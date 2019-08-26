8 особенностей фильмов Ларса фон Триера, которые станут открытием даже для истинных киноманов

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Одним из самых обсуждаемых и спорных режиссеров современности считается Ларс фон Триер. Каждый его фильм — большое событие в мире киноискусства. Причем если одни считают Триера гением и вручают ему всевозможные награды, то другие называют его сумасшедшим, который снимает жестокие и непонятные фильмы. Однако в действительности, если научиться разбираться в творчесте датчанина, его работы перестанут казаться сложными для понимания.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, на что стоит обратить внимание при просмотре фильмов одного из самых выдающихся и неоднозначных режиссеров XXI века.

За что Ларс фон Триер получил звание главного провокатора в мире кино

«Мне нравится быть человеком, которого все ненавидят». Ларс фон Триер

Возмутитель спокойствия, ставший персоной нон грата Каннского кинофестиваля после высказывания о нацизме, автор манифеста «Догма 95» (инструкции о том, как правильно снимать фильмы), человек, которого называли женоненавистником, — все это Ларс фон Триер. Его считают одним из самых скандальных и самовлюбленных режиссеров, а сам про себя он однажды сказал так: «Я лучший кинорежиссер в мире».

Эпатажное поведение, своеобразное художественное видение и страсть к экспериментам многие связывают с детством Ларса. Дело в том, что родители предоставили мальчику полную свободу, выбрав тактику невмешательства в его воспитание. Триер рано увлекся кинематографом и по этой причине так и не окончил школу — у него были другие приоритеты. В 17 лет он снял два своих первых фильма, и с этого времени началась его режиссерская карьера.

Чтобы лучше понять работы знаменитого датчанина, важно сказать пару слов о его творческом методе, который можно охаратеризовать словом «двойственность». С одной стороны, Триер любит во всем порядок, с другой — постоянно ставит эксперименты. На съемочной площадке он может сначала предоставить группе полную свободу, а потом загнать в жесткие рамки. Это же касается и его сценариев: в них всегда происходит борьба двух противоположностей (мужчины и женщины, добра и зла, хаоса и космоса).

Что притягательного в фильмах Триера и почему их стоит смотреть

1. Режиссер сосредоточен на анализе человеческой природы и психики

Одна из любимых тем режиссера — исследование темной природы человека. Она может проявляться через отношения людей. Так происходит в фильмах «Догвилль», «Мандерлей», «Антихрист». Также многие герои Триера выпускают своих внутренних демонов посредством саморазрушения, например в «Меланхолии» и «Нимфоманке». Наконец, изучение своего потаенного «я» может происходить через сильнейшую боль и страдания, как в картинах «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте». Здесь важно обратить внимание на то, что носителем зла у режиссера, как правило, становится женщина, которая оказывается связана с разрушительными силами природы. Во многих работах чувствуется, что женская сущность пугает режиссера и представляется ему очень мрачной.

2. Фильмы проникают в самые потаенные и мрачные закоулки души

Режиссер когда-то сказал, что кино должно быть неудобным, как камешек в ботинке. Видимо, поэтому после его фильмов зритель задает себе те вопросы, ответы на которые (парадокс!) совсем не хочет знать. Например, «Меланхолия» невольно наводит на мысль о том, что бы каждый из нас делал в ситуации, если бы узнал, что скоро миру наступит конец? Что в такой ситуации для человека естественнее: впасть в депрессию, наслаждаться оставшимися днями или покончить с собой?

Другой пример — фильм «Антихрист». Во-первых, эта картина точно не для слабонервных: она начинается с гибели ребенка, и весь сюжет строится вокруг траура и отчаяния. Во-вторых, ты волей-неволей примеряешь эту ситуацию на себя и думаешь: а можно ли вообще пережить такую трагедию и где в случае чего искать внутренние силы?

3. Триер заставляет задуматься о пугающем и страшном

Режиссер мастерски расставляет ловушки, связанные с темой морали и нравственности. Скажем, в своем последнем фильме «Дом, который построил Джек» он нарочно делает всех жертв маньяка отвратительными. В какой-то момент зритель и сам хочет убить мерзкую героиню Умы Турман. Или в картине «Догвилль»: когда Грейс расправляется со всеми своими обидчиками, которые причинили ей столько зла, мы принимаем ее сторону и внутренне радуемся, что все происходит именно так.

