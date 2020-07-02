18 фактов о фильме «Леон» который засматривает до дыр уже не одно поколение фанатов
В этом году знаменитой картине Люка Бессона исполнится 16 лет. Она подарила нам не только прекрасную историю, но и стала отличным карьерным плацдармом для теперь уже обожаемых миром актеров.
Коллектив AdMe.ru всем составом аплодирует съемочной группе и хочет раскрыть перед своими читателями малоизвестные факты об этом культовом фильме.
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Идея «Леона» родилась у Бессона после окончания работы над фильмом «Никита». Режиссер посчитал, что один из персонажей фильма, Виктор, явно «достоин» полного метра. В одном из интервью Бессон даже намекнул на родственную связь между Леоном и Виктором. Он сказал: «Возможно, Жан сыграл американского двоюродного брата Виктора. Но Леон все-таки более человечный».
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Родители 10-летней Натали Портман были категорически против прослушивания дочери на роль, ведь фильм далеко не детский. Но Натали была очарована сценарием и буквально билась за свою первую работу. В пылу ссоры она однажды сказала родителям: «Это самая великая вещь, которую я читала! Вы испортите мне жизнь, если откажете!»
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Бессон долго отсеивал кандидаток на роль Матильды. В числе первых была и Портман, которую сначала посчитали слишком юной для такого образа. Но, когда поиск зашел в тупик, Натали снова пригласили на кастинг. Ее попросили сыграть крайне эмоциональную сцену, после чего восторженный Бессон уже без сомнений утвердил юную актрису.
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Образ Леона был изначально написан под Жана Рено, но, несмотря на это, ролью активно интересовались Мел Гибсон и Киану Ривз.
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Родители Портман переживали о том, что их дочери придется курить в кадре. Поэтому они договорились с Бессоном о лимите таких сцен, а также о том, что по сценарию героиня бросит пагубную привычку задолго до конца фильма.
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Полное имя Леона — Леон Монтана.
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Жан Рено специально сделал своего персонажа слегка заторможенным, чтобы у зрителей не возникло и мысли, что Леон может заинтересоваться Матильдой как женщиной.
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Главным импровизатором на площадке был Гэри Олдмен. Например, в сцене, где его герой откровенничает о своей любви к Бетховену, актер в каждом новом дубле рассказывал новую историю этого пристрастия.
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А ставшая культовой сцена с криком «Бенни, приведи мне их! Всех!» на самом деле родилась благодаря шутке. Олдмен подал знак звукорежиссеру снять наушники и выкрикнул реплику что есть мочи, хотя в дублях до этого проговаривал свои слова спокойно. Шутка попала в точку — Бессон испугался, посмеялся и оставил именно этот дубль в фильме.
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Еще одна яркая сцена импровизации получилась у Олдмена с отцом Матильды — актером Майклом Бадалукко. «Вынюхивания лжи» тоже не было по сценарию, поэтому смущение и замешательство Майкла подлинные.
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По сценарию Натали Портман должна была заплакать, но не могла выдавить из себя ни слезинки. Тогда Люк Бессон пошел на крайние меры и начал брызгать ей мятным маслом в глаза. Это была настолько неприятная процедура, что маленькая актриса быстро «научилась» плакать по-настоящему, лишь бы не повторять ее вновь.
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Многие критики сходятся во мнении, что чокер на шее Матильды говорит о ее готовности идти на жесткие, «взрослые» меры в определенных ситуациях. Когда она его снимает, героиня превращается в беззащитного капризного ребенка, которым так и не успела побыть.
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На довольно необычный образ Мэрилин Монро для «Леона» Портман натолкнула пародия Майкла Майерса в фильме «Мир Уэйна». Актриса призналась, что тогда еще не видела этого знаменитого выступления Мэрилин.
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В фильме есть небольшая роль у Сами Насери. Актер так понравился Бессону за 10 дней съемок, что специально под него режиссер написал сценарий не менее известного, чем «Леон», фильма «Такси». Насери сыграл в нем таксиста Даниэля.
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Во время съемок произошел курьезный случай. Настоящий преступник ограбил магазин как раз рядом с домом, который, по сюжету, собиралась штурмовать полиция. Увидев численность сотрудников правопорядка, он решил не испытывать судьбу и сдался. Но не знал, что эти полицейские — переодетые статисты фильма.
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В одном интервью Портман заявила, что не хочет ни показывать этот фильм своим детям, ни увидеть его ремейк, потому что в сценарии поднимаются абсолютно неприемлемые для нашего времени темы.
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Сценарий продолжения «Леона» уже давно существует. Фильм должен был рассказать о повзрослевшей Матильде, но по ряду причин так и не был запущен в производство, а его сценарий частично использовался для самостоятельной картины под названием «Коломбиана» с Зои Салданой.
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Сценарий «Леона» был написан во время вынужденного перерыва в работе над «Пятым элементом». Съемки начались больше для того, чтобы команда не растеряла творческий запал, а фильм считали проходным. Но сейчас не найдется почти ни одного списка «Лучших фильмов», в котором бы не упоминалась эта картина.
А какой ваш любимый момент в «Леоне»?