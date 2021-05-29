20 сцен из фильмов, в которых используется компьютерная графика, а мы даже не догадываемся

За последние годы компьютерные технологии шагнули далеко вперед, а потому киношникам зачастую проще снять сцену на зеленом фоне, чем выезжать на натурные съемки. Ведь цифровые художники могут легко менять локацию действия фильма, добавлять статистов, деревья, людей, здания, транспорт, горы, менять время года. И при этом зрители даже не догадываются, что те или иные объекты в фильме дорисованы на компьютере.