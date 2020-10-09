20+ популярных киношных ситуаций, которые давно вызывают у зрителей лишь раздражение
Практически в каждом фильме присутствуют какие-либо киноштампы, зачастую нелепые. Так, в боевиках ближе к концу главный злодей ловит положительного героя и, перед тем как его прикончить, рассказывает ему свой грандиозный план уничтожения или порабощения мира. В это время герою удается освободиться, и он побеждает негодяя.
Или вот еще забавный прием: если хорошего персонажа преследует машина, то он всегда бежит прямо, вместо того чтобы свернуть в сторону. Мы в AdMe.ru вспомнили, какие еще абсурдные ситуации переходят из фильма в фильм, вызывая у зрителей недоумение и раздражение, так как они не имеют ничего общего с жизнью.
- Если положительный герой прячется за столом или диваном, а плохие парни стреляют в него 1 000 раз, то ни один из выстрелов не пробивает мебель насквозь. Из чего делают киношные столы?
- Все сцены драк с несколькими нападающими — абсолютно абсурдные. Плохие парни все такие вежливые, ждут, пока их друзья пытаются побить главного героя, и только потом сами вступают в бой.
- — У меня есть план.
— Что за план?
— Некогда объяснять, просто доверься мне.
- Полицейский смотрит на мутную видеозапись и говорит какому-то молодому сотруднику-ботану:
— Можешь увеличить изображение?
— Конечно! Компьютер, увеличить сектор D6!
— Подожди... Ну-ка увеличь еще здесь.
— Готово.
— Так, а теперь можешь улучшить картинку?
Мы видим на экране жутко размытое изображение, но ботан нажимает какую-то клавишу, и оно становится сверхчетким. Затем программа сравнивает фото разыскиваемого преступника с теми, что есть в базе. И на мониторе появляются 2 сигнала зеленого цвета. Коп кому-то по рации:
— Да, это наш беглец, мы засекли его.
- Разговор начинается в одной комнате, затем сцена обрезается, и герои уже находятся в машине или еще где-то. И диалог продолжается точно с той фразы, на которой они остановились. Еще бывает так, что беседа начинается, когда персонажи садятся в автомобиль, далеко куда-то едут, а продолжают уже по приезде, выходя из машины. Что они делали все то время, пока добирались до авто или до места назначения?
- 10 обученных солдат с автоматическим оружием, а также пара снайперов и боевой вертолет стреляют по убегающему персонажу. Но не могут попасть в него. Единственное место, куда им удается попасть, — это ровные линии рядом с бегущим человеком. А затем отважный герой сбивает вертолет палкой, камнем или стрелой из лука.
- Дома, в котором живут трое-четверо хаотичных детей, всегда находятся в чистоте и порядке.
- Главный герой (или несколько персонажей) запрыгивает в такси и кричит: «Следуй за той машиной!» И таксист беспрекословно подчиняется.
- Если дело происходит в Мексике или любой другой латиноамериканской стране, то мир вокруг обязательно приобретает оранжевый оттенок.
- А если герой по сюжету прибывает в Россию, причем чаще всего в Москву, то картинка уже показана через голубовато-синий фильтр. Видимо, чтобы холод и мороз прямо так и чувствовались зрителем сквозь экран.
- Кто-то из героев получает удар по голове, теряет сознание, а через 2 минуты приходит в себя, встает и занимается своими делами, как ни в чем не бывало.
- Любимая жена и заботливая мать с раннего утра готовит целую стопку блинов или вафель, картофельные оладьи, жарит бекон, колбаски, яичницу, нарезает разные фрукты. Члены семьи только берут кусочек в рот или вообще ни к чему не притрагиваются, а просто уходят со словами: «Я спешу».
- В каждой шпионской или детективной ленте происходит подобный диалог по телефону:
— Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Это о деле Джонса.
— Что случилось? Что ты выяснил?
— Не могу сейчас говорить. Встретимся завтра в 9.
— Стой! Расскажи мне, что происходит.
— Нет, не сейчас. Завтра в 9...
А на следующее утро звонивший найден мертвым.
- Персонажи фильмов спокойно стреляют из пистолетов и автоматов в помещении или в машине, после чего у них не проявляются какие-либо нарушения слуха.
- Люди заказывают еду в ресторане, а затем уходят, не дождавшись, пока ее принесут. Бывает еще так: персонажи получают заказ, но удаляются, едва попробовав.
- Автомобиль положительного героя таранит другие машины или попадает в серьезную аварию, но все еще способен ездить. Причем подушки безопасности во время столкновений не срабатывают.
- Кто-то из второстепенных персонажей звонит главному герою и спрашивает:
— Эй, ты уже слышал?
— О чем ты?
— Это уже во всех новостях показывают, срочно включи телевизор.
Главный герой включает телевизор, который, оказывается, уже настроен на нужный канал, а новостной сюжет только-только начинается.
- Если дело происходит в автомастерской, то всегда фоном идут либо выстрелы пневматических пистолетов, либо щелканье ручных трещоток. Кажется, что в Голливуде существуют лишь эти 2 звуковых эффекта для автомастерских.
- Люди могут без проблем разговаривать и слышать друг друга в клубах или барах, где звучит громкая музыка.
- Каждый раз, когда кто-то вытаскивает нож или меч из ножен, всегда слышен характерный звук трения металла о металл. Самое забавное, что оружие может доставаться из кожаного футляра, ботинка или еще чего-то другого, сделанного не из железа. Как будто на «фабрике грез» во всех картинах используют один и тот же звуковой прием.
- Если негодяи стреляют в главного героя и попадают в него, хотя по сценарию он не должен быть ранен, то он обязательно расстегнет рубашку и продемонстрирует свой бронежилет.
- Люди ходят дома накрашенными, в верхней одежде и обуви. Даже если их персонаж никуда не собирается выходить. Кто-нибудь из вас носит дома джинсы скинни или вечерние платья?
Какие еще абсурдные ситуации вы замечаете чуть ли не в каждом фильме?
Фото на превью 360 / BBC Films, The UK Film Council, Magnolia Pictures