20+ ситуаций, которые постоянно происходят в кино и никогда в реальной жизни

История кинематографа насчитывает всего 130 лет. За это время, если верить сайту IMDb, было снято 6,5 миллиона фильмов. Неудивительно, что многие образы и художественные приемы, которые сработали один раз, используются по второму, третьему, пятому и десятому кругу, хотя, если разобраться, ничего общего с реальностью они не имеют.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили форумы киноманов, покопались в своих закромах и обнаружили немало ситуаций, которые никогда не происходят в жизни, но постоянно повторяются в кино, что было неоднократно отмечено пользователями по всему миру. А из бонуса вы узнаете, с чем, наоборот, никогда не сталкиваются киногерои, но регулярно сталкиваемся мы.

У девушек на необитаемом острове не растут волосы, а у мужчин, наоборот, очень быстро отрастает борода

Такой парадокс заметили зрители. Сколько бы дней ни провела девушка на необитаемом острове или в джунглях, ее ноги остаются гладко выбриты, волос нет ни в подмышках, ни в зоне бикини, да и в целом без привычных бьюти-процедур выглядит вполне привлекательно. У мужчин даже за несколько дней пробивается внушительная щетина, появляется тропический загар, въевшаяся под кожу грязь. В общем, вид становится такой, как будто они родились в джунглях.

Лектор в университете никогда не укладывается до звонка и продолжает говорить, когда студенты уже идут к выходу

Вы замечали, что преподаватели в кино никогда не могут завершить лекцию до конца пары? Если нам показывают студенческую аудиторию, то как пить дать профессор будет кричать в спины уходящим студентам тему следующей лекции и давать домашнее задание.

Родители разговаривают с детьми, присаживаясь на корточки

Психологи считают, что, находясь на одном уровне с ребенком, взрослые устанавливают с ним более доверительные отношения. Но в реальной жизни этому правилу следуют далеко не все родители. В кино же взрослые с детьми по-другому вообще не разговаривают.

Если во время похорон начинается дождь, то все оказываются к этому готовы, доставая одинаковые черные зонты

Таких примеров много: «Джон Уик», «Оно», «Новый Человек-паук», «Бэтмен: Начало» и множество других фильмов. В реальной жизни далеко не у всех в принципе оказываются зонты, а уж чтобы у каждого человека на похоронах были зонты одинакового цвета — вообще нонсенс.

Ключи от автомобиля лежат под солнцезащитным козырьком

Если, конечно, их нет в замке зажигания. Люди в американских фильмах ну очень доверчивые. А вот пользователи Reddit с этим не согласны.

В клубе с громкой музыкой герои прекрасно слышат друг друга

Киногерои частенько обсуждают в ночных клубах важные дела — такое ощущение, что громкая музыка им практически не мешает. А ведь каждый, кто бывал на дискотеке, скажет — общаться в таких условиях практически невозможно и, если нужно что-то сказать другу, приходится громко кричать прямо ему в ухо.

Герои целуются в кровати, едва проснувшись

Обычные люди по утрам предпочитают освежить дыхание, сходить в туалет, возможно, даже принять душ, а потом уже производить обмен жидкостями. Киногерои, очевидно, питаются нектаром, либо у них, как у ангелов, нет никаких физиологических потребностей.

У молодых людей всегда есть деньги на съемное жилье

В кино у молодых людей, которые едва закончили колледж и работают на малооплачиваемой работе, откуда-то берутся деньги на съем отдельной симпатичной квартирки в хорошем районе Нью-Йорка. Эх, жаль, в реальной жизни так не бывает.

В фильмах о расизме антагонисты становятся в итоге лучшими друзьями

Обычно в кино о расизме действуют два совершенно противоположных героя, которые недолюбливают друг друга. У них нет ничего общего, но по воле обстоятельств они вынуждены проводить значительное время в компании друг друга: «Шофер мисс Дэйзи», «Прислуга», «Военный ныряльщик», «Зеленая книга», «1+1». В фильмах они практически всегда становятся закадычными друзьями, а в реальной жизни, давайте посмотрим правде в глаза, скорее всего, разбежались бы и никогда больше не встретились.

Жертвы буллинга никогда ничего не рассказывают родителям

Когда хороших детей в кино обижают те, кто сильнее их, они никогда не рассказывают о проблемах родителям, а с разной степенью успеха пытаются решить свои проблемы самостоятельно. Особенно удивительно, когда такими независимыми оказываются ученики начальной школы. В реальной жизни жертвы буллинга рассказывают все родителям (и это совершенно нормально). С хулиганами проводятся беседы, и нападки обычно заканчиваются, но разве снимешь об этом кино?

