60+ наших старых добрых мультфильмов, которые на миг вернут нас в детство

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Такие мультфильмы, как «Ну, погоди!» или " Трое из Простоквашино«, знают все, а мы решили вспомнить не такие знаменитые, но не менее любимые мультипликации той поры, когда деревья были большие, а родители молоды. «Неуловимый Фунтик», «Большой секрет для маленькой компании», «Русалочка», в которой сохранился первоначальный смысл андерсеновской сказки, и многое другое.