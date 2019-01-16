20 фотографий звездных дублеров, без которых наши любимые фильмы не были бы такими крутыми

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Современное кино день ото дня становится все более зрелищным. А значит, у каскадеров появляется все больше и больше работы. И если вы думаете, что их услугами пользуются лишь некоторые актеры, то вы ошибаетесь. Даже у таких здоровяков, как Майк Тайсон, есть свои дублеры на съемочной площадке. И хотя роль двойников в кино неоценима, зачастую они остаются незамеченными и непризнанными.

Мы в AdMe.ru решили исправить ситуацию и дать возможность отважным каскадерам и дублерам звезд получить свою минуту славы.

Крис Хемсворт и Боб Хантон, «Тор: Рагнарек»

Марк Уолберг и Дэн Маст, «Трансформеры»

Майкл Дуглас и Майк Раньярд, «Человек-муравей»

Эванджелин Лилли и Ингрид Кляйинг, «Человек-муравей»

Марк Руффало и Энтони Молинари, «Иллюзия обмана»

Себастиан Стэн и Джеймс Янг, «Капитан Америка»

Галь Гадот и Алиша Вела-Бэйли, «Чудо-женщина»

Кейт Бекинсейл и Алиша Вела-Бэйли, «Другой мир: Пробуждение»

Джерард Батлер и Скотт Хантер, «Охота на воров»

Натали Эммануэль и Джейзи Эллис, «Форсаж-8»

Шарлиз Терон и Моник Гандертон, «Взрывная блондинка»

Холли Берри и Аниша Ти Гиббс, «Джон Уик — 3»

Мишель Родригес и Рор Тио, «Обитель зла»

Майк Тайсон и Халид Джаджи, «Кикбоксер возвращается»

Бейонсе и Анджела Мэрил, реклама Pepsi

Рианна и Анджела Мэрил, «Морской бой»

Николай Костер-Вальдау и Райан Тарранн, «Боги Египта»

Эндрю Гарфилд и Уильям Спенсер, «Человек-паук»

Зои Салдана и ее дублерши, «Стражи Галактики»

Команда дублеров «Стражей Галактики»

Как вы думаете, кто из дублеров больше всего походит на своего звездного двойника?

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