Для работы за компьютером не используется мышь

Хакеры в кино печатают с нереально быстрой скоростью, не пользуются мышью, о своем успехе сообщают лаконичным «Я внутри» — и только ленивый продвинутый пользователь компьютера над этим не посмеялся.

После переезда главный герой находит друга

Если в кино главный герой только что переехал в другой город (учиться или работать), он тут же находит много друзей. Все вокруг заинтересованы в знакомстве с ним. К сожалению, в реальной жизни это так не работает.

Если кто-то просыпается после комы в больнице, то первым делом он выдергивает капельницу

А что еще делать человеку, который только что вернулся с того света? Конечно же, избавляться от непонятных капельниц и катетеров, ведь по ним не может поступать ничего из того, что обеспечивает его жизнедеятельность. Все пациенты в реанимации так делают, обычное дело.

Когда полицейский близок к раскрытию преступления, его отстраняют от дела, но он это игнорирует

«Сдайте значок и оружие», — говорит босс хорошему полицейскому. Но тот, конечно, и с голыми руками герой и обязательно докопается до правды, и все злодеи будут арестованы.

Сначала начинает хлопать один человек, потом к нему присоединяются остальные

Правило действует для спортивных фильмов, а также для ситуаций, когда главный герой произносит смелую речь и аудитория будто бы не знает, как на нее реагировать, пока не захлопает кто-то один.

Человек становится неузнаваемым под маской

Когда кто-нибудь из героев надевает на лицо маску, его никто не может узнать, ведь для идентификации необходим именно тот небольшой участок лица вокруг глаз, который скрыт. Ни прочие черты лица, ни фигура, ни походка, ни голос никакой роли не играют вообще.

Когда кто-то спешит, машина не заводится

Или не открывается, или ключи падают. В общем, уехать герой никак не может. Ну как назло просто!

На заднем сиденье автомобиля можно легко спрятаться

И конечно, водитель ничего не заметит, сядет в машину, поедет, тут-то злоумышленник (или герой) объявится.

Тинейджеры устраивают дома мегавечеринки

Прийти на такую вечеринку может кто угодно, необязательно даже знать хозяина. Гости рассредоточены по всем комнатам, всюду алкоголь, коробки из-под пиццы, громкая музыка, танцы. Засыпают все прямо там, где упадут, а в родительской спальне обязательно уединяется какая-нибудь парочка. Кстати, родители, похоже, совсем не против такого веселья.

Несколько человек идут по улице шеренгой

Ведь именно так мы и ходим большими компаниями. Самый удобный способ идти по улице, и другим пешеходам это совсем не мешает. Обычно шеренгой идут супергерои в конце фильма, которые только что победили главных злодеев. Бывает, что за их спиной при этом что-нибудь взрывается, но это уже другое клише. Иногда, впрочем, так ходят и уверенные в себе подруги.

Из супермаркетов люди выходят, прижимая к себе бумажный пакет, из которого обязательно торчит французский багет

Бумажные пакеты, как и поголовную любовь к зеленым салатам и французским багетам, еще можно понять, но одно нам все же не дает покоя: почему багет обычно не завернут, почему он соприкасается с немытыми овощами и фруктами? Кто-нибудь носит так покупки домой?

Старшеклассники сложены как 25-летние чемпионы по фитнесу

Девушки тоже выглядят старше своих лет, при этом в большинстве своем у них модельная внешность. Тут все просто: актерам, которые их играют, уже за 20, а иногда и за 30. Также обращали ли вы внимание, что в фильмах про школу редко встречаются полные мальчишки и девчонки (а если и встречаются, то обычно играют объект насмешек)? А ведь в реальной жизни в школу ходят дети разной комплекции и обладателей идеальной фигуры без изъянов среди них не так много.

От приснившегося кошмара человек садится в кровати

Во сне, как известно, все мышцы парализованы, иначе, видя сны, мы бы вскакивали с кровати и бегали вокруг. Несмотря на это, герои фильмов ужасов от приснившихся кошмаров часто садятся в кровати. В реальной жизни, чтобы сесть, человеку требуется сначала проснуться, а проснувшись, он быстро осознает, что видел кошмар, переворачивается на другой бок и продолжает спать дальше.

Люди не здороваются и не прощаются во время телефонной беседы

Кстати, они и при личной встрече далеко не всегда говорят «привет» и «пока», а переходят сразу к делу. Как будто режиссерам жаль экранного времени на слова, не несущие никакой смысловой нагрузки.

В школьных туалетах всегда сплетничают

Сплетники (а чаще сплетницы) находятся в кабинках туалета, а человек, про которого они говорят, стоит у раковины. Либо наоборот.

Бонус

У шпионов в момент входа в чужой компьютер никогда не обновляется Windows!