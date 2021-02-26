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18 актеров, которые не колеблясь пожертвовали своей красотой ради роли

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Чем сложнее роль, тем выше ставки для актера, ведь растет вероятность того, что твою работу оценят по достоинству зрители и жюри престижных кинопремий. Голливудским звездам не привыкать идти на жертвы ради перевоплощения в какого-либо персонажа — набирать или сбрасывать вес, осваивать новые навыки или даже учиться не моргать во время выстрела. Но и отдать свои лица на растерзание гримерам и измениться до неузнаваемости может быть для них непростым решением.

Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться любимыми актерами, которые не колеблясь сбривают брови, расстаются с волосами, примеряют вторые подбородки и идут на другие жертвы ради искусства.

Николь Кидман — Эрин Белл («Время возмездия»)

Юэн Макгрегор — Эммит Стасси («Фарго»)

Рене Зеллвегер — Джуди Гарленд («Джуди»)

Том Фелтон — Гран Гиньоль («Руководство для нянь: Как поймать монстра»)

Марго Робби — Тоня Хардинг («Тоня против всех»)

Анджелина Джоли — Роуз Литтлтон («Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»)

Роберт Паттинсон — Эфраим Уинслоу («Маяк»)

Мэнди Мур — Ребекка Пирсон («Это мы»)

Сиенна Миллер — Бет Тилсон Эйлс («Самый громкий голос»)

Райан Гослинг — Дин («Валентинка»)

Элизабет Бэнкс — Эффи Тринкет (серия фильмов «Голодные игры»)

Том Харди — Аль Капоне («Капоне. Лицо со шрамом»)

Блейк Лайвли — Стефани Патрик («Ритм-секция»)

Джим Керри — Питер («Плохая партия»)

Эмма Стоун — Билли Джин Кинг («Битва полов»)

Мэрайя Кэри — миссис Вайс («Сокровище»)

Тэрон Эджертон — Элтон Джон («Рокетмен»)

Фамке Янссен — Мюриель («Охотники на ведьм»)

Чье перевоплощение впечатлило вас больше всего? И какие актеры и их персонажи, на ваш взгляд, могли бы дополнить эту подборку?

Фото на превью Hansel & Gretel: Witch Hunters / Paramount Pictures, Andy Kropa / Invision / AP / East News
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