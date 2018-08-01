20 звезд, которые учились в университете на необычных специальностях. Даже среди сестер Кардашьян есть такой человек

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Сколько вы знаете людей, которые работают совершенно не по той специальности, на которую они учились? Да, наверное, это каждый второй! Некоторые люди после университета уходят в смежные области, многих сменить деятельность вынуждают обстоятельства или усталость от выбранной профессии, а есть и те счастливчики, которые во время учебы как раз-таки и понимают, чем бы они в действительности хотели бы заниматься. Таких примеров много и среди знаменитостей.

AdMe.ru собрал звезд, факт смены специальности которых удивит вас не меньше, чем вообще наличие высшего образования.

Роуэн Аткинсон — магистр по электротехнике оксфордского Куинз-колледжа

Более того, мистер Аткинсон учился в подготовительной школе вместе с будущим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Но после окончания университета юмористический и сценарный талант взял свое, и будущий мистер Бин запустил свое радиошоу.

Сальма Хайек — специалист по международным отношениям Ибероамериканского университета (Мехико)

Но уже в 23 года Хайек «свернула» со специальности, сыграв главную роль в известном мексиканском сериале «Тереза».

Эдди Редмэйн — искусствовед из Тринити-колледжа Кембриджского университета

Любопытная заметка. Все три брата Редмэйн учились в Итонском колледже: Эдди в одном классе с принцем Уильямом, его старший брат — с Джеймсом Кэмероном, а младший — с принцем Гарри.

Далее Эдди изучал английское и французское искусство XIX и XX веков. На последнем курсе университета дебютировал на большой лондонской театральной сцене, и понеслась.

Лиза Кудроу — бакалавр по биологии Колледжа Вассара (США)

Но каким образом мир кинокомедий заполучил такую прекрасную актрису, спросите вы? Все благодаря чистой случайности: в 1985 году, ровно после окончания колледжа, Кудроу встретила друга детства, который и уговорил ее поступить в актерскую школу.

Джеймс Франко — бакалавр по английскому языку Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и еще много-много всего

После бакалавриата в Лос-Анджелесе, уже будучи известным актером, Джеймс Франко переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться (считайте): в магистратуре Колумбийского университета; на кинофакультете в школе искусств при Нью-Йоркском университете; в Бруклинском колледже на отделении писательского искусства. А еще он крутой живописец.

Арнольд Шварценеггер — бакалавр по экономике Висконсинского университета

Австрийский юноша поступает в университет в расцвет своей карьеры культуриста, еще до получения гражданства США. Благодаря своему характеру «дельца» и экономическому образованию Шварценеггер уже к 30 годам становится миллионером.

Натали Портман — бакалавр по психологии Гарвардского университета

Актриса закончила учебу в 2003 году, в пик своей карьеры меж съемками в «Звездных войнах».

Брэдли Купер — бакалавр по английской филологии Университета Джорджтауна

После окончания университета Купер переехал в Нью-Йорк и поступил в актерскую школу.

Эмма Уотсон — бакалавр в области английской литературы Брауновского университета (США)

Актриса поступила в университет еще во время съемок знаменитой франшизы о Гарри Поттере. Гермиона была бы довольна.

Стив Кэрелл — бакалавр в области истории Университета Денисон (США)

Сразу после окончания университета Кэрелл присоединился к импровизационной театральной труппе The Second City в Чикаго.

Фрэнсис Макдорманд — бакалавр в области искусств, Бетани-колледж

Более того, после бакалавриата актриса поступила в драматическую школу Йельского университета и в 1982 году получила степень магистра.

Лудакрис — выпускник по специальности «музыкальный менеджмент» Университета Джорджии (США)

Думается, образование во многом помогло добиться Лудакрису громких успехов на музыкальном и продюсерском поприще. Жаль лишь, на его текстах оно не сильно отразилось.

Джейми Фокс — выпускник отделения музыки Международного американского университета Сан-Диего

В итоге к славе Фокса привела вовсе не музыка, а карьера стендап-комика, плавно погрузившая его в мир кино.

Эдвард Нортон — бакалавр по истории Йельского университета

С 5 лет будущий актер увлекался театром, который не бросил и во время университета. Не стоит и говорить, к чему все это привело.

Кортни Кардашьян — степень в области театрального искусства и испанского языка Южного методического университета (США)

Примечательно, что только у старшей из сестер Кардашьян есть высшее образование.

Ева Лонгория — степень бакалавра наук в области кинезиологии в Университете Кингсвилла (США)

Можете не искать, что такое кинезиология. Это дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях.

Как кинезиолог оказался в Голливуде, спросите вы? Выиграв еще во время учебы в университете различные конкурсы красоты и талантов, ответим мы вам.

Саша Барон Коэн — выпускник исторического факультета Колледжа Христа в Кембридже

Актер и комик начал играть на театральной сцене еще во время учебы в Кембридже.

Кен Джонг — выпускник медицинского факультета Университета Северной Каролины

После бакалавриата будущая звезда «Мальчишника в Вегасе» поступил в интернатуру в Медицинский центр Ошера в Новом Орлеане. На этом моменте мы просто уточним, что параллельно он занимался стендапом, — и вы все поймете сами.

Дэвид Духовны — магистр английской литературы Йельского университета

Магистратуре в Йеле предшествовали бакалавриат факультета педагогики Пристонского университета и давнишнее желание стать писателем. Последствиями всего этого стала подготовка Дэвида к защите диссертации на степень доктора философии по теме «Магия и технология в современной поэзии и прозе». Но неожиданные съемки в рекламе и увлечение сценическим мастерством эту подготовку прервали, а затем и вовсе вычеркнули из планов.

Дензел Вашингтон — бакалавр в области журналистики Фордхемского университета в Нью-Йорке

Поступив в университет, Дензел сперва изучал медицину, затем биологию, потом неожиданно увлекся театром и журналистикой, по которой и получил степень. Далее следовало поступление юного журналиста, который изначально хотел стать медиком, в Американскую консерваторию в Сан-Франциско, которое через год прервалось из-за съемок на телевидении.

Маим Бялик — бакалавр по неврологической науке Калифорнийского университета Лос-Анджелеса

Маим с детства играла в различных телевизионных шоу. Но это совершенно не помешало актрисе получить диплом бакалавра по неврологии, поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую по теме «Гипоталамическая регуляция в отношении неадаптивного, обсессивно-компульсивного, аффилированного и сытного поведения в синдроме Прадера−Вилли». И нет, это не реплика ее героини из «Теории большого взрыва».