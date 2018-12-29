20+ эксклюзивных снимков со съемок лучших фильмов 2018 года

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В 2018 году на экраны вышло немало захватывающих кинолент. Каждая из них будто переносила зрителей в другую Вселенную: мы сражались на «Войне бесконечности», вздрагивали от «обаятельной» улыбки Венома и переживали за судьбы гостей отеля «Эль Рояль». И в глубине души каждому из нас хотелось узнать, как же создавались эти фильмы.

AdMe.ru приглашает заглянуть в святая святых кинопроизводства и наконец-то увидеть всю кухню съемочного процесса. Готовы? Тогда вперед!

«Мстители: Война бесконечности»: чтобы надеть костюм Таноса, достаточно было прикрепить к лицу датчики

Правда, перед этим Джошу Бролину пришлось вытерпеть не особо приятную процедуру

На сегодня мир спасать закончили. Можно немного отдохнуть

«Звездные войны»: репетиции перед съемками нужны даже отважным повстанцам

«Тихоокеанский рубеж — 2»: с помощью этого устройства актеров превращали в 3D-модели на экране компьютера

«Мамма Миа — 2»: в этом фильме грим накладывают по старинке. Узнаете Аманду Сейфрид?

«Tomb Raider: Лара Крофт»: ссадины и царапины здесь тоже наносили вручную

«Человек-муравей и Оса»: даже супергероям нужны дублеры

«Аквамен»: так создавались костюмы персонажей

«Хищник»: до того как главный герой появился на экране...

...его образ был проработан до мельчайших деталей

«Такси-5»: автомобили на съемках буквально парили в воздухе

А иногда даже взрывались

«Мир юрского периода — 2»: динозавры получились настолько реалистичными...

... что актерам буквально хотелось их расцеловать

«Веном»: кажется, камеру для съемок тоже привезли из другой Галактики

«Девушка, которая застряла в паутине»: редкий момент — улыбка Лисбет Саландер

«Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»? А как же эпичное появление Криса Хемсфорта?

«Фантастические твари: Преступления Гриндевальда»: даже злодеям необходим инструктаж режиссера

Сейчас Ньют схватится за перчатку Дамблдора и перенесется на крышу

Бонус: мы наконец-то раскрыли секрет волшебного чемоданчика из первой части «Фантастических тварей»

А какой из фильмов 2018 года впечатлил вас больше всего?