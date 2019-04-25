20+ коротких мультфильмов, каждый из которых займет мысли на весь день

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Кто сказал, что мультфильмы смотрят только дети? Анимация — это тонкое искусство, благодаря которому можно поднять серьезную тему и всего за несколько минут рассказать глубокую историю. А еще заглянуть в самые потаенные уголки души.

Мы в AdMe.ru считаем, что короткометражки несправедливо обделены вниманием, ведь среди них есть настоящие шедевры, которые мы постарались уместить в этой подборке.

Единственная жизнь (2014)

Девушке подбрасывают под дверь виниловую пластинку. Начав ее слушать, героиня понимает, что может управлять временем своей жизни. Мультфильм поучаствовал более чем в 200 международных фестивалях и даже был номинирован на «Оскар». Золотую статуэтку получить не удалось, но зато он завоевал 40 других наград.

Перл (2019)

Розовый клубок пряжи по имени Перл приходит на новую работу в офис. Коллеги-мужчины не воспринимают новенькую всерьез, тогда она решает измениться. Мультфильм будет особенно близок тем женщинам, которым приходилось работать в мужском коллективе.

Лава (2014)

Музыкальная история большой любви двух вулканов Уку и Леле с довольно поучительным посылом: не нужно опускать руки, даже если вы остались одиноки посреди целого океана. Пожалуй, может растрогать даже самых черствых и придирчивых зрителей.

Одинаковый (2015)

История взаимоотношений отца и сына. Ролик наглядно показывает, что мы делаем со своей жизнью, когда заглушаем творческие порывы ежедневной рутиной и обязательствами.

Бао (2018)

Женщина получает шанс стать матерью, но новая роль оказывается не такой уж безоблачной, какой казалась на первый взгляд. К тому же однажды надо отпустить птенца из гнезда, а это очень непросто. Легкая, но одновременно серьезная работа, которая заслуженно получила премию «Оскар».

Я и мой Мултон (2014)

Автобиографический короткометражный фильм, рассказывающий о том, что взрослые и дети часто живут в параллельных вселенных.

Время взаймы (2015)

Это история о молчаливом шерифе, который спустя много лет возвращается на место трагедии, разделившей его жизнь на «до» и «после». Аниматоры студии Pixar Эндрю Коутс и Лу Хаму-Хандж создавали этот мультик в свободное от работы время. На проект у друзей ушло 5 лет.

Три сестры (2019)

Внезапно ворвавшаяся любовь может разрушить всю жизнь. Фильм снят по мотивам черногорской легенды «Дом трех сестер», которая уже более 600 лет трогает сердца людей.

Фараон (2018)

Анимация о трудных решениях, которые мы принимаем каждый день. Возможно, если бы государствами руководили женщины, в мире было бы меньше войн, жестокости и несправедливости.

Слепая Вайша (2016)

Мультфильм, основанный на рассказе Георгия Господинова, рассказывает историю девушки, которая видит прошлое левым глазом, а будущее — правым и поэтому не может жить в настоящем. Возможно, многие их нас тоже порой смотрят на жизнь таким способом.

Чик-чирик (2018)

Трогательная история о том, что наша жизнь похожа на хождение по канату. В любой момент, почувствовав страх, мы теряем равновесие. А когда счастливы, наоборот, идти по жизни становится легко. Мультфильм участвовал в десятках международных фестивалей, несколько раз был отмечен специальным призом жюри и назван лучшим в программе.

Вверх тормашками (2012)

Мультфильм-метафора о семейной жизни. По словам режиссера Тимоти Рекарта, идею о двух перевернутых мирах ему подсказала картина Рембрандта «Размышляющий философ». Ролик выполнен в необычной технике стоп-моушен с использованием кукол.

Старик и море (2000)

Мультипликационный фильм по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя заставляет задуматься о жизни и выборе. Картина выполнена в технике живописи по стеклу и стала первой среди короткометражных мультфильмов, показанной в формате IMAX.

Уборная история — любовная история (2006)

История любви, происходящая в самом неподходящем для этого месте. Картина об обычных людях, которые живут в своем маленьком мире и испытывают противоречивые чувства, не обращая внимания на безразличие прохожих.

Зачарованная (2016)

Героине этой трогательной короткометражки удалось освободиться от зависти и понять свои истинные чувства. Многим взрослым будет чему у нее поучиться.

Потеря (2010)

Мультфильм, созданный в декорациях сюрреализма, о волшебстве, вера в которое со временем куда-то испаряется, и о попытках осмыслить этот мир, найти правильный выход и разобраться в себе.

Общая картина (2014)

Реалистичные анимационные персонажи рассказывают суровую и печально-веселую историю о том, как заботиться о старом родителе.

После полудня (2017)

Память начинает подводить пожилую женщину по имени Эмили, и она, сражаясь с деменцией, старается воскресить яркие моменты жизни. Эмоции с новой силой захватывают Эмили, и ей удается переоценить жизнь благодаря нечаянным открытиям, которые она разглядела в своем прошлом.

Отто (2015)

Женщина, которая не может иметь детей, крадет воображаемого друга маленькой девочки и держит это в секрете от своего мужа. В то время как жена наслаждается жизнью со своим воображаемым ребенком, разрыв между ней и ее мужем увеличивается.

Хранитель плотины (2014)

Притча о предательстве и взаимовыручке, жестокости и добродушии. С волками жить — по-волчьи выть? Или все же можно найти в себе силы оставаться преданным добру до самого конца?

Семейная жизнь (2019)

В честь Дня святого Валентина студия Pixar выложила на свой официальный YouTube-канал раскадровку из известного мультика «Вверх!», чем разбила сердца фанатов этого мультфильма. Черно-белые зарисовки идут параллельно с оригинальным эпизодом жизни Карла и Элли, полной как искренней любви, так и драмы.