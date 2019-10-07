20+ примеров, которые доказывают, что западному кино не помешают русскоязычные консультанты

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Неважно, какой у иностранного фильма был бюджет, не имеет значения, в каком году его снимали, — если в нем есть надпись на русском, с большой долей вероятности зрителя ожидает случайный набор букв. Названия и заголовки на кириллице появляются на экране буквально на несколько секунд, но и этого хватает нашему зрителю, чтобы заметить курьез и поделиться им в сети.

Мы в AdMe.ru вспомнили языковые казусы, которые заметили в англоязычном кино. А в конце можно будет послушать типичный русский в исполнении актеров Голливуда.

Парни из «Хитмана» настолько грозные, что даже букву С перевернули

Мистера Бина отправляют в посылке в далекий город Moscow, или, как мы его называем, НПУЛЦА

Съемки России в России не гарантируют отсутствия киноляпов, что доказали создатели фильма «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»

К примеру, для проникновения в Кремль у главного героя были приготовлены документы на имя Anatoly Fedorov. Но во время сканирования и проверки на мониторе охраны имя вдруг стало кириллическим — Александр Самохвалов.

В русском алфавите 33 буквы, а на этой клавиатуре их всего 29. Где же Х, Э и Ъ?

Странный набор букв на экране всего лишь титры выпуска русских новостей под названием «Ред счуаре».

Создатели фильма «Форсаж» уверены: российский военный вертолет легко отличить от гражданского по надписи «Опасно» на борту

В знаменитом приключенческом фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» с надписями на русском тоже как-то не заладилось

На военном авто красуется надпись: «ВПЕ БКА УП 4ЛАИД», а на катере выведено: «НЕ СТОЯТБ».

В фильме «Первый мститель: Противостояние» надписи на щитке и машине гласят: «Через снегу аренда»

Благодаря Marvel, мы теперь знаем, что база Г.И.Д.Р.Ы. располагается в Якутии.

Надпись на коробке гласит: «Уетыре пальта», а зрителю остается только догадываться, что она означает. Кадр из фильма «Макс Пэйн»

Интересная, но малоинформативная табличка гласит: «Пациент информация и помощь пожалуйста лифт приемник», сериал «Стрела»

Такой сироп продается в любом русском магазине, уверены создатели фильма «Напряги извилины»

Типичный закоулок в советском городе хорошо показан в фильме «ГУЛАГ»

Великое русское слово «хющо» красуется на стене советской подлодки в эпизоде телесериала «Доктор Кто»

Слово «щляя», написанное на стене, неплохо дополняет «хющо».

Ах, родные пейзажи! Все как в жизни: таксофон, пекарня, мясники. Отличный пример развесистой клюквы — домыслов о русских и жизни в России из замечательного британского научно-фантастического телесериала.

Вполне исчерпывающая информация на борту космического корабля из фильма «Красная планета»

Такие у русских имена, убеждены создатели сериала «Прослушка»

Судя фильму «Ромео истекает кровью», чтобы получить пропуск в России, достаточно просто уметь писать русские буквы

«Иропуск па пьаво входа в здание усиа» — серьезный документ, согласны, товарищи?

Такси «Метропол» из фильма «Превосходство Борна»

«Ухищренно» и «Плохой робот» — типичные названия для российских компаний в сериале «В поле зрения»

Ответственно подошли к деталям в фильме «Красный воробей»: ошибок здесь нет, и паспорт показали полностью, однако пользователи сети шутили над возможностью взять по этому паспорту кредит

Бонус: типичный диалог «русских» из голливудской «Красной жары»

Как вы считаете, почему в иностранном кино так часто коверкают русский язык?