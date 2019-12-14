8 нелепых актерских капризов из-за которых изменились популярные фильмы

11 2 0 63

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Начинающие актеры обязаны четко следовать сценарию фильма и не спорить со съемочной группой, у звезд же первой величины периодически возникает соблазн переделать картину под себя. Так, например, одним из самых трудных актеров в Голливуде считают Эдварда Нортона. Он внес столько правок в сюжет драмы «Американская история Икс», что режиссер, увидев финальный результат, потребовал убрать его имя из титров.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какие еще ленты изменились из-за капризов знаменитостей.

Анджелина Джоли переписала финал фильма

Анджелина хотела исключить всякую возможность своего участия в продолжении боевика «Особо опасен», поэтому настояла на том, чтобы ее героиня умерла в конце картины. Тимур Бекмамбетов не был готов потерять звезду, поэтому согласился с условиями Джоли.

Сэмюэл Л. Джексон не хотел играть в фильме, если тот не будет называться «Змеиный полет»

Актер признался, что согласился на роль в комедии «Змеиный полет» только из-за забавного названия. Когда картину решили переименовать в «Тихоокеанский рейс № 121», Сэмюэл поставил ультиматум: или фильм будет называться «Змеиный полет», или он уходит. Съемочной группе пришлось пойти на поводу у знаменитости.

«Шрека» пришлось переделывать из-за шотландского акцента

Майк Майерс, которому доверили озвучивать Шрека, под конец работы над мультфильмом придумал новую фишку для своего необычного персонажа. Ему показалось, что зеленый огр будет звучать правдоподобнее с шотландским акцентом. Так Майерс хотел подчеркнуть разницу между Шреком и другими героями, которые общались на чистом английском языке. Чтобы не потерять главный голос анимации, DreamWorks пришлось согласиться и потратить на переозвучивание мультфильма $ 5 млн (а это, кстати, целых 10 % от общего бюджета).

Мишель Родригес сражалась за верность своей героини

Согласно первоначальному варианту сюжета «Форсажа» Летти должна была предать Доминика, но актрису Мишель Родригес возмутил такой сценарий. Звезда была готова отказаться от съемок в франшизе, если характер Летти не изменится. Требование Мишель решили выполнить.

Дензел Вашингтон был против романтических отношений его персонажа с героиней Джулии Робертс

Темнокожему актеру показалось, что его поклонниц обидит экранный роман с белокожей женщиной. Поэтому Дензел Вашингтон попросил отступить от сюжета книги, по которой был снят фильм «Дело о пеликанах», и забыть о романтической линии с героиней Джулии Робертс. Режиссеру пришлось согласиться из-за пункта в контракте знаменитости, который гласил, что американец не будет соглашаться на то, что противоречит его убеждениям.

Том Круз потребовал больше экранного времени

В первоначальном сценарии фильма «Мумия» экранное время персонажа Тома Круза и мумии было приблизительно одинаковым. Актер расстроился, что не будет главным в боевике, и предъявил требования режиссеру: или количество его сцен увеличивают, или он покидает площадку. Создатели картины пошли на поводу у звезды, но их решение не сыграло на пользу «Мумии». Лента получила множество антинаград, в том числе и «Золотую малину» за худшую актерскую работу Круза.

Криспин Гловер был настолько недоволен своими репликами, что решил молчать весь фильм

Энтони из фильма «Ангелы Чарли» 2000 года не должен был все время молчать. Дело в том, что Криспину Гловеру очень не понравился сценарий и он отказался вообще что-либо говорить в кадре. Звезде удалось донести свое желание и до режиссера.

Дэниел Дэй-Льюис хотел, чтобы его называли президентом

Бывает, что капризы знаменитостей превращают просто хорошие фильмы в гениальные. Так случилось во время съемок биографии «Линкольн». Исполнитель главной роли этой картины Дэниел Дэй-Льюис потребовал, чтобы на площадке его называли только президентом, и отказывался говорить со всеми британцами, которые работали над фильмом. В итоге ему удалось настолько вжиться в роль, что лента получила две статуэтки «Оскар».