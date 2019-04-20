17 горячих звезд, которых вы вряд ли помните юными (Только взгляните на Жана Рено)

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В отношении некоторых актеров возникает чувство, что они никогда не были молодыми. Какой фильм ни вспомнишь, даже из детства, они и там уже с морщинками. Но дело обычно в том, что мы просто не видели их ранних ролей или просто не поняли, что это были именно они.

AdMe.ru отыскал ранние фотографии наших любимых актеров. Оказывается, и в юности они были очень даже ничего!

1. Уиллем Дефо

Первый успешный фильм с Уиллемом — «Взвод» 1986 года, за который он получил «Оскара». А потом он словно исчез на 10 лет, снимаясь на вторых ролях в непопулярных проектах. Настоящую славу Дефо обрел уже после 40, появившись в нескольких культовых картинах 1990-х и 2000-х.

2. Кевин Спейси

Кевин в течение 10 лет играл в малоизвестном кино, чтобы с триумфом выйти из тени — получить «Оскара» за роль второго плана в картине «Подозрительные лица» 1995 года. И хотя в последнее время на фоне судебных разбирательств дела у него идут не очень, в истории кинематографа он останется навсегда.

3. Ким Кэттролл

Если вы не из тех, кто регулярно пересматривает «Полицейскую академию», то самый запомнившийся образ Ким Кэттролл для вас — вероятно, Саманта из «Секса в большом городе». На момент съемок первого сезона ей было уже 42 года, к последнему — 48.

4. Дэнни Трехо

В кино Дэнни пришел почти в 40 лет, в 1983 году, но с тех пор на его счету уже 425 фильмов. Мы начали замечать его только с середины 90-х: именно тогда свет увидели первые успешные картины с его участием. Многие, например, до сих пор ассоциируют Трехо с барменом-вампиром из фильма «От заката до рассвета» 1995 года.

5. Дин Норрис

Дин Норрис начал появляться на экранах в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Слава пришла к нему спустя почти 20 лет после этого: персонаж Хэнк из культового сериала «Во все тяжкие» стал для многих любимым.

6. Терри О’Куинн

Терри пришел в кино намного раньше, чем стал Джоном Локком в сериале «Остаться в живых», но вряд ли кто-то начал присматриваться к нему до этой роли. В основном он играл в непопулярных фильмах и сериалах, причем редко на первых ролях.

7. Стэнли Туччи

Широкая аудитория познакомилась с актером, когда ему было уже за 40. Несколько знаковых картин, например «Терминал», «Дьявол носит Prada» и «Милые кости», сделали Стэнли Туччи мегаузнаваемым.

8. Джейми Ли Кертис

Замечать Джейми начали со времен фильма «Правдивая ложь» 1994 года, где ей было уже 36 лет. По-настоящему узнаваемой она стала в 2000-х годах, снявшись в нескольких хороших семейных комедиях. Например, в 45 лет она одновременно сыграла строгую мать и отвязную 15-летнюю девчонку в «Чумовой пятнице».

9. Жан Рено

Французский актер начал сниматься в кино еще в 1978-м, но большинство из нас помнит его только с 1993 года по фильму «Пришельцы» или даже с 1994-го по роли киллера в «Леоне». Во время съемок этих картин Жану было уже более 45 лет.

10. Дональд Сазерленд

Дональд Сазерленд начинал еще с сериалов 60-х годов прошлого века, но первые знакомые широкой аудитории картины вышли в свет только в начале 90-х. Даже сегодня многие знают его лишь как актера, которого «много раз видел, но не помню, как зовут». Подобный типаж киноделы рассматривают в основном на второстепенные роли. Но и это не помешало 82-летнему Дональду получить в прошлом году «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

11. Вигго Мортенсен

На момент съемок в гениальной трилогии «Властелин колец» Вигго было уже 43 года. Его актерскую карьеру принято делить на до и после роли Арагорна.

12. Джессика Лэнг

Джессика дебютировала в фильме про Кинг-Конга 1976 года — и сразу в роли центрального женского персонажа. Сегодня мы знаем ее в основном по сериалу «Американская история ужасов», за роли в котором она удостоилась сразу 2 премий «Эмми». На момент съемок первого сезона ей было уже за 60.

13. Джефф Бриджес

Первая знаковая роль Джеффа — Чувак в «Большом Лебовски», там ему уже почти 50. Именно это дало сильный толчок его карьере, и сегодня вряд ли кто-то скажет, что ничего не знает об этом актере.

14. Микки Рурк

Может, кто-то и помнит, каким красавчиком был Микки в начале своей карьеры, но последствия боксерских поединков и неудачных пластических операций навсегда изменили его внешность. Зато теперь актеру открылось новое амплуа, что можно заметить, например, по роли Марва из «Города грехов» и звезды рестлинга в «Рестлере».

15. Бен Кингсли

Бен начинал карьеру в непопулярных сериалах на второстепенных ролях. В 40 лет получил «Оскара» за главную роль в фильме «Ганди» 1983 года. После этого его можно было увидеть в самых разных образах: Ленин, еврей-бухгалтер, персидский врач и многие другие.

16. Кэти Бэйтс

До оскароносной роли в «Мизери» 1990 года Кэти играла еще во множестве картин, но популярности они ей не принесли. На момент выхода фильма ей было 42 года, хотя вряд ли об этом догадывались зрители.

17. Мадс Микксельсен

Так датский актер выглядел, когда играл в театре в 80-х годах, ему было менее 30 лет. Сейчас Мадсу 53, свою первую роль в кино он получил только в 31 год, а узнаваемым стал после 40.