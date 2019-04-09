20+ честных цитат Георгия Данелии, которые задевают за живое

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4 апреля ушел из жизни выдающийся режиссер Георгий Данелия. Его фильмы «Афоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве» заслуженно считаются классикой советского кинематографа и уже давно растасканы на цитаты. Георгий Николаевич был не только замечательным кинематографистом, но и талантливым сценаристом и литератором. Он потрясающе владел словом и написал несколько книг, в которых ловко сумел соединить тонкий юмор, любовь к миру и безграничную мудрость.

AdMe.ru решил вспомнить яркие слова Георгия Данелия, которые все еще остаются актуальными.

О себе

  • Я встречал и сволочей, и предателей. Но все они крепко-накрепко заперты в мусорном ящике моей памяти, и вход им в мои воспоминания строго запрещен.
  • Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни.
  • Котов невозможно заставить делать то, чего они не хотят. Так и я. Если мне неохота смотреть этот фильм, то никто, даже я сам не может заставить меня его снимать.
  • В каждом герое моих фильмов есть черты, присущие мне.
  • Самое дорогое мое воспоминание — светящееся кухонное окно, за которым — мама.

О творчестве

  • Я никогда не снимал комедии. На моих фильмах написано «комедия», потому, что под комедию давали больше пленки.
  • Я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял все, что хотел. Но снял только то, что хотел!
  • Я, к счастью, быстро понял: если буду снимать, рассчитывая на успех, — вообще никогда ничего не сниму. Снимать надо то, что самому нравится и за что потом будет не стыдно.
  • Когда превозносят мое творчество, не скрою, конечно, приятно. Но чувствую я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас войдет контролер, оштрафует, опозорит и попросит выйти вон!
  • Я режиссерских находок не люблю: зритель должен сопереживать героям и не замечать, каким способом режиссер добивается этого сопереживания.
  • Смех — штука заразительная. И комедию, если хочешь определить, смешная она или нет, надо смотреть на зрителе, а не с соратниками.
  • Вставляем умные реплики «со смыслом» — сразу становится скучно.
  • Афоня в исполнении Леонида Куравлева получился настолько обаятельным, что пришло немало возмущенных писем от жен пьющих особей. В одном из них дама спрашивала: «Товарищ режиссер, а вы сами когда-нибудь спали с пьяным сантехником?»
  • — Что вы хотели сказать этим фильмом?
    — Ничего не хотели. Это просто лекарство против стресса.

О жизни

  • Жизнь не сценарий. Ее не перепишешь. А жаль!
  • Есть люди — есть и танец.
  • Я давно заметил, что когда люди работают, то национальных проблем не возникает.
  • В жизни есть такие дороги, на которые, если пройдешь мимо, больше никогда не вернешься.
  • Случайность — это непознанная закономерность.
  • В старости все видится как в бинокль: чем дальше, тем лучше.
  • Все люди хорошие, просто иногда они совершают плохие поступки.
  • Женщины всегда женщины, они не делятся на старых и молодых.
  • Человечество не перестает совершать одну глупость за другой. Оно будто намеренно уничтожает собственную планету. И через пятьдесят лет, если человечество доживет, «Кин-дза-дза!» останется актуальным. Потому что идиотизм вечен, он появился на свет вместе с человеком.
  • Как надоело стареть! Когда Бог меня заберет? Умирать надо вовремя.
  • Хотелось бы, когда я окажусь там, чтобы кто-нибудь, прочитав мои книги, сказал: «Кот ушел, а улыбка осталась».

А у вас есть любимые цитаты Георгия Данелии?

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