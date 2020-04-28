8 пар наших и западных звезд, которые будто одеваются в одном магазине

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К знаменитостям всегда приковано пристальное внимание, каждый их выход — повод для обсуждения. Но иногда мы смотрим на очередной изысканный наряд звезды и думаем, что где-то уже это видели. Возможно, некоторые артисты черпают вдохновение в образах своих коллег по цеху, а может, просто имеют одинаковый вкус в одежде.

Мы в AdMe.ru провели маленькое расследование и узнали, что среди наших и зарубежных знаменитостей есть как минимум 8 пар, у которых похожее представление о прекрасном.

1. Мадонна и Светлана Лобода

Две яркие женщины порой появляются в похожих костюмах на выступлениях. Они любят кричащие и вызывающие образы, и, как показало время, это не оставляет зрителей равнодушными.

2. Диана Крюгер и Полина Гагарина

Немецко-американская актриса и российская певица похожи внешне и носят почти одинаковые прически. Обе девушки предпочитают утонченные и женственные наряды, а эти беретки и вовсе покорили сотни поклонников.

3. Бейонсе и Ани Лорак

Украинская певица всегда выглядела эффектно, но в последнее время ее стиль изменился, и порой можно заметить сходство с образами Бейонсе. Что ж, обеим девушкам очень идут такие броские и откровенные наряды.

4. Ким Кардашьян и Анастасия Решетова

Возлюбленную Тимати часто называют русской Ким Кардашьян. Действительно, девушки часто одеваются даже не похоже, а совершенно одинаково. Возможно, у обеих звезд просто схожие представления об идеальном стиле.

5. Рианна и Ольга Серябкина

Барбадосская дива известна своим непредсказуемым выбором одежды. Но, как оказалось, и среди отечественных знаменитостей есть отвязная девушка, которая выбирает такие же экстравагантные вещи.

6. Селин Дион и Алсу

Канадская певица в последние годы продемонстрировала столько запоминающихся и ярких образов, что практически переплюнула всех своих коллег. Вот и Алсу, наверное, не смогла устоять и примерила похожий бирюзовый комплект.

7. Анджелина Джоли и Виктория Боня

Русская красавица чем-то напоминает американскую диву. Часто Виктория и Анджелина выбирают похожие платья, макияж и даже прически. Так, на фото, где женщины в черных платьях и с убранными волосами, их запросто можно перепутать издалека.

8. Хейли Бибер и Наталья Рудова

Наталья и Хейли на самом деле очень похожи внешне. Возможно, сходство не ограничивается только внешностью, а распространяется и на стилевые предпочтения. Так, с разницей в несколько месяцев они вышли в свет в практически одинаковых платьях с открытой спиной.