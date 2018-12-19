25 пользователей сети, которые по-новому взглянули на наши любимые фильмы

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У всех нас есть любимые фильмы и мультики, которые мы смотрели десятки раз. Но даже в таких картинах можно найти пасхалки и скрытые фишки. И когда их замечаешь, даже не верится, что о них не знает весь мир. А вы замечали континент Пангея во «Флинстоунах», знаете имя Драконихи из «Шрека» или условия кредита в «Томе и Джерри»?

Мы в AdMe.ru впечатлились 25 находками и отсылками из фильмов от самых внимательных пользователей сети.

«Только заметил, что миссис Поттс, Чип и другие герои чайного сервиза из „Красавицы и Чудовища“ были в „Тарзане“»

«Во 2-й части фильма „Гарри Поттер и Дары Смерти“ Северус незаметно помогает ордену Феникса, перенаправляя заклинания Макгонагалл в Пожирателей смерти»

«Заставляет призадуматься об источниках вдохновения режиссеров „Властелина колец“»

«В мультфильме „Смывайся!“ главный герой Родди, которого озвучивал Хью Джекман, прикладывает к себе костюм Росомахи, когда выбирает, что надеть»

«Так странно открывать для себя какие-то очевидные вещи, которые ты раньше не замечал. Например, в „Ну, погоди!“ всего 21 серия. А в детстве казалось, что их как минимум 100. Длительность серии — 10 минут, а по ощущениям — час»

«Сколько вам было лет, когда вы поняли, что дома в Бикини-Боттом — это автомобильные глушители, которые попали в океан из-за загрязнения окружающей среды?»

«В „Монстрах на каникулах — 2“ можно увидеть фото со свадьбы Мейвис и Джонатана. Так как Мейвис — вампир, ее не видно на снимке»

Когда ты супергерой, тебе не до советов

«Во „Флинстоунах“, когда герои идут смотреть фильм, появляется логотип Universal, на котором изображена Пангея, а материки еще не образовались»

«На стене висит фото Мэгги, которая еще не родилась»

Коварный план близнецов?

«Том лишился работы из-за робота еще до того, как это стало мейнстримом»

«В „Зверополисе“ есть отсылка к грустному Киану»

«Что-то не давало мне покоя в изображении Золушки из мультика „Ральф против интернета“. И потом я внезапно осознала, что в оригинале у Золушки не было ушей!»

«Когда Том влюбился в кошку и пошел брать кредит на машину, он согласился на такие странные условия»

«Закладная на одну руку».

«Закладная на одну ногу».

«Соглашение о рабстве на 20 лет».

Возможно, Ральф из «Симпсонов» не сын шерифа Виггама

«Кот Леопольд ставит в духовку уже готовый кремовый торт. Вот и живи с таким дружно...»

«В „Короле Льве“ у Шрама всегда видны когти, в отличие от других львов»

«В мультике „Коко“ можно увидеть постер „Суперсемейки“»

«В „Мстителях“ можно заметить небольшой экран-тепловизор в комнате, где содержится Локи. На нем видно, что у него пониженная температура тела, потому что он морозный гигант»

«В „Человеке-пауке“ 2002 года на мгновение можно увидеть башни-близнецы, которые отражаются в линзах его маски»

У многих кинокомпаний есть свои узнаваемые шаблоны

«Муж заметил, что Марта Мэй носила в своих волосах украшения из елочного топпера, который юный Гринч сделал для нее»

«Сегодня я узнала, что Кире Найтли в „Реальной любви“ было 18 лет — она всего лишь на 5 ЛЕТ старше маленького мальчика Сэма»

А ведь многие даже не задумывались...