20+ человек поделились цитатами из кино и сериалов, которые навсегда поселились в их голове

«— Я очень жалею, что не слушал, что мне говорила мама, когда я был маленький.

— И что же она говорила?

— Не знаю, я же не слушал».

«Нельзя постоянно винить себя за что-то. Просто обвини один раз и живи дальше»

«Хотелось бы, чтобы был способ понять, что вы живете в „старые добрые времена“, прежде чем они пройдут»

«Жизнь — это боль, ваше высочество! Любой, кто утверждает обратное, что-то продает»

«Как мне повезло, что внутри меня чувства, благодаря которым так трудно прощаться»

«Быть в чем-то отстоем — это первый шаг к тому, чтобы в чем-то преуспеть»

«Не все события в жизни — это урок. Иногда ты просто ошибаешься»

«Географического решения душевной проблемы не существует»

«Если вы хотите узнать человека, судите его по тому, как он относится к своим подчиненным, а не к равным ему»

«Прошлое может причинить боль, но я считаю, что можно либо убежать от него, либо чему-нибудь у него научиться»

«Проблема — это не проблема. Проблема — это твое отношение к проблеме»

«Когда-нибудь вы посмотрите вокруг и поймете, что все обожают вас, но никто не любит»

«Не наши способности показывают, кто мы есть на самом деле, а наш выбор»

«Время — иллюзия. Обеденное время — иллюзия вдвойне»

«Все, что нам нужно решить, это что делать с временем, которое нам дано»

«Потеря близких — это часть жизни. Но это не значит, что вы должны перестать пускать в нее других людей»

«Лишить себя жизни — неверное выражение. Не себя, а кого-то! Жалеть о ней будете не вы. Ваша смерть — это всегда испытание для других. Ваша жизнь вам не принадлежит. Не покушайтесь на нее»

«Иногда все, что вам нужно, — это 20 секунд безумной храбрости, чтобы получилось нечто великое»

«Добро — это лишь точка зрения»

«Я лентяй. И пришел из длинной очереди лентяев. Скажите спасибо, что я вообще здесь»

«Я не ожидал абсолютно ничего, но все равно разочарован»

«Когда люди становятся слишком дружелюбными со мной, я начинаю называть их не тем именем, чтобы дать понять, что мне на них плевать»

«Когда вы все сделали правильно, люди будут уверены, что вы вообще ничего не делали»

«Сегодня я буду жить настоящим. А на случай, если оно будет не очень, у меня есть печенье»

