20+ фотографий, которые вмиг перенесут вас на съемочную площадку культовых фильмов
Пожалуй, каждому любителю кино хотелось бы хоть на денек оказаться на съемочной площадке своего любимого фильма. Но для этого необязательно быть знакомым с кем-то из мира кино. Достаточно взглянуть на фотографии процессов, которые остаются за кадром главной операторской камеры.
Поскольку мы в AdMe.ru безгранично любим кино, нам всегда любопытно, как снимали те или иные известные фильмы. И вот какие кадры мы откопали.
Наоми Уоттс на съемках «Кинг-Конга» (2005)
Том Хэнкс и съемочная команда фильма «Изгой» (2000)
Джонни Депп и Тим Бертон на съемках фильма «Эдвард Руки-ножницы» (1990)
Визажист между дублями готовит Брюса Уиллиса к съемкам в «Крепком орешке» (1988)
Мэтт Деймон на съемках «Марсианина» (2015)
Квентин Тарантино и Кристоф Вальц (на заднем фоне) на съемках «Джанго освобожденный» (2012)
Крис Хемсворт, режиссер Тайка Вайтити и Тесса Томпсон отдыхают в перерывах между съемками фильма «Тор: Рагнарёк» (2017)
Сильвестр Сталлоне на съемочной площадке фильма «Рокки-4» (1985)
Режиссер Стивен Спилберг на съемочной площадке «Инопланетянина» (1982) с аниматронной инопланетной марионеткой
На съемочной площадке фильма Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001)
Съемки фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Актриса Алисия Викандер на съемках фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018)
На съемочной площадке фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
Стивен Спилберг на съемочной площадке фильма ужасов «Челюсти» (1975)
Том Круз во время исполнения трюка на съемках фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)
Скарлетт Йоханссон гримируют между съемками фильма «Еще одна из рода Болейн» (2008)
Режиссер Зак Снайдер и Джерард Батлер на съемочной площадке фильма «300 спартанцев» (2006)
Съемки фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011)
Режиссер Крис Коламбус и Робин Уильямс на съемках комедии «Миссис Даутфайр» (1993)
Кристиан Бейл на съемках фильма «Темный рыцарь» (2008)
Съемки знаменитой сцены из фильма «Железный Человек» (2008)
На каком снимке ваш взгляд задержался особенно долго?
Фото на превью Image supplied by Capital Pictures / East News
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