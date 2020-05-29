20+ фактов о Джонни Деппе — актере, у которого все еще нет «Оскара», зато есть всенародная любовь
Пират и волшебник, любимец женщин и Тима Бертона, певец и музыкант — все это и многое другое можно сказать про Джонни Деппа, которому 9 июня 2020 года — и в это сложно поверить — исполняется 57 лет. Но как и сам актер, так и народная любовь к нему с годами не увядает, а амплуа, в которых он предстает перед зрителями, поражают разнообразием.
В честь дня рождения Джонни Деппа AdMe.ru подготовил подборку любопытных фактов из его биографии. А бонус в конце раскроет тайну излюбленной фишки в образе актера.
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Джон Кристофер Депп II родился в штате Кентукки в семье официантки и инженера-строителя. У него две старшие сестры и один старший брат.
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Когда ему было 15 лет, его родители развелись, и его мать вышла замуж за Роберта Палмера, которого Джонни называл впоследствии своим вдохновителем. На церемонии вручения наград «Грэмми» в 2016 году он посвятил песню памяти своего приемного отца, скончавшегося в 2000 году.
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В 16 лет Джонни бросил школу и решил стать рок-музыкантом. Он играл на гитаре во флоридской группе The Kids и других музыкальных группах.
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В 20 лет женился на гримерше Лори Энн Эллисон, однако в браке они прожили чуть больше года и развелись.
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Благодаря первой жене Депп познакомился с Николасом Кейджем. Именно он как-то раз, во время игры в «Монополию», убедил Джонни попробовать себя в качестве актера и устроил ему встречу со своим агентом, которая отправила того на пробы в фильм «Кошмар на улице Вязов».
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Первый громкий успех пришел к Джонни во время съемок телесериала «Джамп-стрит, 21». Однако самого актера раздражал примитивный сюжет молодежной драмы, и он развлекался тем, что постоянно импровизировал вместо того, чтобы произносить реплики, написанные в сценарии.
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Но серьезным творческим прорывом для него стала роль в фильме «Эдвард Руки-ножницы». Она стала первой в череде эксцентричных персонажей, сыгранных актером впоследствии, а сам фильм положил начало творческому сотрудничеству Джонни Деппа и Тима Бертона. Всего Депп снялся в 8 фильмах, которые срежиссировал Бертон.
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Кроме того, на съемках у Деппа завязался бурный роман с партнершей по фильму Вайноной Райдер. Он даже набил себе татуировку в честь возлюбленной со словами Winona forever («Вайнона навсегда»), но после расставания пришлось оперативно переделать ее в Wino forever («Вино навсегда»).
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Депп был дважды женат официально (его второй брак с Эмбер Херд оказался еще менее долгим, чем союз с Лори Эллисон, и закончился оглушительным скандалом), а также был обручен с Шерилин Фенн, Дженнифер Грей, Кейт Мосс и Вайноной Райдер. Он 14 лет встречался с Ванессой Паради, у них 2 детей: Лили-Роуз Мелоди Депп и Джон Кристофер (Джек) Депп III.
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Шерилин Фенн, известная многим зрителям как исполнительница роли Одри Хорн из сериала «Твин Пикс», называет Джонни своей первой любовью и время от времени вспоминает его в своем инстаграме.
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В 2007 году 7-летнюю Лили-Роуз госпитализировали с диагнозом «почечная недостаточность». В благодарность за спасение дочери актер пожертвовал больнице больше $ 1 млн, пригласил 5 медиков на премьеру своего фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и в течение 4 часов в костюме Джека Воробья — простите, капитана Джека Воробья — рассказывал истории маленьким пациентам.
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А в 2018 году Депп, возможно, в последний раз облачился в костюм капитана и посетил больницу для онкобольных детей во Франции. Насколько известно, больше актер возвращаться к этому образу в кино не планирует.
Джонни с дочерью Лили-Роуз.
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В фильме «Воображариум доктора Парнаса» Депп вместе с Джудом Лоу и Колином Фарреллом заменили своего друга Хита Леджера, скончавшегося до окончания съемок. Все три актера передали свои гонорары дочери Леджера.
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Джонни подарил шляпу своего персонажа из фильма «Враги государства» 12-летнему поклоннику. Также в посылке от актера оказалась куча сувениров со съемочной площадки, которые порадовали 4 братьев и сестер счастливца.
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Актер признался, что иногда сауна помогает ему подготовиться к сложным ролям. Так вот из какого пара берутся его странные персонажи!
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Помимо музыки, Депп также увлекается живописью. Он не только коллекционирует картины, но и пишет сам.
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Актер попробовал себя и в ресторанном бизнесе и был одним из совладельцев популярного бара «Ман Рэй» неподалеку от Шанз-Элизе.
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Депп был трижды номинирован на премию «Оскар» за роли в фильмах «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Волшебная страна» и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Награда пока ускользает, но разве дело в ней?
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Когда Джонни арестовали за разгром номера в отеле Нью-Йорка, в котором он поссорился с Кейт Мосс, актер обвинил в порче мебели... броненосца, который прятался в шкафу. Бедное животное так и не нашли, а лучшая отмазка в истории осталась.
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В 2015 году Депп вместе с Элисом Купером и Джо Перри сформировал группу Hollywood Vampires. В 2018 году, во время очередного мирового турне, Джонни исполнил знаменитую песню Боуи «Heroes».
И обещанный бонус: почему Депп почти всегда носит тонированные очки?
«Мой левый глаз слеп, как у летучей мыши», — рассказал актер. Он также с детства страдает близорукостью и поэтому вынужден прибегать к очкам.
Любите ли вы творчество Джонни Деппа? Какие фильмы с ним вы чаще всего пересматриваете?
Фото на превью Barry King / Getty Images