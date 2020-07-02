18 фактов о фильме «Леон» который засматривает до дыр уже не одно поколение фанатов

По сценарию Натали Портман должна была заплакать, но не могла выдавить из себя ни слезинки. Тогда Люк Бессон пошел на крайние меры и начал брызгать ей мятным маслом в глаза. Это была настолько неприятная процедура, что маленькая актриса быстро «научилась» плакать по-настоящему, лишь бы не повторять ее вновь.

Многие критики сходятся во мнении, что чокер на шее Матильды говорит о ее готовности идти на жесткие, «взрослые» меры в определенных ситуациях. Когда она его снимает, героиня превращается в беззащитного капризного ребенка, которым так и не успела побыть.