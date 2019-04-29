20 детей-актеров, которые уже выросли, а мы и не заметили

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«Малыш», «Мост в Терабитию», «Питер Пэн» — кажется, наши любимые фильмы вышли на экраны совсем недавно, а между тем прошло уже 10–15 лет. Маленькие актеры, исполнявшие детские роли, незаметно повзрослели. Например, Филипу Виграцу, который сыграл перепачканного шоколадом Августа Глупа в ленте «Чарли и шоколадная фабрика», уже исполнилось 26 лет, а Генри Томас, известный нам как Эллиот из «Инопланетянина», дважды был женат, у него есть ребенок.