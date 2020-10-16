20 звезд, которым не нужны ретушь фото и макияж, чтобы очаровывать своих поклонников

Пристрастие представительниц прекрасного пола к макияжу неслучайно: более темные, контрастные цвета глаз и губ на фоне кожи добавляют женственности и молодости, а потому и делают их более привлекательными для мужчин. Кроме того, броский макияж хорошо заметен с большого расстояния — и, вероятно, именно эта причина заставляет знаменитостей ярко краситься.

AdMe.ru решил выяснить, как выглядят звезды в домашней обстановке, когда им не нужно скрываться от папарацци и поражать сердца фанатов. И многие знаменитости оказались не менее очаровательны без макияжа, чем с ним.

Белла Хадид и Кайли Дженнер

Кэтрин Зета-Джонс

Дженнифер Лопес

Мэй Уитман

Наталья Водянова

Бритт Робертсон

Зендая

Сальма Хайек

Джейн Леви

Лили Олдридж

Кармен Электра

Даутцен Крус

Рашель Лефевр

Кристина Риччи

Мэрайя Кэри

Деми Мур

Кристина Хендрикс

Зоуи Дешанель

Эми Шумер

Дита фон Тиз