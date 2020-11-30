20+ очевидных ляпов костюмеров, которые мы не замечали в советских фильмах

В процессе кинопроизводства нередко съемки одной сцены продолжаются несколько дней, а то и недель. Хотя в итоге в фильме этот эпизод длится несколько минут. Поэтому съемочной команде так важно уследить за тем, чтобы наряды актеров в разных сценах оставались без изменений. Но иногда художники по костюмам допускают ошибки, и в кадре герои внезапно оказываются в другой одежде, платки и полотенца перемещаются, а сумки появляются из ниоткуда.