20 фотографий звездных дублеров, без которых наши любимые фильмы не были бы такими крутыми

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Современное кино день ото дня становится все более зрелищным. А значит, у каскадеров появляется все больше и больше работы. И если вы думаете, что их услугами пользуются лишь некоторые актеры, то вы ошибаетесь. Даже у таких здоровяков, как Майк Тайсон, есть свои дублеры на съемочной площадке. И хотя роль двойников в кино неоценима, зачастую они остаются незамеченными и непризнанными.