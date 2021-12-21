20 актеров и актрис, чьи первые роли не помнит никто, кроме интернета

Сегодня режиссеры и продюсеры борются за то, чтобы заполучить к себе в картину кого-нибудь из этих кинозвезд. А те, в свою очередь, могут спокойно отвергать любые предложения в ожидании чего-то стоящего. Но так, естественно, было не всегда: на заре своей карьеры им приходилось браться буквально за любую работу, будь то секундный эпизод в сомнительном сериале или пара минут экранного времени в низкопробном фильме.

Мы в AdMe.ru задались целью узнать, с какой же роли стартовала карьера 20 голливудских актеров и актрис, без которых сейчас не обходится почти ни одна крупная лента.

Крис Эванс

Актерская карьера Криса Эванса началась с образовательной короткометражки «Биологическое разнообразие: Дикая жизнь!» (1997). В ней он играет старшеклассника, принимающего участие в научном конкурсе, главный приз которого составляет $ 1 000.

Аня Тейлор-Джой

Экранный дебют Ани Тейлор-Джой вполне мог состояться с выходом картины «Академия вампиров» в 2014 году, однако сцена с ее участием была вырезана. К счастью, в том же году ей досталась небольшая роль в британском детективном сериале «Индевор».

Генри Кавилл

В 2001 году на экраны вышел триллер «Лагуна». В ней зоркий зритель мог распознать в исполнителе главного героя Генри Кавилла.

Галь Гадот

Только вдумайтесь, первым экранным опытом Галь Гадот стал израильский сериал «Куколки», в котором она снялась в 2007 году. А уже через год она получила роль в фильме «Форсаж-4», принесшем ей мировую популярность.

Антонио Бандерас

Дебют Антонио Бандераса на большом экране состоялся в 1982 году — Педро Альмодовар пригласил его в свой фильм «Лабиринт страстей». Впечатляющий старт.

Дэниел Рэдклифф

За два года до того, как стать Мальчиком-который-выжил, Дэниел Рэдклифф успел сняться в телевизионной адаптации романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд».

Кэти Бэйтс

Кэти Бэйтс дебютировала в кино в 1971 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Отрыв». Картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля, а также несколько номинаций премии BAFTA.

Райан Рейнольдс

Карьера Райана Рейнольдса началась, когда он еще мальчиком сыграл роль Билли Симпсона в канадской юношеской мыльной опере «Хиллсайд».

Николь Кидман

Первый фильм с Николь Кидман вышел в 1982 году. 15-летняя актриса сыграла в новогодней картине «Рождество в буше», повествующей о бедной семье, пытающейся свести концы с концами.

Том Хиддлстон

Свою дебютную роль Том Хиддлстон сыграл в телефильме «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (2001). Цилиндр актеру явно к лицу.

Ума Турман

Было бы даже странно, если бы свою актерскую карьеру Ума начала не с роли в триллере. В фильме 1987 года «Поцелуй папочку на ночь» Турман играет красотку, ведущую опасную двойную жизнь.

Эдди Редмэйн

Путь английского актера Эдди Редмэйна в кино начался с роли в картине «Ковчег зверей», основанной на одноименной популярной серии детских книг.

Милла Йовович

Милла Йовович появилась на широком экране в возрасте 12 лет. Ее кинодебют пришелся на картину Залмана Кинга «Слияние двух лун» (1988).

Хэлли Берри

Первой киноработой Хэлли Берри стала роль Эмили Франклин в комедийном сериале «Живые куклы» (1989).

Дев Патель

Дев Патель начал свою кинокарьеру в 2007 году, снявшись в известном многим подростковом сериале «Молокососы». На тот момент у него не было никакого актерского опыта, но это не помешало ему получить роль.

Виола Дэвис

Дебютом Виолы Дэвис в большом кино стала крохотная роль медсестры в фильме «Сущность огня» (1996).

Лили Джеймс

Свою дебютную роль британская актриса Лили Джеймс получила в 2010 году. Она появилась

в четырех эпизодах сериала «Просто Уилльям», снятом по мотивам одноименной серии книг Ричмал Кромптон.

Марк Уолберг

Кинокарьера Марка Уолберга началась в 1993 году с небольшой роли в телефильме «Учитель на подмену».

Ана де Армас

Кубино-испанская актриса Ана де Армас снялась в первом для себя фильме в 16 лет. Это была картина «Роза Франции» с Алексом Гонсалесом в главной роли.

Меган Фокс

Не знаем, отмечала ли Меган Фокс в этом году 20-летие своей актерской карьеры, но повод для этого был. В 2001 году она сыграла противную красотку, терроризирующую сестер Олсен, в фильме «Солнечные каникулы». И это был ее кинодебют.