То есть режиссер показывает нам, что, какими бы толерантными и цивилизованными мы ни были внешне, в нас все еще есть эта первобытная тяга к жестокости и насилию. Более того, он заставляет задуматься: что, если иногда насилие может быть оправданно? Фильм «Антихрист» вообще основан на предположении, что наш мир на самом деле был создан дьяволом, злом, а не богом. Поэтому вокруг нас так много жестокости и несправедливости.

Наконец, в картине «Дом, который построил Джек» фон Триер рассуждает о темной природе любого творчества, когда творец стремится к признанию и недостижимому идеалу любой ценой. Недаром саундреком к фильму стала песня Дэвида Боуи «Fame» («Слава»).

4. Уникальная визуальная составляющая фильмов

Во всей эстетике работ Триера чувствуется отпечаток северной Европы, который выражается в холодной цветовой гамме. Пожалуй, его фильмы можно назвать «скандинавским нуаром».

В фильме «Европа», рассказывающий о послевоенной Германии, цвет появляется только тогда, когда главный герой встречает девушку. То есть Триер использует цветные кадры, чтобы подчеркнуть эмоциональное состояние персонажей. Это довольно необычный прием, которым впоследствии стали пользоваться многие режиссеры.

Что касается декораций, то здесь Ларс фон Триер пользуется следующими приемами: либо снимает фильмы в максимально реалистичных пейзажах, либо вовсе превращает съемочную площадку в театральную сцену, как было в картинах «Догвилль» и «Мандерлей». Вероятно, таким образом режиссер хочет подчеркнуть условность любой формы и сосредоточиться на эмоциях и переживаниях героев.

Наконец, режиссер любит разбавлять повествование дополнительными вставками. Это могут быть архивные записи времен Второй мировой войны («Дом, который построил Джек») или кадры, не относящиеся к главным событиям («Нимфоманка»).

5. Особый ассоциативный ряд

Ларс фон Триер не любит напрямую говорить со зрителем — он предпочитает играть с ним в ассоциации и образы. Так, в «Танцующей в темноте», чтобы показать, как главная героиня в исполнении Бьорк постепенно теряет зрение, режиссер использует кадры с размытым фокусом. При этом последние минуты фильма вообще выглядят как набор абстрактных картин.

В «Нимфоманке», где главная героиня рассказывает историю своего сексуального пробуждения и последующей мании, один из персонажей сравнивает процесс соблазнения с рыбалкой, поэтому постельные сцены перемешиваются с эпизодами рыбной ловли. Кадры из наиболее ярких работ фон Триера многие искусствоведы даже сравнивают с художественными полотнами. Например, сцены из «Антихриста» и «Меланхолии» врезаются в память совсем как нарисованные картины — их хочется разглядывать, чтобы лучше понять смысл происходящего. Скажем, сцена в эпилоге «Меланхолии», где героиня Шарлотты Генсбур вязнет ногами в поле, символизирует груз проблем, которые женщина тащит за собой, и заставляет нас почти физически ощутить эту тяжесть.

А в эпилоге «Дома, который построил Джек» можно увидеть совершенно четкую аллюзию на картину Эжена Делакруа «Ладья Данте».

Наконец, новаторство Триера заключается в том, что часто в его фильмах зритель чувствует себя невольным участником событий, как будто он переживает все эмоции вместе с персонажами. В частности, режиссер любит играть со звуком, когда во время кульминации вдруг резко наступает тишина, и мы только видим, что герой кричит, но не слышим его. От этого становится еще страшнее.

6. Реалистичные съемки и живые эмоции актеров

Когда-то Триер пришел к выводу, что зрителям больше интересны сюжет, персонажи и их эмоции, чем техническая сторона картины и ее стилистика. Поэтому он пытается максимально избавиться от искусственного света, фильтров и лишных спецэффектов. Кроме того, режиссер не любит статичных планов в своих работах, поскольку стремится создать как можно более живую картинку. Более того, в «Самом главном боссе» режиссер вообще обошелся без оператора — камерой управляла компьютерная программа. Кстати, именно фон Триер ввел моду на репортажную съемку — сегодня многие режиссеры снимают фильмы на смартфон.

