60+ наших старых добрых мультфильмов, которые на миг вернут нас в детство
Такие мультфильмы, как «Ну, погоди!» или " Трое из Простоквашино«, знают все, а мы решили вспомнить не такие знаменитые, но не менее любимые мультипликации той поры, когда деревья были большие, а родители молоды. «Неуловимый Фунтик», «Большой секрет для маленькой компании», «Русалочка», в которой сохранился первоначальный смысл андерсеновской сказки, и многое другое.
Мы в AdMe.ru, создавая эту статью, думали в первую очередь о том, как здорово было бы все эти анимационные шедевры пересмотреть уже со своими детьми. Непременно сохраните этот список для долгих зимних вечеров.
Для самых маленьких 0+
- Чуня, 1968
- Удивительная бочка, 1983
- Белая цапля, 1987
- Девочка и дельфин, 1979
- Пятачок, 1977
- Аргонавты, 1971
- Чудовище, 1990
- Здесь могут водиться тигры, 1989
- Путешествие муравья, 1983
- Сказка сказок, 1979
- Принцесса и Людоед, 1977
- Земляничный дождик, 1990
- Конек-горбунок, 1947
- Кошкин дом, 1958
- Песенка мышонка, 1967
- Фантик, 1975
- Самый, самый, самый, самый, 1966
Для школьников 6+
- Ох и Ах, 1975
- Мы с Шерлоком Холмсом, 1985
- Большой секрет для маленькой компании, 1979
- Дядя Степа — милиционер, 1964
- Незнайка в Солнечном городе, 1977
- Шапокляк, 1974
- Дом для Кузьки, 1984
- Сказка о рыбаке и рыбке, 1950
- Осторожно, обезьянки, 1984
- Валидуб, 1952
- Рикки-Тикки-Тави, 1965
- Шапокляк, 1974
- Дом для Кузьки, 1984
- Аленький цветочек, 1952
- Как казаки в футбол играли, 1970
- Золотая антилопа, 1954
- Русалочка, 1968
- Грибок-теремок, 1958
- Кубик-рубик, 1985
- Мартынко, 1987
- Следствие ведут Колобки, 1986
- Вовка в Тридевятом царстве, 1965
- Волк и теленок, 1984
- Пес в сапогах, 1981
- Золотое перышко, 1960
- Просто так, 1976
- Грибок-теремок, 1958
- Пес в сапогах, 1981
- Про Сидорова Вову, 1985
- Храбрый портняжка, 1964
- Дикие лебеди, 1962
- Дракон, 1961
- Приключения Васи Куролесова, 1981
- Доктор Айболит, 1984 (1-й сезон)
- Миллион в мешке, 1956
- Ивашка из дворца пионеров, 1981
- Заветная мечта, 1972
- Самый маленький гном, 1977
- Заколдованный мальчик, 1955
- Королевские зайцы, 1960
- Кот, который гулял сам по себе, 1968
- ...Три синих-синих озера малинового цвета... 1981
Для детей постарше 12+
- Седой медведь, 1988
- Серый Волк энд Красная Шапочка, 1990
- Лягушка-путешественница, 1965
- Баранкин, будь человеком! 1963
- Козленок, который считал до десяти, 1968
- Капризная принцесса, 1969
- Волшебное кольцо, 1979
- Фильм, фильм, фильм, 1968
- Неуловимый Фунтик, 1986
А ваш любимый мультфильм есть в статье?
Фото на превью Русалочка / Союзмультфильм