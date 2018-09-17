20+ киношных секретов, которые вы точно не знали (Спойлер: Илон Маск снимался в «Железном человеке — 2»)
Как много интересной информации остается за кадром, когда мы смотрим свои любимые фильмы! Например, вы знали о том, что Илон Маск появлялся в «Железном человеке — 2», а Уилл Смит очень хотел забрать своего четвероногого друга со съемок (кстати, у него не получилось)?
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- Галь Гадот, исполнившая роль Чудо-женщины в одноименном фильме (2017), была уже на пятом месяце беременности, когда кинематографистам пришлось доснимать некоторые сцены картины, где ее героине требовалось в том числе совершать различные трюки. Для того чтобы замаскировать живот, который был уже весьма заметен, в передней части костюма персонажа сделали специальную зеленую накладку, которую затем при помощи компьютерной графики заменили на плоский живот.
- Скорее всего, вы не заметили, но в фильме «Звездные войны: Последние Джедаи» (2017) дверь в жилище Люка непростая: она сделана из части крыла его же звездолета.
- Вероятно, только самые внимательные зрители разглядели в фильме «Железный человек — 2» (2010) Илона Маска, которого многие фанаты считают реальным прототипом Тони Старка. Встреча происходит в ресторане, незадолго до начала гонки.
- В кинофильме «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014) оленя короля Трандуила играла лошадь по кличке Лось.
- Стивен Хокинг для съемок кинофильма «Вселенная Стивена Хокинга» (2014) разрешил использовать свой голос (который защищен авторским правом), а также предоставил создателям фильма свою медаль Свободы и диссертацию в качестве реквизита. Позже, в письме режиссеру, Хокинг отметил, что, когда он смотрел на игру Эдди Редмэйна, ему казалось, что он видит самого себя.
- А вы заметили, что в фильме «Шоу Трумана» (1998), в той сцене, где главный герой заходит в туристическое агентство, работница очень долго собирается перед выходом к нему, а потом появляется, забыв снять салфетку для макияжа? А все потому, что это ее первый реальный день работы, ведь главный герой еще никогда не высказывал желания попутешествовать.
- В фильме «В погоне за счастьем» (2006), снятом по мотивам жизни Криса Гарднера, мы можем встретить самого Криса. Встреча Уилла Смита, играющего главного героя, и самого прототипа происходит в конце фильма.
- Забавный эпизод можно увидеть в фильме «Джанго освобожденный» (2012). В сцене в Кэндиленде некий мужчина спрашивает Джанго, как его зовут. И на слова героя «Джанго, первая „д“» этот человек отвечает: «Я знаю». А все потому, что это актер Франко Неро, который играл Джанго в фильме 1966 года.
- Неслучаен общий хронометраж сцен фильма «Титаник» (1997), действие которых происходит в 1912 году. Они длятся 2 часа 40 минут: именно столько времени потребовалось настоящему лайнеру на то, чтобы пойти ко дну. А сцена столкновения с айсбергом длится 37 секунд: ровно столько же, сколько и в реальной жизни.
- Уилл Смит так привязался к своему четвероногому напарнику на съемках фильма «Я — легенда» (2007), что хотел забрать его домой, но что-то пошло не так, и актеру не удалось уговорить хозяина пса.
- В фильме «Новый Человек-паук» (2012) линзы для костюма главного героя были сделаны компанией, занимающейся разработкой оптики для военных и космонавтов.
- Стюарт Фриборн, работавший над созданием образа магистра Йоды из вселенной «Звездных войн», решил скрестить два лица: свое собственное и Альберта Эйнштейна. Именно так и получился запоминающийся облик одного из самых узнаваемых героев франшизы.
- Киану Ривз еще раз доказывает, что является одним из самых крутых актеров Голливуда. В фильме «Джон Уик — 2» (2017) актер почти все трюки своего персонажа исполнил сам. Для этого ему пришлось 3 месяца усиленно заниматься боевыми единоборствами и оттачивать навыки владения огнестрельным оружием. Ну чем не Джеймс Бонд?
- В фильме «Гарри Поттер и философский камень» (2001) шахматы Рона являются точной копией шахмат с острова Льюис — знаменитого набора из моржовой кости для игры в шахматы, изготовленного в Средние века и обнаруженного на одном из островов архипелага Внешние Гебриды.
- Актер Кристофер Уокен, исполнивший роль всадника в фильме «Сонная Лощина» (1999), участвовал в съемках фильма без гонорара. Ему (как и его коллеге Мартину Ландау) просто захотелось сыграть у режиссера Тима Бертона.
- В фильме «Гладиатор» (2000) есть сцена, где героя Рассела Кроу ранят в щеку. И рана эта настоящая. Испуганный конь актера бросился в сторону деревьев, и одна из веток
сильно поцарапала главного героя.
- В фильме «300 спартанцев» (2007) танец Оракула снимали под водой, чтобы добиться на экране своеобразного эффекта «текучести». Что ж, замысел вполне удался.
- Компания спутникового телевидения Yes периодически запускает отдельный канал для любителей вселенной «Игры престолов». Все серии, фрагменты съемок, интервью и многое другое было предоставлено фанатам в преддверии нового сезона. Как знать, может быть, уже совсем скоро канал снова запустит свое вещание.
- В фильме «Призрак оперы» (2004) декораторам никак не удавалось сделать манекен, похожий на Кристину, персонаж Эмми Россум (сама кукла должна была находиться в логове Призрака). Выход из ситуации предложила актриса: ее загримировали, надели свадебное платье и сняли сцену без проблем.
- Для придания главным героям фильма «Выживут только любовники» (2013) некой дикой, первобытной сущности парики персонажей сделали из шерсти коз и яков, переплетенной с человеческими волосами.
- Актер Эдди Редмэйн, исполнивший роль Ньюта Скамандера в фильме «Фантастические твари и где они обитают» (2016), как-то признался, что хотел попасть во вселенную персонажей Джоан Роулинг уже давно. Но он не прошел пробы на роль молодого Волан-де-Морта и даже на одного из представителей семейства Уизли. Все к лучшему, ведь из него получился замечательный магозоолог.
Может, вы тоже заметили интересные пасхалки в своих любимых фильмах? Расскажите нам о них в комментариях.
Фото на превью Fantastic Beasts and Where to Find Them / warnerbros