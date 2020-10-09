AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ популярных киношных ситуаций, которые давно вызывают у зрителей лишь раздражение

11--
-

Практически в каждом фильме присутствуют какие-либо киноштампы, зачастую нелепые. Так, в боевиках ближе к концу главный злодей ловит положительного героя и, перед тем как его прикончить, рассказывает ему свой грандиозный план уничтожения или порабощения мира. В это время герою удается освободиться, и он побеждает негодяя.

Или вот еще забавный прием: если хорошего персонажа преследует машина, то он всегда бежит прямо, вместо того чтобы свернуть в сторону. Мы в AdMe.ru вспомнили, какие еще абсурдные ситуации переходят из фильма в фильм, вызывая у зрителей недоумение и раздражение, так как они не имеют ничего общего с жизнью.

  • Если положительный герой прячется за столом или диваном, а плохие парни стреляют в него 1 000 раз, то ни один из выстрелов не пробивает мебель насквозь. Из чего делают киношные столы?
© The Fifth Element / Gaumont, © Columbia Pictures
  • Все сцены драк с несколькими нападающими — абсолютно абсурдные. Плохие парни все такие вежливые, ждут, пока их друзья пытаются побить главного героя, и только потом сами вступают в бой.
© Transporter 3 / EuropaCorp
  • — У меня есть план.
    — Что за план?
    — Некогда объяснять, просто доверься мне.
© The Adjustment Bureau / Universal Pictures
  • Полицейский смотрит на мутную видеозапись и говорит какому-то молодому сотруднику-ботану:
    — Можешь увеличить изображение?
    — Конечно! Компьютер, увеличить сектор D6!
    — Подожди... Ну-ка увеличь еще здесь.
    — Готово.
    — Так, а теперь можешь улучшить картинку?
    Мы видим на экране жутко размытое изображение, но ботан нажимает какую-то клавишу, и оно становится сверхчетким. Затем программа сравнивает фото разыскиваемого преступника с теми, что есть в базе. И на мониторе появляются 2 сигнала зеленого цвета. Коп кому-то по рации:
    — Да, это наш беглец, мы засекли его.
© Live Free or Die Hard / 20th Century Fox
  • Разговор начинается в одной комнате, затем сцена обрезается, и герои уже находятся в машине или еще где-то. И диалог продолжается точно с той фразы, на которой они остановились. Еще бывает так, что беседа начинается, когда персонажи садятся в автомобиль, далеко куда-то едут, а продолжают уже по приезде, выходя из машины. Что они делали все то время, пока добирались до авто или до места назначения?
© Bad Boys II / Columbia Pictures
  • 10 обученных солдат с автоматическим оружием, а также пара снайперов и боевой вертолет стреляют по убегающему персонажу. Но не могут попасть в него. Единственное место, куда им удается попасть, — это ровные линии рядом с бегущим человеком. А затем отважный герой сбивает вертолет палкой, камнем или стрелой из лука.
© Rambo III / Carolco Pictures
  • Дома, в котором живут трое-четверо хаотичных детей, всегда находятся в чистоте и порядке.
© Moonrise Kingdom / Focus Features
  • Главный герой (или несколько персонажей) запрыгивает в такси и кричит: «Следуй за той машиной!» И таксист беспрекословно подчиняется.
© Race to Witch Mountain / Walt Disney Pictures
  • Если дело происходит в Мексике или любой другой латиноамериканской стране, то мир вокруг обязательно приобретает оранжевый оттенок.
© Once Upon a Time in Mexico / Columbia Pictures, © Dimension Films
  • А если герой по сюжету прибывает в Россию, причем чаще всего в Москву, то картинка уже показана через голубовато-синий фильтр. Видимо, чтобы холод и мороз прямо так и чувствовались зрителем сквозь экран.
© The Bourne Supremacy / Universal Pictures
  • Кто-то из героев получает удар по голове, теряет сознание, а через 2 минуты приходит в себя, встает и занимается своими делами, как ни в чем не бывало.
© Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II / Warner Bros. Pictures
  • Любимая жена и заботливая мать с раннего утра готовит целую стопку блинов или вафель, картофельные оладьи, жарит бекон, колбаски, яичницу, нарезает разные фрукты. Члены семьи только берут кусочек в рот или вообще ни к чему не притрагиваются, а просто уходят со словами: «Я спешу».
© Home Again / Black Bicycle Entertainment
  • В каждой шпионской или детективной ленте происходит подобный диалог по телефону:
    — Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Это о деле Джонса.
    — Что случилось? Что ты выяснил?
    — Не могу сейчас говорить. Встретимся завтра в 9.
    — Стой! Расскажи мне, что происходит.
    — Нет, не сейчас. Завтра в 9...
    А на следующее утро звонивший найден мертвым.
© 360 / BBC Films
  • Персонажи фильмов спокойно стреляют из пистолетов и автоматов в помещении или в машине, после чего у них не проявляются какие-либо нарушения слуха.
© Mr. & Mrs. Smith / 20th Century Fox, © Summit Entertainment
  • Люди заказывают еду в ресторане, а затем уходят, не дождавшись, пока ее принесут. Бывает еще так: персонажи получают заказ, но удаляются, едва попробовав.
© Léon / Gaumont International
  • Автомобиль положительного героя таранит другие машины или попадает в серьезную аварию, но все еще способен ездить. Причем подушки безопасности во время столкновений не срабатывают.
© Terminator 3: Rise of the Machines / Warner Bros. Pictures
  • Кто-то из второстепенных персонажей звонит главному герою и спрашивает:
    — Эй, ты уже слышал?
    — О чем ты?
    — Это уже во всех новостях показывают, срочно включи телевизор.
    Главный герой включает телевизор, который, оказывается, уже настроен на нужный канал, а новостной сюжет только-только начинается.
© Iron Man / Marvel Studios
  • Если дело происходит в автомастерской, то всегда фоном идут либо выстрелы пневматических пистолетов, либо щелканье ручных трещоток. Кажется, что в Голливуде существуют лишь эти 2 звуковых эффекта для автомастерских.
© John Wick / Lionsgate
  • Люди могут без проблем разговаривать и слышать друг друга в клубах или барах, где звучит громкая музыка.
© Bad Boys for Life / Columbia Pictures, © Sony Pictures Releasing
  • Каждый раз, когда кто-то вытаскивает нож или меч из ножен, всегда слышен характерный звук трения металла о металл. Самое забавное, что оружие может доставаться из кожаного футляра, ботинка или еще чего-то другого, сделанного не из железа. Как будто на «фабрике грез» во всех картинах используют один и тот же звуковой прием.
© Kill Bill / Miramax Films
  • Если негодяи стреляют в главного героя и попадают в него, хотя по сценарию он не должен быть ранен, то он обязательно расстегнет рубашку и продемонстрирует свой бронежилет.
© Iron Man / Marvel Studios
  • Люди ходят дома накрашенными, в верхней одежде и обуви. Даже если их персонаж никуда не собирается выходить. Кто-нибудь из вас носит дома джинсы скинни или вечерние платья?
© Dirty Girl / Hart-Lunsford Pictures

Какие еще абсурдные ситуации вы замечаете чуть ли не в каждом фильме?

Фото на превью 360 / BBC Films, The UK Film Council, Magnolia Pictures
11--
-