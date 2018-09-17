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Как много интересной информации остается за кадром, когда мы смотрим свои любимые фильмы! Например, вы знали о том, что Илон Маск появлялся в «Железном человеке — 2», а Уилл Смит очень хотел забрать своего четвероногого друга со съемок (кстати, у него не получилось)?