Однако самое пристальное внимание датчанин уделяет актерской игре. Многие отмечают, что работать с ним очень сложно, поскольку он требует полного погружения в роль и даже в какой-то степени самопожертвования. Кроме того, фон Триер довольно жестко обращается с актерами. Так, в фильме «Эпидемия» главному герою пришлось произносить свой монолог, стоя по шею в ледяной воде, поскольку режиссер хотел добиться нужного звучания голоса. А в картине «Антихрист» Уиллем Дефо плакал на протяжении 9 дублей просто потому, что Ларс не был доволен получившимся материалом.

При этом Триер постоянно ставит эксперименты и над собой. Однажды он пришел на съемочную площадку фильма «Идиоты» абсолютно голым, чтобы продемонстрировать актерам, что нагота — это нормально и естественно.

7. Эффект гипноза

В фильмах Триера довольно часто можно встретить элементы гипноза. Для этого режиссер использует два приема. Во-первых, он любит замедленную съемку, которая усиливает гипнотичность видеоряда. Наиболее яркими примерами могут служить начальные сцены из «Антихриста» и «Меланхолии», которые были сняты на камеру Phantom с частотой 1 тыс. кадров в секунду. В «Меланхолии» первые кадры — это своеобразная аннотация ко всему фильму. Режиссер использует их, чтобы шокировать зрителей и удержать их у экрана. А в «Антихристе» длинная черно-белая сцена под классическую музыку, с одной стороны, подводит зрителя к завязке сюжета, а с другой, — предупреждает: «Если вам не нравится то, что сейчас происходит на экране, лучше просто выключите».

Во-вторых, эффект гипноза или сновидений достигается при помощи закадрового голоса. Он может принадлежать героям фильмов, как в «Элементе преступления» и «Европе», неизвестному рассказчику или самому режиссеру. Этот голос обращается к зрителям с тем, чтобы они могли провести параллель между собой и главным героем.

8. Трилогии

Режиссер испытывает явную страсть к триптихам. Первую трилогию в фильмографии составили картины «Элемент преступления», «Эпидемия» и «Европа». Замысел трилогии — это изображение современной Европы в прошлом, настоящем и будущем. Примечательно, что в каждом фильме континент выглядит довольно пугающим и мрачным местом.

Вторая трилогия состоит из картин «Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующая в темноте». В основе этой серии лежит датская сказка о девочке с добрым сердцем, которая раздала все свои вещи людям, которых встречала на своем пути. Так что главными героинями этих фильмов Триера стали женщины — очень наивные и совершающие добрые поступки по велению сердца. Все бы ничего, только кажется, что мир не достоин таких жертв. Кстати, именно с этого периода режиссер переводит акцент с мужских персонажей на женские.

В трилогии «США — страна возможностей» режиссер успел снять только два фильма — «Догвилль» и «Мандерлей», а третью картину — «Вашингтон» он так и не завершил. Надо сказать, что Триер панически боится летать, поэтому он не был нигде за пределами Европы. Чтобы избежать съемок в Америке, датчанин сделал то, что до него не делал ни один кинорежиссер: он превратил съемочную площадку в сцену театра.

Последний триптих состоит из картин «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка». На самом деле сам режиссер не обозначил эти свои работы как трилогию — это за него сделали кинокритики. Все три фильма появились в период серьезной депрессии Триера, о которой он сам рассказал в 2007 году. Тогда он вообще не был уверен в том, что когда-нибудь сможет снять хотя бы один фильм. Поэтому во всех картинах главные герои переживают подобное депрессивное состояние. При этом режиссер довольно безжалостен к чувствам зрителей. Во время просмотра вы как будто качаетесь на эмоциональных качелях: сначала вам хорошо, потом грустно, затем наступает злость, а в конце вы выходите из зала полностью опустошенным.

Вместо заключения

В целом фильмы Ларса фон Триера смотреть не просто, даже скорее тяжело, но это всегда незабываемый опыт. Во-первых, потому, что вы никогда не знаете, какую провокацию он приготовил своим новым фильмом. Во-вторых, те темы, которые поднимает режиссер, неизменно трогают зрителя за живое и заставляют задуматься над чем-то действительно важным. Наконец, все его работы выполнены с безукоризненным вкусом и в неповторимой авторской манере.

Вам нравится творчество знаменитого датского режиссера или кажется слишком провокационным? Может быть, у вас есть любимые картины Ларса фон Триера?