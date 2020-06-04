20+ фильмов, которые, по мнению читателей AdMe.ru, нельзя просто взять и забыть
Есть фильмы, которые остаются в памяти человека если не на всю жизнь, то очень надолго. Порой они связаны с каким-то важным событием; иногда, случайно попавшись под руку, дают ответы на самые сложные вопросы; а бывает, помогают отпустить ситуацию и посмотреть на жизнь другими глазами.
Мы в AdMe.ru попросили своих читателей рассказать о фильмах, зацепивших их больше всех. Этот пост собрал несметное количество комментариев с рекомендациями, которые открыли нам ранее неизвестные шедевры кинематографа. И, конечно, мы не могли пройти мимо и не опубликовать эти рецензии.
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«Моя левая нога» Джима Шеридана. Помню, как сидела перед телеком и засыпала. А когда начался фильм, проснулась и потом не спала всю ночь. С этой ленты началась моя любовь к Дэниелу Дэй-Льюису. © Bisquit / AdMe
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В свое время сильное впечатление произвел фильм «Темная вода», просто до дрожи. Для меня это было связано с потерей близкого человека. После кино рыдала и отходила очень долго. Другим мощным фильмом для меня оказался «Дом из песка и тумана». Эти 2 картины я точно пересматривать не буду. © Katka_rrr / AdMe
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Мне почему-то очень запомнился фильм «Корабельные новости». Неторопливое такое, немного странное повествование. Шикарнейший актерский состав: Кевин Спейси, Джулианна Мур, Джуди Денч, Кейт Бланшетт. И его посыл: даже конченый неудачник может подняться с колен. © Екатерина / AdMe
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«Загадочная кожа». Не любимый. Даже не в списке фаворитов. Но я посмотрела его 3 раза. Этот фильм вынес мне мозг. Я просто не смогла его забыть. Шоковое состояние от игры мальчика. © Hilda 2.0 / AdMe
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«Прощай, сегодняшний день». Подобных фильмов много, но почему-то именно этот, неторопливый, с простой земной человеческой философией совершенно простого земного главного героя, зацепил меня больше прочих. Это умение сказать спасибо жизни за все те ежедневные маленькие радости, так спокойно и светло отнестись к своей судьбе есть не у каждого. © Konseki / AdMe
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Среди современного кино, которое полно супергероями, очень выделяется «По соображениям совести» Мела Гибсона. У этого чувака вообще многие фильмы крутые, но этот прямо в душу запал. Классно, что на реальных событиях основан, большое уважение герою. © Вайлет Сакре / AdMe
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«Жить» (японский). Хотя вот вообще вопреки всем моим вкусам, привычкам и интересам. Но очень впечатлил и смыслами, и подачей. © Iryna Mihalyk / Facebook
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Почему-то никто не упомянул «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, а это же просто шедевр на все времена! Где еще в одном месте найдешь такой пышный букет моральных проблем, извечных вопросов жизни и смерти, любви и ненависти, дружбы и предательства? Редкий фильм, не утративший ни зрелищности, ни актуальности с 1982-го. © Тетя Нюра / AdMe
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«Похороните меня за плинтусом» — фильм о моей маме. Плакала, потому что мое детство и юность прошли в таком же кошмаре, а она называла это любовью. © Елена Ковина / Facebook
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«Тот самый Мюнхгаузен». В детстве как-то не понимал, а на старости лет дошло. © Игорь Вышкин / Facebook
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«Там, где сердце» — фильм простой и добрый. Но я его смотрела на 3-м месяце беременности, были жуткий токсикоз и температура, я жила совсем одна в чужом городе. Накануне на меня набросилась стая собак, а ночью поднялась температура 38,5 °C, очень боялась за ребенка! Даже не знала, где дежурная аптека. Таксист привез лекарства. Я выпила их, включила телек, чтобы не страшно было. И такая волна добра и надежды от этого фильма! С утра была почти совсем здорова. © Анна Прок / Facebook
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«Кожа, в которой я живу». Мерзко как-то было после его просмотра, осадок неприятный остался, но вот до сих пор нет-нет да и всплывут в памяти картинки. © Agnetc / AdMe
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Когда я начала смотреть фильм «Пианино», совершенно не ожидала от себя такой реакции. Полный восторг от всего: сюжета, игры актеров, операторской работы. До сих пор считаю его лучшим кино о любви. Это о самом сильном впечатлении. А вот любимым был и остается бергмановский «Фанни и Александр». Каждое Рождество я делаю себе подарок: смотрю этот фильм. И 3,5 часа в году я безусловно счастливый человек! © Alla Stankevich / AdMe
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«Романс о влюбленных». Будто пыльным мешком стукнули. Тряхну головой, а фильм не рассеивается. © Lena Passkal / Facebook
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Мультфильм Disney про Моану. Я была на грани важного шага в своей жизни. Этот фильм придал мне сил идти до конца и уверенности. Теперь у меня свой бизнес и дел невпроворот, я нашла себя. Спасибо Моане. © Liudmila Wachtel / Facebook
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«Достучаться до небес». После просмотра я стала ценить каждую минуту жизни, не откладывать жизнь на потом. Лучший из немецких фильмов, в котором сочетаются практически все жанры. © Чезаре Борджиа / Facebook
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Самые сильные переживания вызвал фильм «Помни имя свое». Удивительная и трагичная история. © Алла Урсу / Facebook
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Мне многие фильмы нравятся. Есть любимые, есть те, что заставляют задуматься, но впечатление на меня произвел только один — «Был месяц май». Вот прямо эффект разорвавшейся бомбы. Я никогда не думала, что вот так спокойно, обыденно даже, можно показать трагедию. Два или три года назад я посмотрела его впервые, до сих пор думаю о нем. © Рыжая Лиса / AdMe
А какие фильмы оставили в вашей памяти неизгладимый след? Расскажите нам о них. Может быть, кому-то ваш отзыв очень пригодится.
Фото на превью The Remains of the Day / Columbia Pictures Corporation, Cgb Cgb / AdMe