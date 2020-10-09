20+ популярных киношных ситуаций, которые давно вызывают у зрителей лишь раздражение

Практически в каждом фильме присутствуют какие-либо киноштампы, зачастую нелепые. Так, в боевиках ближе к концу главный злодей ловит положительного героя и, перед тем как его прикончить, рассказывает ему свой грандиозный план уничтожения или порабощения мира. В это время герою удается освободиться, и он побеждает негодяя.

Или вот еще забавный прием: если хорошего персонажа преследует машина, то он всегда бежит прямо, вместо того чтобы свернуть в сторону. Мы в AdMe.ru вспомнили, какие еще абсурдные ситуации переходят из фильма в фильм, вызывая у зрителей недоумение и раздражение, так как они не имеют ничего общего с жизнью.

Если положительный герой прячется за столом или диваном, а плохие парни стреляют в него 1 000 раз, то ни один из выстрелов не пробивает мебель насквозь. Из чего делают киношные столы?

Все сцены драк с несколькими нападающими — абсолютно абсурдные. Плохие парни все такие вежливые, ждут, пока их друзья пытаются побить главного героя, и только потом сами вступают в бой.

— У меня есть план.

— Что за план?

— Некогда объяснять, просто доверься мне.

Полицейский смотрит на мутную видеозапись и говорит какому-то молодому сотруднику-ботану:

— Можешь увеличить изображение?

— Конечно! Компьютер, увеличить сектор D6!

— Подожди... Ну-ка увеличь еще здесь.

— Готово.

— Так, а теперь можешь улучшить картинку?

Мы видим на экране жутко размытое изображение, но ботан нажимает какую-то клавишу, и оно становится сверхчетким. Затем программа сравнивает фото разыскиваемого преступника с теми, что есть в базе. И на мониторе появляются 2 сигнала зеленого цвета. Коп кому-то по рации:

— Да, это наш беглец, мы засекли его.

Разговор начинается в одной комнате, затем сцена обрезается, и герои уже находятся в машине или еще где-то. И диалог продолжается точно с той фразы, на которой они остановились. Еще бывает так, что беседа начинается, когда персонажи садятся в автомобиль, далеко куда-то едут, а продолжают уже по приезде, выходя из машины. Что они делали все то время, пока добирались до авто или до места назначения?

10 обученных солдат с автоматическим оружием, а также пара снайперов и боевой вертолет стреляют по убегающему персонажу. Но не могут попасть в него. Единственное место, куда им удается попасть, — это ровные линии рядом с бегущим человеком. А затем отважный герой сбивает вертолет палкой, камнем или стрелой из лука.

Дома, в котором живут трое-четверо хаотичных детей, всегда находятся в чистоте и порядке.

Главный герой (или несколько персонажей) запрыгивает в такси и кричит: «Следуй за той машиной!» И таксист беспрекословно подчиняется.

Если дело происходит в Мексике или любой другой латиноамериканской стране, то мир вокруг обязательно приобретает оранжевый оттенок.

А если герой по сюжету прибывает в Россию, причем чаще всего в Москву, то картинка уже показана через голубовато-синий фильтр. Видимо, чтобы холод и мороз прямо так и чувствовались зрителем сквозь экран.

Кто-то из героев получает удар по голове, теряет сознание, а через 2 минуты приходит в себя, встает и занимается своими делами, как ни в чем не бывало.

Любимая жена и заботливая мать с раннего утра готовит целую стопку блинов или вафель, картофельные оладьи, жарит бекон, колбаски, яичницу, нарезает разные фрукты. Члены семьи только берут кусочек в рот или вообще ни к чему не притрагиваются, а просто уходят со словами: «Я спешу».

В каждой шпионской или детективной ленте происходит подобный диалог по телефону:

— Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Это о деле Джонса.

— Что случилось? Что ты выяснил?

— Не могу сейчас говорить. Встретимся завтра в 9.

— Стой! Расскажи мне, что происходит.

— Нет, не сейчас. Завтра в 9...

А на следующее утро звонивший найден мертвым.

Персонажи фильмов спокойно стреляют из пистолетов и автоматов в помещении или в машине, после чего у них не проявляются какие-либо нарушения слуха.

Люди заказывают еду в ресторане, а затем уходят, не дождавшись, пока ее принесут. Бывает еще так: персонажи получают заказ, но удаляются, едва попробовав.

Автомобиль положительного героя таранит другие машины или попадает в серьезную аварию, но все еще способен ездить. Причем подушки безопасности во время столкновений не срабатывают.

Кто-то из второстепенных персонажей звонит главному герою и спрашивает:

— Эй, ты уже слышал?

— О чем ты?

— Это уже во всех новостях показывают, срочно включи телевизор.

Главный герой включает телевизор, который, оказывается, уже настроен на нужный канал, а новостной сюжет только-только начинается.

Если дело происходит в автомастерской, то всегда фоном идут либо выстрелы пневматических пистолетов, либо щелканье ручных трещоток. Кажется, что в Голливуде существуют лишь эти 2 звуковых эффекта для автомастерских.

Люди могут без проблем разговаривать и слышать друг друга в клубах или барах, где звучит громкая музыка.

Каждый раз, когда кто-то вытаскивает нож или меч из ножен, всегда слышен характерный звук трения металла о металл. Самое забавное, что оружие может доставаться из кожаного футляра, ботинка или еще чего-то другого, сделанного не из железа. Как будто на «фабрике грез» во всех картинах используют один и тот же звуковой прием.

Если негодяи стреляют в главного героя и попадают в него, хотя по сценарию он не должен быть ранен, то он обязательно расстегнет рубашку и продемонстрирует свой бронежилет.

Люди ходят дома накрашенными, в верхней одежде и обуви. Даже если их персонаж никуда не собирается выходить. Кто-нибудь из вас носит дома джинсы скинни или вечерние платья?