20+ честных цитат Георгия Данелии, которые задевают за живое
4 апреля ушел из жизни выдающийся режиссер Георгий Данелия. Его фильмы «Афоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве» заслуженно считаются классикой советского кинематографа и уже давно растасканы на цитаты. Георгий Николаевич был не только замечательным кинематографистом, но и талантливым сценаристом и литератором. Он потрясающе владел словом и написал несколько книг, в которых ловко сумел соединить тонкий юмор, любовь к миру и безграничную мудрость.
AdMe.ru решил вспомнить яркие слова Георгия Данелия, которые все еще остаются актуальными.
О себе
- Я встречал и сволочей, и предателей. Но все они крепко-накрепко заперты в мусорном ящике моей памяти, и вход им в мои воспоминания строго запрещен.
- Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни.
- Котов невозможно заставить делать то, чего они не хотят. Так и я. Если мне неохота смотреть этот фильм, то никто, даже я сам не может заставить меня его снимать.
- В каждом герое моих фильмов есть черты, присущие мне.
- Самое дорогое мое воспоминание — светящееся кухонное окно, за которым — мама.
О творчестве
- Я никогда не снимал комедии. На моих фильмах написано «комедия», потому, что под комедию давали больше пленки.
- Я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял все, что хотел. Но снял только то, что хотел!
- Я, к счастью, быстро понял: если буду снимать, рассчитывая на успех, — вообще никогда ничего не сниму. Снимать надо то, что самому нравится и за что потом будет не стыдно.
- Когда превозносят мое творчество, не скрою, конечно, приятно. Но чувствую я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас войдет контролер, оштрафует, опозорит и попросит выйти вон!
- Я режиссерских находок не люблю: зритель должен сопереживать героям и не замечать, каким способом режиссер добивается этого сопереживания.
- Смех — штука заразительная. И комедию, если хочешь определить, смешная она или нет, надо смотреть на зрителе, а не с соратниками.
- Вставляем умные реплики «со смыслом» — сразу становится скучно.
- Афоня в исполнении Леонида Куравлева получился настолько обаятельным, что пришло немало возмущенных писем от жен пьющих особей. В одном из них дама спрашивала: «Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь спали с пьяным сантехником?»
- — Что вы хотели сказать этим фильмом?
— Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.
О жизни
- Жизнь не сценарий. Ее не перепишешь. А жаль!
- Есть люди — есть и танец.
- Я давно заметил, что когда люди работают, то национальных проблем не возникает.
- В жизни есть такие дороги, на которые, если пройдешь мимо, больше никогда не вернешься.
- Случайность — это непознанная закономерность.
- В старости все видится как в бинокль: чем дальше, тем лучше.
- Все люди хорошие, просто иногда они совершают плохие поступки.
- Женщины всегда женщины, они не делятся на старых и молодых.
- Человечество не перестает совершать одну глупость за другой. Оно будто намеренно уничтожает собственную планету. И через пятьдесят лет, если человечество доживет, «Кин-дза-дза!» останется актуальным. Потому что идиотизм вечен, он появился на свет вместе с человеком.
- Как надоело стареть! Когда Бог меня заберет? Умирать надо вовремя.
- Хотелось бы, когда я окажусь там, чтобы кто-нибудь, прочитав мои книги, сказал: «Кот ушел, а улыбка осталась».
А у вас есть любимые цитаты Георгия Данелии?
Фото на превью Логинова Наталья / PhotoXPress / East News