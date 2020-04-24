20+ звездных сыновей, которые, кажется, унаследовали ген привлекательности от своих знаменитых родителей

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Известные актеры, режиссеры, певцы и телеведущие нечасто выставляют напоказ свою семейную жизнь и рассказывают о детях, а тем более демонстрируют их фанатам. А ведь звездные наследники порой получают такие внешние данные, что, повзрослев, точно смогут с легкостью затмить своих именитых мам и пап, если захотят ворваться в шоу-бизнес.

Нам в AdMe.ru удалось отыскать фото отпрысков знаменитых артистов, чтобы сравнить, насколько они похожи на своих популярных родителей.

Вадим (31 год) — сын Алексея Гуськова

Ян (27 лет) — сын Камиля Ларина

Артемий (24 года) — сын Эвелины Хромченко

Василий (24 года) — сын Карена Шахназарова

Никита (23 года) — сын Яны Поплавской

Макар (22 года) — сын Марии Шукшиной

Андрей (20 лет) — сын Анны Михалковой

Кирилл (19 лет) — сын Кирилла Андреева

Артем (19 лет) — сын Алики Смеховой

Марк (18 лет) — сын Алексея Серова

Михаил (18 лет) — сын Дмитрия Губерниева

Григорий (16 лет) — сын Алены Свиридовой

Федор (15 лет) — сын Александра Семчева

Александр (15 лет) и Даниил (13 лет) — сыновья Оскара Кучеры

Иван (14 лет) — сын Сергея Гармаша

Илья (13 лет) — сын Нонны Гришаевой

Андрей (13 лет) — сын Антона Комолова

Алексей (12 лет) — сын Алисы Гребенщиковой

Платон (12 лет) — сын Антона Привольнова

Федор (9 лет) — сын Кирилла Плетнева

Александр (8 лет) — сын Анастасии Стоцкой

Вадим (8 лет) — сын Вадима Галыгина