20 фотографий звездных дублеров, без которых наши любимые фильмы не были бы такими крутыми
Современное кино день ото дня становится все более зрелищным. А значит, у каскадеров появляется все больше и больше работы. И если вы думаете, что их услугами пользуются лишь некоторые актеры, то вы ошибаетесь. Даже у таких здоровяков, как Майк Тайсон, есть свои дублеры на съемочной площадке. И хотя роль двойников в кино неоценима, зачастую они остаются незамеченными и непризнанными.
Мы в AdMe.ru решили исправить ситуацию и дать возможность отважным каскадерам и дублерам звезд получить свою минуту славы.
Крис Хемсворт и Боб Хантон, «Тор: Рагнарек»
Марк Уолберг и Дэн Маст, «Трансформеры»
Майкл Дуглас и Майк Раньярд, «Человек-муравей»
Эванджелин Лилли и Ингрид Кляйинг, «Человек-муравей»
Марк Руффало и Энтони Молинари, «Иллюзия обмана»
Себастиан Стэн и Джеймс Янг, «Капитан Америка»
Галь Гадот и Алиша Вела-Бэйли, «Чудо-женщина»
Кейт Бекинсейл и Алиша Вела-Бэйли, «Другой мир: Пробуждение»
Джерард Батлер и Скотт Хантер, «Охота на воров»
Натали Эммануэль и Джейзи Эллис, «Форсаж-8»
Шарлиз Терон и Моник Гандертон, «Взрывная блондинка»
Холли Берри и Аниша Ти Гиббс, «Джон Уик — 3»
Мишель Родригес и Рор Тио, «Обитель зла»
Майк Тайсон и Халид Джаджи, «Кикбоксер возвращается»
Бейонсе и Анджела Мэрил, реклама Pepsi
Рианна и Анджела Мэрил, «Морской бой»
Николай Костер-Вальдау и Райан Тарранн, «Боги Египта»
Эндрю Гарфилд и Уильям Спенсер, «Человек-паук»
Зои Салдана и ее дублерши, «Стражи Галактики»
Команда дублеров «Стражей Галактики»
Как вы думаете, кто из дублеров больше всего походит на своего звездного двойника?