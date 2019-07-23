25 редких фото из 90-х, которые показывают самые искренние моменты из жизни звезд
Кажется, 90-е были только вчера: все ходили с пейджерами, играли в тетрис и смотрели MTV. Трудно поверить, что прошло уже почти 30 лет и все резко изменилось: у нас появились скоростной интернет, мессенджеры и соцсети, где можно выкладывать хоть по 100 фото в день. Но снимки, которые мы нашли для этой подборки, — штучный товар. За каждым из них стоит история и скрыты неподдельные эмоции. Это редкие архивные фото звезд музыки, кино и спорта, какими вы их уже вряд ли помните.
AdMe.ru отобрал архивные фото знаменитых людей из 90-х, которые показывают, как стремительно меняется жизнь всего за пару десятков лет.
1. Брюс Уиллис и Дэми Мур на премьере фильма «Стриптиз», 1996
2. Джейсон Момоа на съемках сериала «Спасатели Малибу», 1999
3. Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в Нью-Йорке, 1992
4. Курт Кобейн, Кортни Лав и их дочь Френсис Бин Кобейн, 1992
5. Арнольд Шварценеггер и Джордж Буш катаются на санях, 1991
6. Принцесса Диана и премьер-министр РФ Юрий Яров, Москва, 1995
7. Леонардо Ди Каприо со своими кузенами, 1999
8. Майкл Джексон на рекламной пресс-конференции в поддержку компании Pepsi, 1992
9. Том Харди после победы в реалити-шоу Make Me A Model, 1998
10. Лучано Паваротти и группа Spice Girls, 1998
11. Киану Ривз со своей девушкой Дженнифер Сайм, 1999
12. Памела Андерсон и Дэймон Уэйанс на вручении премии MTV, 1999
13. Роберт Дауни — младший на церемонии вручения премии «Оскар», 1993
14. Джулия Робертс и ее жених Кифер Сазерленд (а еще Вуди Харрельсон на заднем плане), 1991
15. Юный Джейми Оливер готовится к съемкам программы, 1999
16. Николас Кейдж и Джонни Депп, начало 90-х
17. Эминем и Доктор Дре на премии MTV WMA, 1999
18. Дэвид Бекхэм с кубком «Лучший игрок года», 1997
19. Виктория Адамс (Бекхэм), начало 90-х
20. Том Круз пришел на церемонию «Оскар» с мамой Мэри Ли Пфайффер, 1990
21. Уилл Смит на съемках сериала «Принц из Беверли-Хиллз», 1990
22. Моника Беллуччи, 1991
23. Мэтт Деймон, Бен Аффлек и Робин Уильямс получают премию «Оскар» за фильм «Умница Уилл Хантинг», 1998
24. Уитни Хьюстон и Мухаммед Али, 1998
25. Джим Керри с дочерью Джейн, 1991
Фото на превью Lawrence Schwartzwald / Sygma / Getty Images