20+ фактов о Джонни Деппе — актере, у которого все еще нет «Оскара», зато есть всенародная любовь

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Пират и волшебник, любимец женщин и Тима Бертона, певец и музыкант — все это и многое другое можно сказать про Джонни Деппа, которому 9 июня 2020 года — и в это сложно поверить — исполняется 57 лет. Но как и сам актер, так и народная любовь к нему с годами не увядает, а амплуа, в которых он предстает перед зрителями, поражают разнообразием.