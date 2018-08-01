20 звезд, которые учились в университете на необычных специальностях. Даже среди сестер Кардашьян есть такой человек
Сколько вы знаете людей, которые работают совершенно не по той специальности, на которую они учились? Да, наверное, это каждый второй! Некоторые люди после университета уходят в смежные области, многих сменить деятельность вынуждают обстоятельства или усталость от выбранной профессии, а есть и те счастливчики, которые во время учебы как раз-таки и понимают, чем бы они в действительности хотели бы заниматься. Таких примеров много и среди знаменитостей.
AdMe.ru собрал звезд, факт смены специальности которых удивит вас не меньше, чем вообще наличие высшего образования.
Роуэн Аткинсон — магистр по электротехнике оксфордского Куинз-колледжа
Более того, мистер Аткинсон учился в подготовительной школе вместе с будущим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Но после окончания университета юмористический и сценарный талант взял свое, и будущий мистер Бин запустил свое радиошоу.
Сальма Хайек — специалист по международным отношениям Ибероамериканского университета (Мехико)
Но уже в 23 года Хайек «свернула» со специальности, сыграв главную роль в известном мексиканском сериале «Тереза».
Эдди Редмэйн — искусствовед из Тринити-колледжа Кембриджского университета
Любопытная заметка. Все три брата Редмэйн учились в Итонском колледже: Эдди в одном классе с принцем Уильямом, его старший брат — с Джеймсом Кэмероном, а младший — с принцем Гарри.
Далее Эдди изучал английское и французское искусство XIX и XX веков. На последнем курсе университета дебютировал на большой лондонской театральной сцене, и понеслась.
Лиза Кудроу — бакалавр по биологии Колледжа Вассара (США)
Но каким образом мир кинокомедий заполучил такую прекрасную актрису, спросите вы? Все благодаря чистой случайности: в 1985 году, ровно после окончания колледжа, Кудроу встретила друга детства, который и уговорил ее поступить в актерскую школу.
Джеймс Франко — бакалавр по английскому языку Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и еще много-много всего
После бакалавриата в Лос-Анджелесе, уже будучи известным актером, Джеймс Франко переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться (считайте): в магистратуре Колумбийского университета; на кинофакультете в школе искусств при Нью-Йоркском университете; в Бруклинском колледже на отделении писательского искусства. А еще он крутой живописец.
Арнольд Шварценеггер — бакалавр по экономике Висконсинского университета
Австрийский юноша поступает в университет в расцвет своей карьеры культуриста, еще до получения гражданства США. Благодаря своему характеру «дельца» и экономическому образованию Шварценеггер уже к 30 годам становится миллионером.
Натали Портман — бакалавр по психологии Гарвардского университета
Актриса закончила учебу в 2003 году, в пик своей карьеры меж съемками в «Звездных войнах».
Брэдли Купер — бакалавр по английской филологии Университета Джорджтауна
После окончания университета Купер переехал в Нью-Йорк и поступил в актерскую школу.
Эмма Уотсон — бакалавр в области английской литературы Брауновского университета (США)
Актриса поступила в университет еще во время съемок знаменитой франшизы о Гарри Поттере. Гермиона была бы довольна.
Стив Кэрелл — бакалавр в области истории Университета Денисон (США)
Сразу после окончания университета Кэрелл присоединился к импровизационной театральной труппе The Second City в Чикаго.
Фрэнсис Макдорманд — бакалавр в области искусств, Бетани-колледж
Более того, после бакалавриата актриса поступила в драматическую школу Йельского университета и в 1982 году получила степень магистра.
Лудакрис — выпускник по специальности «музыкальный менеджмент» Университета Джорджии (США)
Думается, образование во многом помогло добиться Лудакрису громких успехов на музыкальном и продюсерском поприще. Жаль лишь, на его текстах оно не сильно отразилось.
Джейми Фокс — выпускник отделения музыки Международного американского университета Сан-Диего
В итоге к славе Фокса привела вовсе не музыка, а карьера стендап-комика, плавно погрузившая его в мир кино.
Эдвард Нортон — бакалавр по истории Йельского университета
С 5 лет будущий актер увлекался театром, который не бросил и во время университета. Не стоит и говорить, к чему все это привело.
Кортни Кардашьян — степень в области театрального искусства и испанского языка Южного методического университета (США)
Примечательно, что только у старшей из сестер Кардашьян есть высшее образование.
Ева Лонгория — степень бакалавра наук в области кинезиологии в Университете Кингсвилла (США)
Можете не искать, что такое кинезиология. Это дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях.
Как кинезиолог оказался в Голливуде, спросите вы? Выиграв еще во время учебы в университете различные конкурсы красоты и талантов, ответим мы вам.
Саша Барон Коэн — выпускник исторического факультета Колледжа Христа в Кембридже
© Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan / Everyman Pictures
Актер и комик начал играть на театральной сцене еще во время учебы в Кембридже.
Кен Джонг — выпускник медицинского факультета Университета Северной Каролины
После бакалавриата будущая звезда «Мальчишника в Вегасе» поступил в интернатуру в Медицинский центр Ошера в Новом Орлеане. На этом моменте мы просто уточним, что параллельно он занимался стендапом, — и вы все поймете сами.
Дэвид Духовны — магистр английской литературы Йельского университета
Магистратуре в Йеле предшествовали бакалавриат факультета педагогики Пристонского университета и давнишнее желание стать писателем. Последствиями всего этого стала подготовка Дэвида к защите диссертации на степень доктора философии по теме «Магия и технология в современной поэзии и прозе». Но неожиданные съемки в рекламе и увлечение сценическим мастерством эту подготовку прервали, а затем и вовсе вычеркнули из планов.
Дензел Вашингтон — бакалавр в области журналистики Фордхемского университета в Нью-Йорке
Поступив в университет, Дензел сперва изучал медицину, затем биологию, потом неожиданно увлекся театром и журналистикой, по которой и получил степень. Далее следовало поступление юного журналиста, который изначально хотел стать медиком, в Американскую консерваторию в Сан-Франциско, которое через год прервалось из-за съемок на телевидении.
Маим Бялик — бакалавр по неврологической науке Калифорнийского университета Лос-Анджелеса
Маим с детства играла в различных телевизионных шоу. Но это совершенно не помешало актрисе получить диплом бакалавра по неврологии, поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую по теме «Гипоталамическая регуляция в отношении неадаптивного, обсессивно-компульсивного, аффилированного и сытного поведения в синдроме Прадера−Вилли». И нет, это не реплика ее героини из «Теории большого взрыва».
А в вашей биографии были такие неожиданные повороты?