20+ человек поделились цитатами из кино и сериалов, которые навсегда поселились в их голове

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Кино дарит нам не только качественные истории, но и высказывания на все случаи жизни. Пользователи Reddit решили поностальгировать и поделились фразами из фильмов и сериалов, которые им запомнились больше всего.

Мы в AdMe.ru с удовольствием прошлись по теме, вспомнили близкие сердцу реплики персонажей, а теперь предлагаем и вам присоединиться к нашему путешествию.

«— Я очень жалею, что не слушал, что мне говорила мама, когда я был маленький.

— И что же она говорила?

— Не знаю, я же не слушал».

Артур Дент («Автостопом по галактике»).

«Нельзя постоянно винить себя за что-то. Просто обвини один раз и живи дальше»

Гомер Симпсон («Симпсоны»).

«Хотелось бы, чтобы был способ понять, что вы живете в „старые добрые времена“, прежде чем они пройдут»

Эндрю Бернард («Офис»).

«Жизнь — это боль, ваше высочество! Любой, кто утверждает обратное, что-то продает»

Уэстли («Принцесса-невеста»).

«Как мне повезло, что внутри меня чувства, благодаря которым так трудно прощаться»

Винни Пух.

«Быть в чем-то отстоем — это первый шаг к тому, чтобы в чем-то преуспеть»

Джейк («Время приключений»).

«Не все события в жизни — это урок. Иногда ты просто ошибаешься»

Дуайт Шрут («Офис»).

«Географического решения душевной проблемы не существует»

Тони Сопрано («Клан Сопрано»).

«Если вы хотите узнать человека, судите его по тому, как он относится к своим подчиненным, а не к равным ему»

Сириус Блэк («Гарри Поттер»).

«Прошлое может причинить боль, но я считаю, что можно либо убежать от него, либо чему-нибудь у него научиться»

Рафики («Король Лев»).

«Проблема — это не проблема. Проблема — это твое отношение к проблеме»

Капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря»).

«Когда-нибудь вы посмотрите вокруг и поймете, что все обожают вас, но никто не любит»

Конь БоДжек.

«Не наши способности показывают, кто мы есть на самом деле, а наш выбор»

Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»).

«Время — иллюзия. Обеденное время — иллюзия вдвойне»

Форд Префект («Автостопом по галактике»).

«Все, что нам нужно решить, это что делать с временем, которое нам дано»

Гэндальф («Властелин колец», «Хоббит»).

«Потеря близких — это часть жизни. Но это не значит, что вы должны перестать пускать в нее других людей»

Бэтмен («Лего Фильм: Бэтмен»).

«Лишить себя жизни — неверное выражение. Не себя, а кого-то! Жалеть о ней будете не вы. Ваша смерть — это всегда испытание для других. Ваша жизнь вам не принадлежит. Не покушайтесь на нее»

Шерлок Холмс («Шерлок»).

«Иногда все, что вам нужно, — это 20 секунд безумной храбрости, чтобы получилось нечто великое»

Бенджамин Ми («Мы купили зоопарк»).

«Добро — это лишь точка зрения»

Палпатин («Звездные войны»).

«Я лентяй. И пришел из длинной очереди лентяев. Скажите спасибо, что я вообще здесь»

Бернард Блэк («Книжный магазин Блэка»).

«Я не ожидал абсолютно ничего, но все равно разочарован»

Дьюи («Малкольм в центре внимания»).

«Когда люди становятся слишком дружелюбными со мной, я начинаю называть их не тем именем, чтобы дать понять, что мне на них плевать»

Рон Суонсон («Парки и зоны отдыха»).

«Когда вы все сделали правильно, люди будут уверены, что вы вообще ничего не делали»

Бог («Футурама»).

«Сегодня я буду жить настоящим. А на случай, если оно будет не очень, у меня есть печенье»

Коржик («Улица Сезам»).

А какие фразы из фильмов или сериалов запомнились на всю жизнь вам?