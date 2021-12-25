20 фильмов, которые настраивают на новогодний лад не хуже, чем тазик оливье и килограмм мандаринок

Кто не любит Новый год и Рождество? Возможно, некоторым из нас нравятся даже не сами эти праздники, а подготовка к ним: покупка подарков, составление планов, приготовление вкусных блюд и, конечно, просмотр новогодних фильмов. Именно они помогают подпитаться волшебными флюидами и создают ощущение магии.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наши любимые киноленты разных лет, которые из года в год отвечают за создание нужного настроения.

Не спать до Рождества

Бармен по имени Билли и бизнес-леди Лиззи знакомятся при весьма странных обстоятельствах и быстро выясняют, что их объединяет одна особенность: они оба страдают бессонницей. Кажется, молодые люди перепробовали уже все средства, кроме одного — найти идеального партнера для сна. Рейтинг IMDb — 6,7

Рождественская гармония

Келли возвращается в родной город после расставания с парнем. Эта поездка подарит ей новые ощущения: она заново откроет для себя музыку, по-другому посмотрит на семью и научится верить в рождественские чудеса. Рейтинг IMDb — 6,4

Когда Гарри встретил Салли

Со стороны может показаться, что Гарри и Салли просто созданы друг для друга. Но, увы, они просто близкие друзья. Им понадобится долгих 11 лет, чтобы наконец понять, что они идеальная пара. Рейтинг IMDb — 7,6

Маленькие женщины

Сестры Марч живут в небольшом городке Конкорд штата Массачусетс. У каждой из них свой характер и своя история взросления. Однако их объединяет одно — безусловная любовь друг к другу и к своей семье. Рейтинг IMDb — 7,3

Ноэль

В рождественском Нью-Йорке царит атмосфера праздника: по всему городу зажигаются тысячи огней, а миллионы людей надеются на чудо. И с некоторыми героями этого фильма чудеса действительно случатся. Рейтинг IMDb — 6,2

Семьянин

Джек — успешный бизнесмен, президент инвестиционной компании, который живет в шикарной квартире и ездит на «феррари». Однако внезапная встреча с Сантой разворачивает жизнь героя на 180 °. Теперь он работает продавцом покрышек, ездит на минивэне, а еще у него есть любящая жена и дети. Какая же жизнь понравится Джеку больше? Рейтинг IMDb — 6,8

Самый счастливый сезон

Накануне Рождества Харпер приезжает в родной дом вместе со своей подругой. Они рассчитывают весело провести праздник, но сталкиваются с непониманием со стороны старшего поколения. Им предстоит пережить несколько весьма непростых дней, но в конечном итоге, конечно, любовь одержит победу. Рейтинг IMDb — 6,6

Рождественские туфли

Рождество — время волшебства. В этой сказке главный герой тоже надеется на чудо и во что бы то ни стало старается достать для своей мамы рождественский подарок — красивые туфли. Рейтинг IMDb — 6,7

Неуловимый аромат любви

Писательница из Лос-Анджелеса знакомится в интернете с идеальным, как ей кажется, парнем. Не желая упустить свой шанс, она отправляется к нему через всю страну на Рождество. Но, прилетев, понимает, что ее обманули. Рейтинг IMDb — 6,3

Мальчик по имени Рождество

Маленький мальчик по имени Николас отправляется искать своего отца, который когда-то уехал на поиски легендарной эльфийской деревни на севере. Конечно, Николаса ждут невероятные приключения, которые помогут ему не только добиться своей цели, но и открыть в себе новые таланты. Рейтинг IMDb — 6,7

Необыкновенное Рождество Зои

Зои нельзя назвать большим фанатом Рождества: она не любит всю эту суету с покупкой подарков, праздничный ажиотаж и особенно рождественские песни. Дело в том, что у Зои есть необычный дар: она может слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют. Рейтинг IMDb — 8,3

Разыскивается Санта!

В канун Рождества незадачливый пройдоха Этторе оказывается в доме одинокого старичка. Здесь он обнаруживает огромное количество детских игрушек и подарков, а хозяин особняка уверяет, что он не кто иной, как настоящий Санта-Клаус. Рейтинг IMDb — 6,3

Следующая остановка — Рождество

Что вы изменили бы в своей судьбе, если бы внезапно перенеслись в прошлое? Главной героине Энжи выпадает такая удивительная возможность, и она возвращается на 10 лет назад. Сможет ли она с умом распорядиться этим подарком или же, наоборот, наделает массу ошибок? Рейтинг IMDb — 7,2

Реальная любовь в Нью-Йорке

В канун Нового года миллионы жителей Нью-Йорка готовятся к празднику. И несмотря на то, что это огромный город, некоторым героям будет суждено пересечься в эту волшебную ночь и остаться вместе навсегда. Рейтинг IMDb — 6,4

Любовь сквозь время

Сердце Питера украла девушка по имени Беверли. Вот только обстоятельства складываются так, что влюбленным не суждено быть вместе. Однако Питер не намерен сдаваться: он будет бороться за свою любовь, даже если ради нее ему придется путешествовать во времени и сражаться с темными силами. Рейтинг IMDb — 6,2

Рождественская сказка

Абель и Юнона — пожилая супружеская пара, которая ждет приезда своих детей на праздники впервые за долгие годы. Но все идет не так гладко, как хотелось бы. Сын Анри привозит любовницу, дочь Элизабет приезжает со своим замкнутым ребенком, а жена младшего сына Ивана явно скрывает какую-то зловещую тайну. Рейтинг IMDb — 7

8 женщин

Французская глубинка. В роскошном загородном особняке собирается семья, чтобы вместе встретить Рождество. Однако, похоже, праздник придется отменить, ведь в доме совершается преступление. 8 женщин, оказавшись одновременно в одном помещении, берутся за расследование. При этом довольно быстро становится ясно, что мотив был у каждой из них. Рейтинг IMDb — 7,1

Четыре комнаты

Главный герой — портье Тед, служащий в большом отеле. Выйдя на работу в канун Нового года, он окажется свидетелем массы удивительных и даже немного зловещих событий, которые произойдут в четырех разных комнатах отеля. Рейтинг IMDb — 6,8

Привет семье!

Канун Рождества. Главный герой Эверетт привозит в родной дом невесту Мередит. Он хочет наконец представить девушку всему семейству и сделать ей предложение. Однако вскоре выясняется, что родные Эверетта не в восторге от его выбора и считают, что молодым людям не стоит спешить со свадьбой. Рейтинг IMDb — 6,3

План Мэгги

Мэгги давно мечтает о ребенке и наконец принимает решение родить для себя. Однако все меняется, когда она знакомится с очаровательным парнем по имени Джон, который уже несколько лет страдает из-за несчастливого брака. Вскоре влюбленные играют свадьбу, но очень быстро Мэгги понимает, что сделала ошибку. Тогда у нее появляется новый план. Рейтинг IMDb — 6,2