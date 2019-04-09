20+ честных цитат Георгия Данелии, которые задевают за живое

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4 апреля ушел из жизни выдающийся режиссер Георгий Данелия. Его фильмы «Афоня», «Мимино», «Я шагаю по Москве» заслуженно считаются классикой советского кинематографа и уже давно растасканы на цитаты. Георгий Николаевич был не только замечательным кинематографистом, но и талантливым сценаристом и литератором. Он потрясающе владел словом и написал несколько книг, в которых ловко сумел соединить тонкий юмор, любовь к миру и безграничную мудрость.