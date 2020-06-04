20+ фильмов, которые, по мнению читателей AdMe.ru, нельзя просто взять и забыть

«Похороните меня за плинтусом» — фильм о моей маме. Плакала, потому что мое детство и юность прошли в таком же кошмаре, а она называла это любовью. © Елена Ковина / Facebook

«Там, где сердце» — фильм простой и добрый. Но я его смотрела на 3-м месяце беременности, были жуткий токсикоз и температура, я жила совсем одна в чужом городе. Накануне на меня набросилась стая собак, а ночью поднялась температура 38,5 °C, очень боялась за ребенка! Даже не знала, где дежурная аптека. Таксист привез лекарства. Я выпила их, включила телек, чтобы не страшно было. И такая волна добра и надежды от этого фильма! С утра была почти совсем здорова. © Анна Прок / Facebook