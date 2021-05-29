20 сцен из фильмов, в которых используется компьютерная графика, а мы даже не догадываемся
За последние годы компьютерные технологии шагнули далеко вперед, а потому киношникам зачастую проще снять сцену на зеленом фоне, чем выезжать на натурные съемки. Ведь цифровые художники могут легко менять локацию действия фильма, добавлять статистов, деревья, людей, здания, транспорт, горы, менять время года. И при этом зрители даже не догадываются, что те или иные объекты в фильме дорисованы на компьютере.
Особенно нас в AdMe.ru поразило, как много компьютерной графики использовалось в южнокорейском фильме «Паразиты».
«Паразиты» (2019)
«Паразиты» (2019)
«Паразиты» (2019)
«Легенда о Коловрате» (2017)
«Путь: Во все тяжкие. Фильм» (2019)
«Кобра» (2020 — н. в.)
«Невидимые герои» (2019 — н. в.)
«Невидимые герои» (2019 — н. в.)
«Птичий короб» (2018)
«Ford против Ferrari» (2019)
«Рэй Донован» (2013–2020)
«Открытое море» (2019–2020)
«Корона» (2016 — н. в.)
«Убийца» (2015)
«Открытие ведьм» (2018 — н. в.)
«Странный ангел» (2018–2019)
«Испанская принцесса» (2019–2020)
«Охотник за разумом» (2017–2019)
«Бортпроводница» (2020)
«Бортпроводница» (2020)
Какой кадр со съемочной площадки впечатлил вас больше всего?
Фото на превью Strange Angel / Scott Free Productions, Movie VFX / YouTube, Barnstorm VFX
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