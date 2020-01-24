60+ наших старых добрых мультфильмов, которые на миг вернут нас в детство

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Такие мультфильмы, как «Ну, погоди!» или " Трое из Простоквашино«, знают все, а мы решили вспомнить не такие знаменитые, но не менее любимые мультипликации той поры, когда деревья были большие, а родители молоды. «Неуловимый Фунтик», «Большой секрет для маленькой компании», «Русалочка», в которой сохранился первоначальный смысл андерсеновской сказки, и многое другое.

Мы в AdMe.ru, создавая эту статью, думали в первую очередь о том, как здорово было бы все эти анимационные шедевры пересмотреть уже со своими детьми. Непременно сохраните этот список для долгих зимних вечеров.

Для самых маленьких 0+

Для школьников 6+

Для детей постарше 12+

А ваш любимый мультфильм есть в статье?

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