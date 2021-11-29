20+ фотографий, которые вмиг перенесут вас на съемочную площадку культовых фильмов

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Пожалуй, каждому любителю кино хотелось бы хоть на денек оказаться на съемочной площадке своего любимого фильма. Но для этого необязательно быть знакомым с кем-то из мира кино. Достаточно взглянуть на фотографии процессов, которые остаются за кадром главной операторской камеры.

Поскольку мы в AdMe.ru безгранично любим кино, нам всегда любопытно, как снимали те или иные известные фильмы. И вот какие кадры мы откопали.

Наоми Уоттс на съемках «Кинг-Конга» (2005)

Том Хэнкс и съемочная команда фильма «Изгой» (2000)

Джонни Депп и Тим Бертон на съемках фильма «Эдвард Руки-ножницы» (1990)

Визажист между дублями готовит Брюса Уиллиса к съемкам в «Крепком орешке» (1988)

Мэтт Деймон на съемках «Марсианина» (2015)

Квентин Тарантино и Кристоф Вальц (на заднем фоне) на съемках «Джанго освобожденный» (2012)

Крис Хемсворт, режиссер Тайка Вайтити и Тесса Томпсон отдыхают в перерывах между съемками фильма «Тор: Рагнарёк» (2017)

Сильвестр Сталлоне на съемочной площадке фильма «Рокки-4» (1985)

Режиссер Стивен Спилберг на съемочной площадке «Инопланетянина» (1982) с аниматронной инопланетной марионеткой

На съемочной площадке фильма Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001)

Съемки фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Актриса Алисия Викандер на съемках фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018)

На съемочной площадке фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

Стивен Спилберг на съемочной площадке фильма ужасов «Челюсти» (1975)

Том Круз во время исполнения трюка на съемках фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)

Скарлетт Йоханссон гримируют между съемками фильма «Еще одна из рода Болейн» (2008)

Режиссер Зак Снайдер и Джерард Батлер на съемочной площадке фильма «300 спартанцев» (2006)

Съемки фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011)

Режиссер Крис Коламбус и Робин Уильямс на съемках комедии «Миссис Даутфайр» (1993)

Кристиан Бейл на съемках фильма «Темный рыцарь» (2008)

Съемки знаменитой сцены из фильма «Железный Человек» (2008)