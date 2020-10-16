AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 звезд, которым не нужны ретушь фото и макияж, чтобы очаровывать своих поклонников

4113
845

Пристрастие представительниц прекрасного пола к макияжу неслучайно: более темные, контрастные цвета глаз и губ на фоне кожи добавляют женственности и молодости, а потому и делают их более привлекательными для мужчин. Кроме того, броский макияж хорошо заметен с большого расстояния — и, вероятно, именно эта причина заставляет знаменитостей ярко краситься.

AdMe.ru решил выяснить, как выглядят звезды в домашней обстановке, когда им не нужно скрываться от папарацци и поражать сердца фанатов. И многие знаменитости оказались не менее очаровательны без макияжа, чем с ним.

Белла Хадид и Кайли Дженнер

© kyliejenner / Instagram, © bellahadid / Instagram, © kyliejenner / Instagram

Кэтрин Зета-Джонс

© catherinezetajones / Instagram, © catherinezetajones / Instagram

Дженнифер Лопес

© jlo / Instagram, © jlo / Instagram

Мэй Уитман

© mistergarf / Instagram, © mistergarf / Instagram

Наталья Водянова

© natasupernova / Instagram, © natasupernova / Instagram

Бритт Робертсон

© Shooting Star/Sipa USA / East News, © brittlrobertson / Instagram

Зендая

© zendaya / Instagram, © zendaya / Instagram

Сальма Хайек

© salmahayek / Instagram, © salmahayek / Instagram

Джейн Леви

© janeclevy / Instagram, © janeclevy / Instagram

Лили Олдридж

© lilyaldridge / Instagram, © lilyaldridge / Instagram

Кармен Электра

© carmenelectra / Instagram, © carmenelectra / Instagram

Даутцен Крус

© doutzen / Instagram, © doutzen / Instagram

Рашель Лефевр

© rachellelefevre / Instagram, © rachellelefevre / Instagram

Кристина Риччи

© riccigrams / Instagram, © riccigrams / Instagram

Мэрайя Кэри

© mariahcarey / Instagram, © mariahcarey / Instagram

Деми Мур

© demimoore / Instagram, © demimoore / Instagram

Кристина Хендрикс

© actuallychristinahendricks / Instagram, © actuallychristinahendricks / Instagram

Зоуи Дешанель

© zooeydeschanel / Instagram, © zooeydeschanel / Instagram

Эми Шумер

© amyschumer / Instagram, © amyschumer / Instagram

Дита фон Тиз

Любите ли вы макияж или предпочитаете в обычной жизни не краситься? Кто из знаменитостей, по-вашему, великолепно выглядит и без макияжа?

Фото на превью carmenelectra / Instagram, carmenelectra / Instagram
4113
845