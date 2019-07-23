25 редких фото из 90-х, которые показывают самые искренние моменты из жизни звезд

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Кажется, 90-е были только вчера: все ходили с пейджерами, играли в тетрис и смотрели MTV. Трудно поверить, что прошло уже почти 30 лет и все резко изменилось: у нас появились скоростной интернет, мессенджеры и соцсети, где можно выкладывать хоть по 100 фото в день. Но снимки, которые мы нашли для этой подборки, — штучный товар. За каждым из них стоит история и скрыты неподдельные эмоции. Это редкие архивные фото звезд музыки, кино и спорта, какими вы их уже вряд ли помните.