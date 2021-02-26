18 актеров, которые не колеблясь пожертвовали своей красотой ради роли

Чем сложнее роль, тем выше ставки для актера, ведь растет вероятность того, что твою работу оценят по достоинству зрители и жюри престижных кинопремий. Голливудским звездам не привыкать идти на жертвы ради перевоплощения в какого-либо персонажа — набирать или сбрасывать вес, осваивать новые навыки или даже учиться не моргать во время выстрела. Но и отдать свои лица на растерзание гримерам и измениться до неузнаваемости может быть для них непростым решением.