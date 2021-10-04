20+ редких фото, благодаря которым вы по-другому взглянете на любимые фильмы

Киноиндустрия нас настолько разбаловала, что мы чаще всего даже не задумываемся о том, как много труда стоит за созданием фильмов. Масштабные взрывы, сюрреалистичные миры и фантастические существа, сцены под водой, в воздухе и где бы то ни было еще — все это мы воспринимаем как должное. И только члены съемочной команды знают, что стоит за каждой экранной секундой той или иной картины. Но мы тоже этого хотим.

Редакция AdMe.ru приглашает вас отправиться в виртуальное путешествие по съемочным площадкам любимых фильмов, которое поможет узнать чуточку больше о процессе создания кино.

Знаменитый эпизод из «Начала». Конечный результат сильно отличается от того, что было на площадке

Аниматор Тим Аллен работает с персонажами бертоновского мультфильма «Труп невесты»

Было бы удивительно, если бы Кейт Уинслет заставили по-настоящему свиснуть с лайнера. Не сомневаемся, что Ди Каприо удержал бы ее и в этом случае, но все же

Одна из многочисленных сцен со взрывом во второй части «Терминатора» снималась так

Закулисье фильма «Хоббит: Битва пяти воинств». Режиссер Питер Джексон и актеры Мартин Фримен и Иэн Маккеллен разбирают сценарий

Кира Найтли в подводной сцене фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“»

Крайне сосредоточенная Марго Робби на съемочной площадке картины «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Актер Сурадж Шарма проделал колоссальную работу, чтобы убедительно сыграть в картине «Жизнь Пи»

Полет Шторм (Хэлли Берри) из «Людей Икс» выглядит захватывающе даже без наложенных спецэффектов

Лиза и Луиза Барнс готовятся подарить мировому кинематографу одну из самых жутких сцен в истории. Заведует всем, конечно же, Стэнли Кубрик

Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун ждут команды «Мотор!» на съемочной площадке супергеройского фильма «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»

Вот как выглядел инопланетянин из «Людей в черном» на самом деле

Режиссер Зак Снайдер и актер Джерард Батлер обсуждают сцену на площадке фильма «300 спартанцев»

За кадром киноленты «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

Знаменитая сцена из «Кинг-Конга» с Наоми Уоттс снималась подобным образом

Брэд Питт и его дублер-каскадер во время съемок экшен-сцены картины «Однажды в Голливуде»

Съемочная площадка фильма «Еще одна из рода Болейн»: последние приготовления Скарлетт Йоханссон перед сигналом «Мотор!»

Черепашки-ниндзя вовсе и не черепашки. Как же это, наверное, сложно — вживаться в роль в таком костюме

Милла Йовович, кажется, не выпадает из роли даже в перерывах между дублями в фильме «Обитель зла: Последняя глава»

У продюсера Дэвида Хеймана, вероятно, было несколько наставлений для актеров перед съемками сцены ссоры Рона и Гермионы в четвертой части поттерианы

Актеры Тони Револори и Рэйф Файнс внимательно слушают режиссера Уэса Андерсона на съемках фильма «Отель „Гранд Будапешт“»

Киану Ривз и Марк Дакаскос позволяют себе быть немного несерьезными в перерывах между дублями «Джона Уика — 3»