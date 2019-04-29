20 детей-актеров, которые уже выросли, а мы и не заметили
«Малыш», «Мост в Терабитию», «Питер Пэн» — кажется, наши любимые фильмы вышли на экраны совсем недавно, а между тем прошло уже 10–15 лет. Маленькие актеры, исполнявшие детские роли, незаметно повзрослели. Например, Филипу Виграцу, который сыграл перепачканного шоколадом Августа Глупа в ленте «Чарли и шоколадная фабрика», уже исполнилось 26 лет, а Генри Томас, известный нам как Эллиот из «Инопланетянина», дважды был женат, у него есть ребенок.
AdMe.ru решил узнать, как выглядят теперь уже взрослые актеры, которые, кажется, еще совсем недавно были детьми.
Генри Томас (Эллиот), «Инопланетянин» (1982)
Кирнан Шипка (Салли Дрейпер), сериал «Безумцы» (2007–2015)
Джош Хатчерсон (Джесс Ааронс), «Мост в Терабитию» (2007)
Бэйли Мэдисон (Мэй-Белль Ааронс), «Мост в Терабитию» (2007)
Чендлер Риггз (Карл Граймс), сериал «Ходячие мертвецы» (с 2010)
Эйса Баттерфилд (Бруно), «Мальчик в полосатой пижаме» (2008)
Кара Хэйуорд (Сьюзи Бишоп), «Королевство полной луны» (2012)
Гэттлин Гриффит (Уолтер Коллинз), «Подмена» (2008)
Хлоя Грейс Морец (Рэйчел), «500 дней лета» (2009)
Николас Холт (Маркус), «Мой мальчик» (2002)
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Кейт Маберли (Мэри Леннокс), «Таинственный сад» (1993)
Филип Виграц (Август Глуп), «Чарли и шоколадная фабрика» (2005)
Джереми Самптер (Питер Пэн), «Питер Пэн» (2003)
Рэйчел Херд-Вуд (Венди Дарлинг), «Питер Пэн» (2003)
Уил Уитон (Уэсли Крашер), сериал «Звездный путь: Следующее поколение» (1987–1994)
Дакота Блю Ричардс (Лира), «Золотой компас» (2007)
Спенсер Бреслин (Расти), «Малыш» (2000)
Хейли Стейнфелд (Мэтти Росс), «Железная хватка» (2010)
Томас Тургус (Шон), «Это Англия» (2006)
Элисон Стоунер (Сара), «Оптом дешевле» (2003)
А у вас есть любимый фильм, который вы можете бесконечно пересматривать?