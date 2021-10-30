20 сцен из фильмов, которые лихо смотрятся на экране, но за кадром все иначе

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В современном мире кино уже давно стало нормой использование зеленого экрана и компьютерной графики. Однако не все сцены можно снять таким образом, и для производства картины требуется огромная команда: гримеры, художники по костюмам, ассистенты и еще много других профессионалов своего дела.

Мы в AdMe.ru заглянули за кулисы культовых кинокартин, чтобы продемонстрировать вам некоторые секреты съемочного процесса. А в конце вас ждет небольшой бонус.

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По-настоящему насладиться полетом на волшебном ковре-самолете у актеров вряд ли получилось бы. Такое возможно только в кино

Если подглядеть за съемками «Годзиллы», то окажется, что бояться там некого, разве что зеленый экран упадет

Если бы враги Дейенерис в реальности увидели, на чем она летит, они бы так ее не опасались

Нам показывают огромный замок в фильме «Красавица и Чудовище», но Эмма Уотсон знает правду

Дублер актера Тоби Магуайра готовится к съемкам сцены в фильме «Человек-паук»

Даже на планете обезьян нужны гримерки

Эмма Стоун выглядит роскошно на экране, но большая часть работы скрыта от глаз: за кулисами трудится целое ателье

Хорошо, когда работа приносит удовольствие

Чтобы сделать такую идеальную укладку для киноэкранов, требуется около 13 часов

А в кадре все выглядит очень натурально

Выглядеть в кадре эпично, когда позади лишь зеленый экран, — это профессионализм чистой воды. Фильм «Главный герой»

Сложно представить, каково оператору во время движения. Фильм «Довод»

Тяжело снимать серьезную сцену, когда у тебя мягкий домашний халат за кадром. Генри Кавилл во время съемок ленты «Лига справедливости Зака Снайдера»

Даже супергерои надевают очки, чтобы проверить почту

Том Харди вживается в роль на съемках второй части блокбастера «Веном»

Актерам то и дело приходится смотреть в «пустоту», представляя там огромную гориллу. Кадры из фильма «Рэмпейдж»

Когда на кону судьба всего мира, а Халк с Таносом травят байки друг другу

Чтобы снять простую сцену диалога, требуется большое количество людей

Казалось бы, нет ничего проще, чем просто заснять Тома Круза на краю скалы

Бонус: хрустящие сахарные леденцы, которые мы видим в сериале «Игра в кальмара», на самом деле изготавливаются в обычных уличных ларьках