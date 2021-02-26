18 актеров, которые не колеблясь пожертвовали своей красотой ради роли
Чем сложнее роль, тем выше ставки для актера, ведь растет вероятность того, что твою работу оценят по достоинству зрители и жюри престижных кинопремий. Голливудским звездам не привыкать идти на жертвы ради перевоплощения в какого-либо персонажа — набирать или сбрасывать вес, осваивать новые навыки или даже учиться не моргать во время выстрела. Но и отдать свои лица на растерзание гримерам и измениться до неузнаваемости может быть для них непростым решением.
Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться любимыми актерами, которые не колеблясь сбривают брови, расстаются с волосами, примеряют вторые подбородки и идут на другие жертвы ради искусства.
Николь Кидман — Эрин Белл («Время возмездия»)
Юэн Макгрегор — Эммит Стасси («Фарго»)
Рене Зеллвегер — Джуди Гарленд («Джуди»)
Том Фелтон — Гран Гиньоль («Руководство для нянь: Как поймать монстра»)
Марго Робби — Тоня Хардинг («Тоня против всех»)
Анджелина Джоли — Роуз Литтлтон («Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»)
Роберт Паттинсон — Эфраим Уинслоу («Маяк»)
Мэнди Мур — Ребекка Пирсон («Это мы»)
Сиенна Миллер — Бет Тилсон Эйлс («Самый громкий голос»)
Райан Гослинг — Дин («Валентинка»)
Элизабет Бэнкс — Эффи Тринкет (серия фильмов «Голодные игры»)
Том Харди — Аль Капоне («Капоне. Лицо со шрамом»)
Блейк Лайвли — Стефани Патрик («Ритм-секция»)
Джим Керри — Питер («Плохая партия»)
Эмма Стоун — Билли Джин Кинг («Битва полов»)
Мэрайя Кэри — миссис Вайс («Сокровище»)
Тэрон Эджертон — Элтон Джон («Рокетмен»)
Фамке Янссен — Мюриель («Охотники на ведьм»)
Чье перевоплощение впечатлило вас больше всего? И какие актеры и их персонажи, на ваш взгляд, могли бы дополнить эту подборку?