклонников и фанатов не угаснет, даже если вы по какой-то причине решите громко захлопнуть дверь на съемочной площадке и не возвращаться туда никогда. Многие актеры получают роли, которые делают их знаменитыми, проходят через непростое испытание славой, но на взлете своей творческой карьеры вдруг предпочитают вернуться к обычной жизни и совсем незвездной работе.

Мы в AdMe.ru постарались вспомнить любимых зрителями актеров и актрис, которые были на вершине популярности, но внезапно решили покинуть звездный Олимп.

1. Сергей Романович

Роли в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга» на телеканале ТНТ принесли Сергею невероятную популярность, но на пике славы он решил уйти из кино и заняться бизнесом. Как написано на его страничке в социальной сети, бывший актер теперь работает над созданием мобильных приложений.

2. Наталья Андрейченко

«Леди совершенство» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» была очень востребованной актрисой в начале 90-х годов. Однако Наталья решила бросить звездную карьеру, посвятить себя семье и уехать к мужу в США. Сегодня Андрейченко живет в Мексике, активно публикуется в социальных сетях и ведет курсы по личностному росту.

3. Дмитрий Шаракоис

Всезнайка Борис Левин из сериала «Интерны», которого талантливо сыграл Дмитрий, надолго запомнится зрителям. Актер также принял участие в съемках ремейка фильма «Кавказская пленница», который с треском провалился в прокате и вызвал шквал критики в адрес Дмитрия, поэтому Шаракоис решил бросить кинокарьеру и переехать в Англию. В Лондоне звезда «Интернов» устроился работать сначала на стройку, а сейчас трудится официантом в ресторане.

4. Александра Яковлева

Кинозвезда 80-х поражала зрителей ангельской красотой и запомнилась многим по работам в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». В начале 90-х актрисе стали предлагать все меньше ролей и она решила уйти из киноиндустрии. Александра смогла построить блестящую карьеру в РЖД, получив высокий руководящий пост, а в 2016 году была избрана в Городской совет депутатов Калининграда. Несмотря на жизненные испытания и борьбу с онкологическим заболеванием, в 2019 году Яковлева решила попробовать себя на театральных подмостках и исполнила главную роль в спектакле «Две женщины и лейтенант».

5. Амалия Мордвинова

Популярность яркой актрисе принесла главная роль в сериале «Охота на Золушку» в начале 2000-х, но уже через год она решила перестать сниматься, посвятив себя своей большой семье. Сначала Амалия с 4 детьми жила в Индии, а несколько лет назад перебралась в США и сегодня активно ведет свои социальные сети.

6. Инна Гомес

Одну из первых ролей маленькая актриса исполнила в фильме «Гостья из будущего», а в юности решила заняться модельным бизнесом, снималась в рекламах Snickers, Pepsi, Danone, Dove и многих других. Популярность принесли съемки в сериалах «Каменская-2» и «День рождения Буржуя — 2», а также участие в шоу «Последний герой». Несколько лет назад актриса решила уйти из мира кино и посвятить свою жизнь благотворительности.

7. Алла Клюка

Успех к молодой актрисе пришел в начале 2000-х после выхода на экраны сериала по мотивам детективов Дарьи Донцовой «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», в котором Алла сыграла главную роль. Пару лет назад актриса решила переехать в США, где участвовала в съемках нескольких американских сериалов, но решила оставить карьеру и заняться воспитанием сына.

8. Ирина Апексимова

Известность к Ирине пришла после выхода на экраны сериала «День рождения Буржуя» в 1999 году, после этого предложения о съемках в сериалах на нее посыпались десятками. Однако в 2015 году актриса решает оставить съемки в кино и становится директором Московского театра на Таганке, которым успешно руководит и по сей день.