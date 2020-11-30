20+ очевидных ляпов костюмеров, которые мы не замечали в советских фильмах
В процессе кинопроизводства нередко съемки одной сцены продолжаются несколько дней, а то и недель. Хотя в итоге в фильме этот эпизод длится несколько минут. Поэтому съемочной команде так важно уследить за тем, чтобы наряды актеров в разных сценах оставались без изменений. Но иногда художники по костюмам допускают ошибки, и в кадре герои внезапно оказываются в другой одежде, платки и полотенца перемещаются, а сумки появляются из ниоткуда.
Именно такие ляпы допустили костюмеры в наших любимых советских кинокартинах, которые мы в AdMe.ru недавно внимательно пересмотрели.
Покровские ворота
- У возлюбленной Костика наряд меняет цвет: сначала на ней ремень белый, как и нижняя часть платья. А затем мы видим черный ремень и юбку в клеточку.
- Напомним, основное действие картины происходит в 1956–1957 годах. Но в одном из кадров, где показаны улицы весенней Москвы, можно увидеть ребенка в одежде с эмблемой Олимпиады-80.
Берегись автомобиля
- В одной из сцен у персонажа Вячеслава Невинного кепка переползает с правого уха на левое. А тряпка в его руках при смене ракурса из белой мгновенно превращается в черную.
Ирония судьбы, или С легким паром!
- В одной из сцен на левом плече мамы Жени Лукашина висит полотенце, затем оно исчезает и снова появляется.
12 стульев
- Шляпа у одного из персонажей ленты становится то черной, то светлой, то снова черной и опять светлой.
Мимино
- При смене ракурса у девушки в руках откуда ни возьмись появляется красная сумка.
Девчата
- Когда персонаж Пуговкина подходит к двери женского общежития, он держит постельные принадлежности, сложенные стопкой. А уже внутри помещения белье оказывается свернутым в рулон.
- Уши на шапке главного героя киноленты сначала завязаны на макушке, а в следующем кадре свисают вниз.
Вий
- Когда Хома Брут идет к батюшке, видно, что рукав его кафтана оторван. В следующем кадре одежда уже зашита.
Тот самый Мюнхгаузен
- На привале барон Мюнхгаузен рассказывает охотникам о своих приключениях, а его шляпа в это время внезапно переворачивается на 180 °.
Формула любви
- Во время ужина у графа Калиостро на некоторое время исчезает орден с мундира.
- Когда граф Калиостро идет по дому помещика, он успевает 3 раза сменить свой наряд.
О бедном гусаре замолвите слово
- После встречи с медведем корнет Алексей Плетнев — персонаж Станислава Садальского — играет на гитаре с перевязанной рукой. Через несколько кадров повязка таинственным образом исчезает.
Гостья из будущего
- Почти в конце фильма Весельчак У забегает в заколоченный дом без пиджака. А внутри он уже оказывается в пиджаке.
Дайте жалобную книгу
- В одной из сцен у начальника треста общественного питания галстук неожиданно меняет цвет. А затем снова становится раскрашенным в полоску.
- В одном из эпизодов у героя Вицина в нагрудном кармане появляется ручка, а затем и фирменный значок магазина (на лацкане).
Белые росы
- Герой Станислава Садальского несет на левом плече полотенце. При смене ракурса полотенце оказывается на правом плече, а затем, при смене плана, оно снова висит на левом плече.
Будьте моим мужем
- Когда Виктор выходит из поезда, у него в руках чемодан и большой портфель. Через несколько кадров персонаж Миронова уже гуляет по городу лишь с одним портфелем. И до конца фильма Виктор ходит только с ним. Куда пропал чемодан — неизвестно.
12 стульев
- Платок в нагрудном кармане жилетки стыдливого «голубого воришки» то появляется, то исчезает, а затем снова появляется, но уже имеет другой цвет.
Москва — Кассиопея
- После кратковременного разгона звездолета до скорости света ночная рубашка Феди Лобанова магическим образом удлиняется.
Человек с бульвара Капуцинов
- Шарф на руке мистера Джонни Феста то появляется при смене ракурса, то исчезает. И так несколько раз в течение коротенькой сцены.
Как вы относитесь к таким ляпам в кино?
Фото на превью Мимино / Киностудия "Мосфильм"