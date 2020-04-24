20+ звездных сыновей, которые, кажется, унаследовали ген привлекательности от своих знаменитых родителей
Известные актеры, режиссеры, певцы и телеведущие нечасто выставляют напоказ свою семейную жизнь и рассказывают о детях, а тем более демонстрируют их фанатам. А ведь звездные наследники порой получают такие внешние данные, что, повзрослев, точно смогут с легкостью затмить своих именитых мам и пап, если захотят ворваться в шоу-бизнес.
Нам в AdMe.ru удалось отыскать фото отпрысков знаменитых артистов, чтобы сравнить, насколько они похожи на своих популярных родителей.
Вадим (31 год) — сын Алексея Гуськова
Ян (27 лет) — сын Камиля Ларина
Артемий (24 года) — сын Эвелины Хромченко
Василий (24 года) — сын Карена Шахназарова
Никита (23 года) — сын Яны Поплавской
Макар (22 года) — сын Марии Шукшиной
Андрей (20 лет) — сын Анны Михалковой
Кирилл (19 лет) — сын Кирилла Андреева
Артем (19 лет) — сын Алики Смеховой
Марк (18 лет) — сын Алексея Серова
Михаил (18 лет) — сын Дмитрия Губерниева
Григорий (16 лет) — сын Алены Свиридовой
Федор (15 лет) — сын Александра Семчева
Александр (15 лет) и Даниил (13 лет) — сыновья Оскара Кучеры
Иван (14 лет) — сын Сергея Гармаша
Илья (13 лет) — сын Нонны Гришаевой
Андрей (13 лет) — сын Антона Комолова
Алексей (12 лет) — сын Алисы Гребенщиковой
Платон (12 лет) — сын Антона Привольнова
Федор (9 лет) — сын Кирилла Плетнева
Александр (8 лет) — сын Анастасии Стоцкой
Вадим (8 лет) — сын Вадима Галыгина
Как вы считаете, кто из звездных отпрысков больше всего похож на своих папу или маму?